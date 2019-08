La vida de Roth, historia de un personaje pequeño en un mundo que avanza demasiado rápido

La vida de Roth es una creación del Colectivo Leviatán que bajo la dirección de Gerardo del Razo aborda la vulnerabilidad, los miedos y la fragilidad de la existencia, a través de la historia de una mujer común y aparentemente insignificante, pero que encierra la complejidad humana. La puesta en escena ofrecerá funciones del 22 de agosto al 22 de septiembre, los jueves y viernes a las 20 horas, los sábados a las 19:00, y los domingos a las 18:00 horas, en la Sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.

En un punto azul que flota en medio del espacio, en un mundo habitado por millones de personas, en una ciudad que transita sin pausas, ahí se encuentra la protagonista de esta historia, Roth, una mujer dentro de un esquema social que ha etiquetado los papeles de cada individuo.

La puesta en escena busca mostrar a las personas comunes, las que no son famosas, las que no han sido acaparadas por los reflectores o por su trascendencia, las que no han tenido historias épicas ni hazañas. Una historia sobre su vulnerabilidad y sus miedos, seres que dentro de sí mismos encierran un mundo lleno de maravillas. Todo ello enmarcado en un universo colorido como si se tratara de un cuento infantil.

El montaje surge de una serie de testimonios generados a partir de una investigación documental enfocada en dos premisas: qué nos duele y qué le da sentido a nuestra existencia. De ello resulta un proyecto documental que mezcla la ficción y juega a partir del teatro de objetos, la música y el baile.

La insignificancia y la fragilidad de la existencia son las premisas que detonan la historia de Roth, representada como una analogía entre el universo y las personas, en las que el personaje principal se constituye de los testimonios reunidos en la serie de investigación documental.

Gerardo del Razo, director de escena de La vida de Roth, comparte: "Nos interesa llevar a escena lo ignorado, llevar el ojo y el oído del espectador a la vida de un ser en apariencia intrascendente, pero que encierra toda la complejidad de lo que somos".

La vida de Roth es una producción del Colectivo Leviatán, integrado por Gerardo del Razo en la dirección, y un elenco conformado por Héctor Iván González, Ari Albarrán, Carolina Berrocal, Esteban Caicedo, Guillermo Revilla y Emanuel Lapin. La escenografía e iluminación corren a cargo de Abigail Cinco; el diseño de máscaras y arte, de Lau Charles, el diseño multimedia, de Gerardo del Razo; y diseño de vestuario, de Sergio Mirón.

Para más información, visitar las redes sociales de la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL: @teatroinbal en Facebook, Twitter e Instagram.





