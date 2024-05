La Compañía Nacional De Ópera Interpretará El Réquiem De Verdi En El Palacio De Bellas Artes

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Compañía Nacional de Ópera (CNO), estrenarán el Réquiem de Verdi, con la Orquesta y el Coro del Teatro de Bellas Artes, el 23 y 26 de mayo de 2024.

A 150 años de su estreno, la Compañía Nacional de Ópera ofrecerá dos presentaciones en el Palacio de Bellas Artes, con las y los solistas: Jennifer Velasco (soprano), Rosa Muñoz (mezzosoprano), Gilberto Amaro (tenor) y José Luis Reynoso (bajo). La dirección concertadora es de Iván López Reynoso y la dirección del coro estará a cargo del maestro huésped Alfredo Domínguez.

La Misa de Réquiem, de Giuseppe Verdi (1813-1901), es una obra que surgió de la idea de hacer un réquiem entre diferentes compositores en honor al compositor Gioachino Rossini, después de su muerte en 1868.

Luego de que ese proyecto se cancelara y producto de la muerte de un amigo suyo, Alessandro Manzoni (1785-1873), con quien compartía el compromiso por la unión de Italia, Verdi decidió escribir una Misa de Réquiem en su totalidad para así honrar a su amigo, la cual se estrenó en el primer aniversario de la muerte de Manzoni, el 22 de mayo de 1874, en la Iglesia de San Marcos de Milán.

En conferencia de prensa, la directora artística de la Compañía Nacional de Ópera, María Katzarava, destacó que para esta ópera-concierto el Inbal ha apostado por invitar a un grupo de solistas mexicanos, ya que esa ha sido la directriz durante la presente administración de la directora general del Instituto, Lucina Jiménez López.

“Hemos invitado a cantantes mexicanos, ya sea que vivan en México o en el extranjero, justamente para demostrar que el talento nacional (cantantes, creativos, directores de orquesta, directores de escena, etcétera) tienen la calidad suficiente para presentarse no solo en México, sino en cualquier parte del mundo”, dijo.

Destacó que, en su propia experiencia, las y los cantantes mexicanos son referencia en el mundo por su calidad. Debemos sentirnos orgullosos de ello y es por eso que no solamente estamos apostando por el talento nacional, sino porque tenemos la convicción de apoyarnos para realzar el nombre de los artistas mexicanos, que se revaloren y que se aplaudan en México, pero también en todo el mundo.

A la conferencia de prensa asistieron los cantantes solistas Jennifer Velasco, José Luis Reynoso y Rosa Muñoz, quienes coincidieron que el Réquiem de Verdi ha implicado retos en lo vocal como en lo personal, pero que ha sido un trabajo en conjunto muy gratificante. La soprano Jennifer Velasco comentó que será la primera vez que aborde esta obra del compositor italiano homenajeado, lo cual ha sido un reto, pero, dijo, “a mí me gustan los retos y será mi debut en el Palacio de Bellas Artes”.

Para el bajo José Luis Reynoso será la tercera vez que cante esta obra, la primera en el Palacio de Bellas Artes, ya que antes lo hizo en la Sala Nezahualcóyotl y en el Centro Cultural Ollin Yoliztli. “Para mí es una responsabilidad muy grande interpretar esta obra en la que hemos trabajado arduamente; se trata de una composición sacra que requiere ser meticuloso, sobre todo porque hay partes que se cantan a capella”.

Por su parte, la mezzosoprano Rosa Muñoz agradeció al Inbal la oportunidad de hacer en México el Réquiem de Verdi, obra que ya interpretó en Irlanda y en la Sala Nezahualcóyotl. “Este papel ha llegado en un momento importante de mi carrera, porque he adquirido experiencia, lo que me da un gran control vocal. El Réquiem requiere de mucha madurez y cada día aprendo más de la obra”. Se trata de una versión concierto en la que participarán más de 130 artistas en escena con la Orquesta, el Coro y los solistas.

Asimismo, la directora de la compañía informó que este año se estará celebrando a Verdi, pero también a Giacomo Puccini con una nueva producción de Turandot a cargo de la CNO y que el Estudio de la Ópera de Bellas Artes montará en ópera de bolsillo Gianni Schicchi, de Puccini, en los próximos días. Giuseppe Verdi (1813-1901) fue un destacado compositor italiano del siglo XIX, célebre por sus magníficas óperas, como Rigoletto, La Traviata y Aída. Su legado se distingue por la fuerza de sus composiciones y la profundidad de sus personajes, muchos de los cuales son antihéroes que conducen la trama a través de intrincadas historias dramáticas.

Además de sus óperas, Verdi incursionó en otros géneros musicales, como la música religiosa, de cámara y composiciones para coro, ampliando así su influencia y su legado en el panorama musical.

Las presentaciones del Réquiem de Verdi se llevarán a cabo el jueves 23 de mayo a las 20:00 h y el domingo 26 a las 17:00 h en el Palacio de Bellas Artes, ubicado en Av. Juárez y Eje Central, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. Los boletos ya están a la venta en taquilla y en Ticketmaster en el siguiente link: tinyurl.com/VerdiOBA.

