Pintar En Femenino, Un Homenaje A La Investigadora Leonor Cortina Quien Revaloró A Las Creadoras En La Historia Del Arte Mexicano 

En el marco del 55 aniversario del Museo Nacional de San Carlos, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) inauguraron la exposición Pintar en femenino: Mujeres en el sistema artístico mexicano, 1846-1940. Homenaje a Leonor Cortina.



La muestra, que reúne 180 obras, entre pintura, grabado, dibujo, fotografía, títeres y tapices, plantea la revisión de los avances a nivel historiográfico y de investigación académica en torno al trabajo de las pintoras mexicanas, desde su participación como expositoras externas en las muestras anuales de la Academia de San Carlos, hasta su papel como agentes culturales primordiales en la renovación de los lenguajes y la educación artística durante los primeros años de la posrevolución.



Este conjunto de obras tiene el propósito, a través del recinto del Inbal, de visibilizar y abonar al conocimiento del trabajo de las pintoras en un sistema de arte que ha permanecido sustancialmente como un ámbito masculino, y así dar espacio al estudio de la obra de las artistas y colaborar en la reescritura del arte mexicano a partir de la perspectiva de género.



En ese objetivo se presenta, además, como un homenaje a una de las exposiciones más emblemáticas realizadas en este recinto por la curadora Leonor Cortina, pionera en el estudio de la creación artística femenina.



A la inauguración de la exposición asistieron la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), Lucina Jiménez López; la directora del recinto anfitrión, Mireida Velázquez Torres, y la propia investigadora Leonor Cortina, además de familiares, amigos y público en general.



Honor a quien honor merece: Lucina Jiménez



En el acto, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, afirmó que la labor de Leonor Cortina rompió con muchos de los obstáculos que las mujeres habían estado enfrentando y que --hay que decirlo-- aún ahora, en algunos casos, subsisten y que, sin lugar a duda, representaron el no tener la visibilidad, el reconocimiento y los espacios, en primer lugar, de formación, de educación profesional y después de exposición.



“Gracias a su trabajo es que la historiografía de las artes en México tiene un lugar para las mujeres, y lo tienen de una manera digna, documentada y rigurosa, y el reconocimiento, no solamente de ser mujer, sino porque ser mujer en un espacio dominado por una visión absolutamente masculinizada dejaba a las mujeres solamente como musas, como algunas inspiradas, pero en el ámbito de lo privado: el ámbito público estaba destinado para ese sector masculinizado”.



Al dirigirse a la homenajeada, la titular del Inbal dijo: “Querida maestra Leonor Cortina, bienvenida una vez más a su casa, el Museo Nacional de San Carlos, porque Usted es una de las artífices que permitieron que este museo encontrara la vocación fundamental de revelar y compartir con todos sus visitantes el arte de los siglos que encierra el acervo de este recinto, pero, además, es Usted una de las mujeres que nació para abrirles la puerta y el camino a muchas otras mujeres”.



En ese sentido, le agradeció por haberse asumido en ese compromiso riguroso, disciplinado, constante y convencido de que había que encontrar la ruta de las mujeres en el mundo de las artes plásticas mexicanas y de América Latina.



En su intervención, la Directora General puntualizó: “Dos cosas son fundamentales: hablar de sistema artístico, porque no es un tema de casualidad, es un ecosistema el que permite que florezcan las creaciones de las mujeres en un ámbito que es necesario seguir transformando, y es un tema de sistema artístico lo que hoy nos lleva a hacer la revisión en honor a Usted, maestra Leonor, de este siglo de creación de mujeres, de este continente --y de otros-- que puede arrojar una visión del arte desde una perspectiva femenina”.



Por último, refirió que “estamos aquí para rendirle homenaje, para reconocer su paso firme, porque lo suyo no ha terminado, lo suyo sigue y ha de seguir inspirando a este museo y a muchas otras instancias del Inbal, que me honro en dirigir, pero que me honra más estar aquí esta noche para rendir homenaje y honor a quien honor merece. Sea reconocida, homenajeada, esta noche y todo el tiempo que el arte esté vibrando en este museo y en México, en una lucha de las mujeres por tener una visibilidad, un trabajo de excelencia y un espacio de diálogo con la humanidad”.



El estudio de la mujer, el camino de toda mi vida, afirmó Leonor Cortina



En respuesta, la maestra Leonor Cortina expresó: “Estoy muy agradecida por este reconocimiento con el Inbal y el Museo Nacional de San Carlos, porque es algo que no me esperaba. Debo decir también que estoy muy agradecida con mi difunto esposo Higinio Pintado, porque sin su apoyo hubiese sido más difícil. Muchos maridos en mis tiempos no entendían que una mujer debía, por derecho, desarrollarse profesionalmente. El lo entendía”.



