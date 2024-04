Marisa Canales Y Jaime Márquez Estrenarán Nyx De Alexis Aranda Y Suite Núm. 2 De Ernesto García De León

Get Access To Every Broadway Story



Las obras Nyx, de Alexis Aranda (1974), y Suite núm. 2, Op. 44 para flauta y guitarra, de Ernesto García de León (1952), ambos mexicanos, serán estrenadas el sábado 6 de abril a las 11:30 h en el Salón de Recepciones del Museo Nacional de Arte (Munal).

En el marco del ciclo Música Inbal en el Munal, que organiza la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), ambos estrenos correrán a cargo de la flautista Marisa Canales y el guitarrista Jaime Márquez, intérpretes de reconocida trayectoria, quienes compartirán las obras que les fueron dedicadas.

Como parte del mismo programa interpretarán Cinco pa' dos, de Gabriela Ortiz (1964); Cygnus para guitarra sola, de Jorge Ritter (1957); El peso en el aire, de Erick Tapia (1991), y Tocata para flauta y guitarra, de Eduardo Angulo (1954).

Alexis Aranda nació en la Ciudad de México e ingresó al Conservatorio Nacional de Música y posteriormente en el de Padua, Italia. Estudió composición con Mario Lavista, y piano con Magdalena León Mariscal y Nadia Stankovitch.

Su música (que ha sido interpretada en Estados Unidos, Europa, Argentina y Perú) consiste en obras para instrumentos solistas, dúos, ensambles y orquesta sinfónica. Hace 22 años recibió la Medalla Mozart a la excelencia musical y en 2003 el Conservatorio de Padua le dio el Premio de Composición Cesare Pollini.

“La música de Ernesto García de León se vincula, entrañablemente, con su país y con su estado natal: Veracruz. Riqueza rítmica y temática y un sabio manejo instrumental son sus prendas con las que enriquece el acervo histórico de la guitarra”, escribió Juan Helguera en 1984.

García de León se especializa en música para guitarra. Estudió en la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora es profesor de guitarra y composición en la Escuela Superior de Música del Inbal, en el Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Marisa Canales inició estudios de flauta en México y más tarde cursó la licenciatura en el Philadelphia College of Performing Arts (hoy Universidad de las Artes), de donde egresó con la distinción Magna Cum Laude. Becada por el gobierno francés, llevó a cabo un posgrado en Francia con Jean-Michel Varache en el Conservatorio de Versalles.

Se ha resentado en España, Alemania, Francia y Estados Unidos, país en el que actualmente reside. Ha actuado como solista con importantes orquestas, como la Sinfónica Nacional, Sinfónica de Minería, Filarmónica de la Ciudad de México, Sinfónica de Xalapa y de Michoacán, la Sinfonietta de París y la Orquesta Sinfónica de Londres.

En tanto, el guitarrista Jaime Márquez estudió con Enrique Velasco y también realizó estudios de armonía, análisis y composición musical con Humberto Hernández Medrano. Becado por el gobierno de México, estudió en Alicante, España, con José Tomás y José Luis González durante dos años. En Madrid se tituló como guitarrista en el Real Conservatorio Superior de Música.

Se ha presentado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, así como con la Orquesta Estatal de San Petersburgo, Rusia. Actualmente es profesor de guitarra en la Escuela Superior de Música del Inbal. Compositores como Manuel Enríquez, Joaquín Gutiérrez Heras, Leonardo Velázquez, Manuel de Elías, Eugenio Toussaint, Alexis Aranda, Jorge Ritter, Ernesto García de León y Gabriela Ortiz, entre otros, le han dedicado su obra.

