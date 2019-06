ROCK OF AGES Versión Académica, se presentó con gran éxito en la temporada 2019 de SPOTLIGHT FOUNDATION

Como cada año, SPOTLIGHT FOUNDATION A.C. y su directora, Ariadni Sibajá, nos sorprenden con algo nuevo, espectacular, divertido e intensamente emocionante.

2019 no es la excepción, y en esta ocasión nos remontaron a la época de los años 80, a través de uno de los montajes escénicos que impactaron por su originalidad a Broadway. Nos referimos a ROCK OF AGES, concepto original de Chris D'Arienzo, en su versión académica adaptada y autorizada por acuerdo especial con Samuel French Inc, traducida por Aarón Zebede y adaptada por la propia Ariadni Sibajá.

No sabemos si es coincidencia o no, pero la versión académica de SPOTLIGHT FOUND de ROCK OF AGES, coincide igualmente con el 10o aniversario del montaje original en Broadway. ROCK OF AGES estrenó mundialmente en 2006, en Off-Broadway lo hizo en 2008, y oficialmente en Broadway en abril de 2009 con una temporada de casi seis años alcanzando 2,350 representaciones, además de ser nominado en su momento en cinco categorías de los Tony Awards incluyendo Best Musical, y se ha montado en ciudades como Toronto, Australia, Inglaterra, Korea, Japón y ciudad de México. La producción de 10o Aniversario en Off-Broadway inicia temporada este próximo 19 de junio y estima permanecer hasta mediados de octubre de este mismo año en el New World Stages Stage de NYC.

Estamos ciertos que la mayoría de nuestros lectores han tenido oportunidad de disfrutar alguna de las versiones de este montaje, sea en Teatro o inclusive en Cine. ROCK OF AGES en México se montó profesionalmente bajo el sello de Quiroz Producciones con la adaptación de nuestro querido Mtro Marco Villafán(+) y dirigida por otro gran talento, el Mtro Ricardo Díaz, quien además también dirigió una versión presentada en Riviera Maya con más de 300 representaciones.

Es una producción muy compleja, más que otra cosa por el gran dilema que implica siempre a sus versiones en español, decidir si los temas deben o no traducirse y adaptarse, o dejarse en el lenguaje original que es el inglés.

El reto de este juxebox musical, muy bien trabajado por D'Arienzo es hilar los diálogos y pensamientos de los personajes, con las letras de la diversidad de temas musicales, no creados especialmente para la obra, pero buscando dar una buena continuidad a las ideas, sentimientos, pensamientos e intenciones de sus personajes.

SPOTLIGHT FOUNDATION resolvió adecuadamente mantener también las letras cantadas en inglés, lo que implica el nuevo reto escénico para su compañía: la dicción en inglés debe practicarse y depurarse con mucho cuidado para que la música no opaque al intérprete, ni a las letras en inglés.

El trabajo sin duda fue arduo pero los resultados fueron muy favorables. Si hubo algunos pequeños momentos donde la interpretación y por ende la letra se perdían ante la banda en vivo, pero honestamente poco se notó, puesto que son letras que han sido interpretadas al paso del tiempo y se han vuelto clásicos inolvidables que contagian rápidamente al público y la gran ventaja, es que el público asistente las conocemos, las cantamos y las disfrutamos junto con un auténtico ejército de talentos en formación, perfectamente ubicados en diversos equipos de trabajo que se encargan de hacer lucir sus ejecuciones individuales y grupales.

¡Bravo! Eva Padron por la dirección vocal, René Palancares por la dirección escénica, la coreografía de César Luna, diseño de vestuario de Andrea Luna, diseño de iluminación de Jorge Ochoa, iluminación de César Perrín, escenografía de Miguel Moreno, diseño visual de Marianne Escobar, diseño de audio Federico Anaya, y todo el equipo de producción y técnico del montaje.

La Banda en Vivo de ROCK OF AGES: Ricardo Jiménez -dirección musical y bajo-, Carolina Urbano -teclado-, Danny Peralta -guitarra-, Isra López -batería-, y Daniel Peralta -guitarra eléctrica-, simplemente ¡ espectaculares !

Y por último, y no menos importante, el grupo de talentos en formación que integran la gran familia SPOTLIGHT FOUNDATION. ¡Muchas felicidades por su entrega y disciplina a un nivel auténticamente profesional!:

Héctor Hori, Ricardo Bonilla, Melissa Saucedo, Marimer Espíritu, Gelys Ayuso y Erick Pla (quienes junto con Héctor Hori pudimos aplaudir en la función a la que asistió BWW Mx, ¡muchas felicidades por tanto talento!), Elliot Salas, Paco Salgado, Eduardo Ainslie, Moi Feller, Raquel Sardina, Ceci Calvillo, Ailil Peña, Bety Sotomayor, Andrea Navarrete, Paola Galván, Oliver Odreman, Abraham Martínez, Arturo de la Garza, Jorge Hernández, Andrea Castañeda, María Hajnal, Omar Solís, Jess Arenas, Lorena Martín, Martha Gómez, Estefanía Gómez, Natalia Bennetts, Mercedes Gutiérrez, Daniela Orozco, Karen Ordoñez, Jimena Miller, Diego Padrón, Ana Sofi Narváez, Natalia Narváez, Casandra Ramírez, Andreas Cordero, Eduardo Morales, Majo García, Marlene Acuña, Elba López, Gabriel Castro, Paola Naranjo, Iriak Calderón y Andrea Carrillo Figueroa (qué gusto que llegara a SPOTLIGHT; ¡el mayor de los éxitos Andy!).

Estamos ciertos que fueron 6 funciones ¡electrizantes!, pero la aventura 2019 concluye y SPOTLIGHT FOUNDATION AC ya vislumbra nuevos proyectos: ANNIE y un auténtico clásico del musical estadounidense, que en su versión fílmica tuvo en su elenco a Jean Simmons, Marlon Brando y Frank Sinatra, entre otros grandes: GUYS AND DOLLS, de Frank Loesser.

¡Qué sigan los grandes éxitos y estamos pendientes de ustedes!

Para más información, consulten: SPOTLIGHT FOUNDATION A.C. Musical Theatre en FB

Imagen: Cortesía de Spotlight Foundation AC (Fotógrafo Gerardo Sánchez) en FB

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México Norte en el área de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