En el recinto localizado en la calzada México-Tenochtitlan, la investigadora acotó: “Para mí, el estudio de la mujer ha sido el camino de toda mi vida. Un trabajo apasionante: pintoras, escritoras, heroínas de la independencia y místicas, pero sobre todo el estudio de aquellas mujeres que nunca fueron mencionadas en los libros de historia y que sus virtudes y talentos yacen olvidados”.



Recordó pasajes de su libro Pintoras mexicanas del siglo XIX, en el cual hace un análisis de la situación de las mujeres pintoras en el panorama de la plástica en México, y recordó que al estar en el Museo Nacional de San Carlos realizó la primera exposición de pintoras mexicanas, “porque me di cuenta que sin bien existieron muchas pintoras, se sabía poco de ellas. Quise sacarlas a la luz y también contribuir, en la medida de mis posibilidades, a estimular el trabajo creativo de la mujer mexicana, de cualquier índole que éste fuera”.



La labor de Leonor Cortina, un parteaguas: Mireida Velázquez



Al dar la bienvenida al público, la directora del Museo Nacional de San Carlos, Mireida Velázquez, recordó que, en efecto, hace 38 años la curadora e investigadora Leonor Cortina llevó a cabo en este mismo recinto la exposición Pintoras mexicanas del siglo XIX, que marcó un parteaguas en la historia del arte en nuestro país y que significó el primer gran esfuerzo por reescribir el pasado e integrar el quehacer y la obra de un grupo de artistas que habían sido olvidadas e invisibilizadas por la hegemonía masculina que operó también el sistema artístico mexicano.



Gracias al esfuerzos de la maestra Leonor Cortina –afirmó-- conocimos nombres, identificamos firmas, descubrimos piezas y las aportaciones de diversas mujeres que trabajaron a contracorriente, que dejaron su testimonio plástico a pesar de no tener permitido estudiar arte y tener vedado el acceso a la educación formal hasta finales del siglo XIX”.



“Con la exposición Pintar en femenino: Mujeres en el sistema artístico mexicano, 1846-1940. Homenaje a Leonor Cortina, rendimos homenaje a la maestra Leonor Cortina y a su labor de difusión e investigación, sin la cual no se habría detonado el estudio de la pintura realizada por mujeres en México y el consiguiente trabajo de nuevas generaciones de historiadoras del arte que nos trae hasta la actualidad a una lucha que nos ha llevado a ganar espacios, a exigir igualdad de oportunidades y a hacer de los museos nuevos lugares de debate e inclusión”, agregó.



Pintar en femenino…



En la década de 1980, mientras se revitalizaba el interés por estudiar el arte académico del siglo XIX, una nueva generación de curadoras, artistas, críticas e historiadoras del arte, entre ellas Leonor Cortina, develaron el papel que la mujer tuvo dentro del sistema artístico mexicano: siempre como objeto de la mirada masculina y muy pocas veces como sujeto creador debido a su condición de subordinación respecto al hombre.



Precisamente en 1985, la maestra Cortina curó la exhibición titulada Pintoras mexicanas del siglo XIX que tuvo lugar en el MNSC y que reunió el trabajo de diversas artistas que desarrollaron su obra en un ámbito que oscilaba entre lo público y lo privado, ya que las mujeres no pudieron estudiar arte de manera oficial en la Academia de San Carlos, sino hasta finales del siglo XIX.



Como fruto de ese devenir epistemológico, Pintar en femenino, de 2023, tiene como objetivo contribuir al estudio histórico del quehacer artístico de las mujeres desde una perspectiva feminista y actual, mediante una narrativa que permita expresarnos, conocernos y reconocernos como sujetos históricos y agentes de cambio desde un espacio seguro.



La muestra es un acercamiento a la historia de las pintoras europeas y su influencia en México, permite conocer la condición de las mujeres pintoras en el siglo XIX y la presencia que tuvieron en las exposiciones de la Academia –las 144 que expusieron entre 1850 y 1898 presentaron copias, bodegones, retratos, escenas de género y obras originales–, así como a su aceptación en la Academia, a la que pudieron ingresar como alumnas regulares hasta 1888, y adentrarse en el siglo XX, periodo marcado por grandes cambios sociales, políticos, económicos y culturales que permitieron a las mujeres formar parte activa de la vida pública por primera vez.



El Museo Nacional de San Carlos está ubicado en México-Tenochtitlan 50, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. El horario de atención es de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas; el costo de la entrada es de $ 65.00 pesos, los domingos la entrada es libre. Maestros y estudiantes con credencial, adultos mayores con credencial del Inapam, personas con discapacidades físicas y niños menores de 13 años también cuentan con entrada gratuita.