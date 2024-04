La Creación De Una Portada, Talleres Literarios Y Danza, Actividades En El Jardín Escénico Este Fin De Semana

Get Access To Every Broadway Story



Para los públicos que visitan el Jardín Escénico, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) ofrecerá este fin de semana diversas actividades lúdicas que involucran danza y talleres literarios.

El sábado 6 de abril a las 19:00 h, el Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac), bajo la dirección de Cecilia Lugo, presentará en el Pabellón Escénico la pieza Porvenir perdido, de Silvia Unzueta, una de las obras que conforman la tetralogía del homenaje dedicado al escritor Carlos Fuentes, titulado 4 miradas de Inez. Asimismo, las y los bailarines compartirán la obra Signos, el cuerpo de la noche, de Óscar Ruvalcaba, considerada una coreografía contundente y poderosa, clásica y mítica.

Otra de las actividades para disfrute familiar es el taller mediante el cual las y los participantes podrán crear la portada de un libro con materiales reciclados. A partir de las obras de Rosario Castellanos se invitará a elaborar un ejemplar cartonero con materiales de reúso, y acercarse de este modo al mundo de la edición. La actividad organizada por Extensión Cultural del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura se realizará el sábado 6 y domingo 7 de abril, de 12:00 a 14:00 h en el Jardín Escénico.

Para las personas que deseen conocer la herencia de los creadores surrealistas, podrán participar en el taller literario o gráfico titulado El cadáver exquisito, en el que elegirán palabras al azar para construir poemas o textos inconexos. Los pintores surrealistas hacían lo mismo con imágenes, y ahora los participantes lo podrán hacer en este taller en el que lo importante es dejar hablar al subconsciente. Se realizará los días 6 y 7 de abril, de 14:00 a 16:00 h en el Jardín Escénico.

Pintando mi libro de cartón es el taller que se llevará a cabo en las áreas verdes del Jardín Escénico, los días 6 y 7 de abril, de 14:00 a 16:00 h, en el que podrán participar públicos de todas las edades.

