Los Museos Del Inbal Celebrarán El Día De La Niña Y El Niño Con Cuentacuentos, Recorridos Y Talleres

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Red de Museos del Inbal, invitan al público en general a disfrutar de las actividades organizadas para celebrar el Día del Niño y de la Niña.

Del 27 al 30 de abril, los museos del Inbal se llenarán de risas, creatividad y aprendizaje con una serie de actividades gratuitas. Desde cuentacuentos hasta talleres de arte, habrá actividades para todas las edades y gustos. ¡No te lo pierdas!

El Museo Nacional de San Carlos tendrá La gatita, el viento y un baúl de recuerdos, cuentacuentos basado en la narración Amigos por el viento, de Liliana Bodoc, que dará inicio a las 12:00 h. También se podrá elegir uno de los dos talleres que se realizarán a partir de las 13:00 h: El hallazgo de la naturaleza, en el que se podrán descubrir formas animales a través de hilos, tintas y manchas de acuarela para conocer las emociones y cuidar del medio ambiente o bien ser parte del taller El color y la forma, mediante el cual se aprenderá sobre la combinación de colores, luces y sombras, jugar con la perspectiva y experimentar con materiales reciclados. Estas actividades son para infancias a partir de seis años en adelante y se realizarán el 27 de abril.

Conoce la obra de Diego Rivera a través del podcast Día del Niño que realizará el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Conviértete en experto sobre el pintor ¡desde casa! Todo será a través del Facebook del recinto el 30 de abril a las 13:00 h.

Los niños ponen el arte de colores

El 27 de abril, el Museo Nacional de Arte llevará a cabo la visita mediada Los niños ponen el arte de colores, en el cual se abordarán obras como Retrato de la niña Manuela Gutiérrez, de José María Estrada; Retrato del niño Juan Francisco de la Luz Hidalgo, autor por identificar; Niña con manzana, de Rosario Cabrera, y Retrato del niño Francisco de la Serna, de Guillermo Ávalos.

También realizará el taller Crea una máscara, donde podrán realizar un retrato a manera de máscara, con materiales reciclados y descubrir la personalidad que se esconde detrás de ella. Estas actividades se realizarán el 27 y 28 de abril a las 11:00 y 13:00 h, mientras que el Taller para niños y no tan niños está programado para el día 30 de las 11:00 a las 15:00 h. Consulta la información en las redes del recinto.

El Taller de pintura al fresco de creación libre tomará como referencia obras y actividades de la vida cotidiana y se realizará el 27 de abril a las 11:00 h dentro del Museo Mural Diego Rivera. ¡No te lo pierdas!

El mundo según lxs niñxs 1: Ana Mendieta y las siluetas es una actividad en la que se realizarán cartografías de todo tipo de entornos, desde nuestro propio cuerpo hasta las estrellas del universo, inspirándonos cada sesión en una obra entre las que constituyen la exposición. Esta actividad se lleva a cabo en el Museo Tamayo. Conoce los detalles en las redes sociales del recinto.

Por su parte, el Museo Nacional de la Estampa ofrecerá visitas mediadas para toda la familia de sus exposiciones actuales Elizabeth Cattlet y Francisco Mora. Compañeros en el arte y en la vida y Decir luz es decir sombra. Saúl Kaminer. La cita es el 27 de abril a las 13:00 h.

El gran safari en el jardín

El 30 de abril a las 16:00 h, La Tallera te espera con El gran safari en el jardín, una búsqueda del tesoro mediante una serie de instrucciones que ayudarán a recolectar elementos naturales presentes en el jardín, mientras reciben información sobre la importancia de diversos seres vivos para lograr el equilibrio del ecosistema. Después realizarán una historia colectiva a partir de los elementos naturales recolectados para cerrar con un pequeño convivio.

El Museo de Arte Moderno tendrá los talleres Din don: exploración sonora, donde el canto y la lectura sirven para explorar sonidos, el cual está dirigido a bebés de 0 a 2 años.

Sesión de lectura, juegos corporales y movimiento

Érase una vez, un cielo verde es una actividad de pintura al aire libre alrededor de la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción, para niños de 5 a 12 años. El taller Mi museo: colores en movimiento es una sesión de lectura, juegos corporales y movimiento a partir del álbum silente Mi museo, dirigido a niñas y niños de 2 a 4 años. También realizará el taller Paisaje interior, en el que la pintura al aire libre es la principal actividad que gira en torno a la exposición Enrique Echeverría. El umbral de los abstracto y en la que pueden participar niñas y niños de 5 a 12 años.

Además, ofrecerá Veo, veo...esponjosas historias tintineantes, espacio lúdico-inmersivo para bebés, niños y niñas, así como el recorrido cuenteado Descubre la exposición Abraham Ángel. Entre el asombro y la seducción de la mano de una cuentacuentos y que contará con interpretación en LSM. Todas estas actividades se realizarán el 28 de abril a partir de las 11:00 h.

Finalmente, el 27 de abril el Museo del Palacio de Bellas Artes ha organizado Sana, sana, colita de rana en el Área de murales, en la cual el público se podrá sumergir en las historias de seres extraordinarios, como sapos y dragones, a través de la narración de Deyanira Ruiz, para infancias a partir de 4 años. También realizará el taller Al grito del color, que tiene como propósito explorar el muralismo desde el juego y el color para crear el boceto de un mural inspirado en las cosas más importantes del mundo que te rodea. Esta actividad estará cargo de Paulina Cortez. Cupo limitado a 20 personas.

Para más información visita las redes sociales de los recintos de la Red de Museos Inbal.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.