Documentales, Puestas En Escena Y Charlas, Parte De Las Actividades Del Ciclo Albricias Diversas

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, este ciclo presentará tres puestas en escena, tres conversatorios y tres proyecciones de documentales, con la intención de visibilizar y provocar una reflexión a partir de la diversidad y las problemáticas que vive la comunidad.

La Secretaría del Cultural federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentarán el segundo ciclo Albricias diversas, del 6 al 25 de junio en la Sala CCB del Centro Cultural del Bosque.

En primer lugar, del 6 al 9 de junio, se presentará Fueradentro, de Maye Moreno, bajo la dirección y actuación de Maye Moreno y Natacha Lopvet. Este montaje de La Boussole Moreno Lopvet Prod, presenta la historia de M. y N. Ellas se conocen en prisión, se enamoran y sueñan con una vida juntas, en libertad. Una obra íntima y avasalladora que describe la vida dentro y fuera de prisión. Sus funciones serán el jueves y viernes a las 20:00 h, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00. Cada presentación contará con un conversatorio al finalizar la función.

Continúa la obra de la compañía Las vecinas de la calle J: Miss Princesa Superstar, de Roberto García y Marco Antonio Flores Reyes, a partir de textos de Gabriela Camacho, Nora Coss, Araceli Núñez, Perla Mendoza y Aline Ross. La dirección es de Roberto García, con las actuaciones de Fabián Varona, Cristhian Alvarado, Darío Montoya y el mismo Roberto García.

Las vecinas de la calle J mostrarán sus virtudes histriónicas en un concurso drag. A través de escenas de comedia y números musicales se hará una retrospectiva de su trayectoria, transitando por temas como la solidaridad, el respeto y el sentido de comunidad.

Sus funciones serán del 13 al 16 de junio, jueves y viernes a las 20:00 h, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00.

Le sigue Benda´ muxe´/ Mi hermana muxe, con dramaturgia y dirección de César Enríquez, en codirección con Luis Montalvo.

Dicen que hasta para morir en el Istmo uno muere alegre. Pero, cuando un muxe´ muere ¿a dónde va? En un peculiar tugurio límbico: La Pascuala, La Tortolita, Poca Luz y La tía Sonia matan el tiempo contando la historia de todas, la de las otras y la de ellas mismas. Un alma nueva viene en camino, y cada que un alma llega es la posibilidad de divertirse y de poder trascender ¿a dónde? Ni ellas mismas lo saben.

Las interpretaciones de esta producción de César Enríquez Cabaret estarán a cargo de Julia de la Rosa/ Luis Montalvo, Eli Mijangos, Violete Núñez, Isabela Urbierta y Naomi Riva. Sus funciones ocurrirán del 20 al 23 de junio, jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 y domingo a las 18:00 horas.

La serie de documentales durante este ciclo inicia con la proyección de Querida Nancy, un guion y dirección de Olivia Peregrino. Valiente, provocadora e inoportuna hasta la muerte, Nancy Cárdenas rompió́ las puertas del clóset de una comunidad que era invisible en el México de los setenta, abriendo el camino en la lucha por los derechos LGBT. Esta proyección será el lunes 10 de junio a las 20:00 h, entrada gratuita.

Después, el 17 de junio, Lumen cine presentará Documental Cross dreamers, un guion dirigido por Soledad Velasco. Este será un relato con historias de Mirna LadyRouge, Mar Bel Vázquez, Ornella Moravia y Paula Villanueva, hombres que durante toda su vida practicaron el cross-dressing a espaldas de sus familias. Los años de culpa las han llevado a tener doble vida. Cuando pasan los 50 años, el mundo que tenían armado empieza a desmoronarse.

El siguiente lunes, el 24 de junio a las 20:00 horas, Muchachxs salvajes presentará el documental Las flores de la noche, con guion y dirección de Eduardo Esquivel y Omar Robles. Este trabajo retrata a la celebración como un acto de resistencia, a través del seguimiento cotidiano de un grupo de amigxs disidentes de la heteronorma. En un pequeño pueblo a orillas del lago más grande de México viven “Las flores de la noche”, la disidencia sexual de la comunidad. Los protagonistas de esta historia son Uriel Ramos, Alexa Moreno, Violeta Sevallos y Dulce Gardenia.

Los conversatorios sobre la escena LGBT+, moderados por Carol Cervantes y Mariano Ruiz, iniciarán con La lesbiandad. En esta sesión, a través de Facebook Live de la Coordinación Nacional de Teatro, se revisará el documental Querida Nancy. Se contará con la presencia de Olivia Peregrino. Esta actividad se realizará el martes 11 de junio a las 12:00 h.

Una semana después, el 18 de junio a las 12:00 horas también por Facebook Live, se hablará de Travestismo y drag. En esta sesión estarán invitadas Roshell Terranova y Soledad Velasco, quienes platicarán sobre el documental Cross dreamers.

Por último, el 25 de junio a las 12:00 h, se revisará la puesta en escena documental Benda Muxe' Mi hermana Muxe' y el documental Las flores de la noche. En esta ocasión lxs invitadxs serán: Isabela Urbierta, Alexa Moreno, Eduardo Esquivel y Omar Robles.

