El diccionario, montajes obre el valor y la fuerza de la palabra, se presentará en el Cenart

La obra El diccionario, de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que narra el arduo trabajo realizado por la bibliotecaria y grafóloga María Moliner a lo largo de 15 años para crear el famoso Diccionario de uso del español, se escenificará del 26 de septiembre al 6 de octubre en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con funciones de jueves a domingo.

La actriz emérita de la CNT, Luisa Huertas, elogiada por su interpretación de María Moliner, comentó que fue una mujer que supo lo que era ganarse la vida y aportar a su casa desde muy joven. "María trabajó toda su vida desde chica. Para mí en eso radica el verdadero feminismo: en ser independiente económicamente, porque eso es lo que nos da igualdad con el resto de la sociedad. María Moliner tenía autodisciplina, aprovechaba los tiempos muertos de la biblioteca donde trabajaba y se ponía a escribir sus fichas. Tenía una voluntad férrea y compromiso".

Huertas, quien cumple 50 años de trayectoria artística, considera que la creación del Diccionario de uso del español fue una labor de carácter humanista, pues "su forma de resistir contra la dictadura (española) fue hacer un instrumento que le sirviera a toda la gente. Como dice mi discurso al final: Un diccionario que sirva para todos, que le regrese al dueño de la lengua, que es el pueblo, las palabras", apuntó la actriz.

En El diccionario, escrita por Manuel Calzada Pérez y dirigida por Enrique Singer, se narra la minuciosa labor solitaria en su casa de María Moliner (Paniza 1900- Zaragoza 1981), quien reunió definiciones, sinónimos, expresiones y frases de uso común con diversas acepciones, además de familias de palabras, en esta obra monumental concebida para que nadie se quedara al margen del valor, la contundencia, el significado, la fuerza y la libertad de la palabra.

"María quería hacer algo muy sencillo, pero creo que se fue enamorando cada vez más de las palabras y se dio cuenta que cada una la llevaba a otra y a otra y a otra. Por eso fueron 15 años de trabajo en condiciones que no eran de copiar y pegar, sino hacer todo con lápiz y máquina de escribir", expresó Luisa Huertas.

Investigadora autodidacta durante el franquismo, Moliner cuestionó con valentía a la Real Academia Española (RAE) que jamás la reconoció como académica. Fue la primera mujer en impartir clases en la Universidad de Murcia, cuyo valioso legado sobre el lenguaje y la palabra, representa un valiente testimonio del rigor y la excelencia del trabajo sobre un patrimonio que urge rescatar para nuestro presente.

Luisa Huertas, quien además de actriz es coordinadora del Colegio de Voz en CasAzul y directora general del Centro de Estudios para el Uso de la Voz (Ceuvoz), encuentra varias similitudes entre ella y María Moliner: "Comparto con ella su amor por la cultura y los libros; su tendencia a la libertad, que es el valor que más rescata María y que se consigue con justicia e igualdad. Me siento identificada con ella por la labor que hizo en las bibliotecas de los pueblos, a las que no sólo mandaba los libros básicos, sino también teatro, danza y cine; fue una labor maravillosa porque la lengua es identidad, y si no defendemos nuestra lengua, ¿quién lo va a hacer?".

Añadió que en el diplomado se dan clases de español para que los chicos recuperen el gusto por la palabra y conozcan la gramática y la ortografía. "Hacemos un catálogo de palabras y les pido que recurran al diccionario para buscarlas. Hay muchas que quizá están en desuso, pero se les abre un universo a los jóvenes y se van enamorando de la lengua.", refirió la actriz.

La obra El diccionario fue reconocida, en la pasada entrega de los Premios Metropolitanos de Teatro, con los galardones a Mejor Obra de Teatro y Mejor Actuación Femenina Principal para la actriz Luisa Huertas como María Moliner. Además, el actor Óscar Narváez fue nominado en la categoría Mejor Actuación Masculina de Reparto por su interpretación de Fernando, académico y esposo de María Moliner que se opuso al franquismo.

En esta puesta en escena participan los actores del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro: Luisa Huertas, Óscar Narváez, Antonio Rojas y Roberto Soto. El equipo creativo está conformado por Auda Caraza y Atenea Chávez Miramontes como diseñadoras de escenografía; Víctor Zapatero como diseñador de iluminación; Estela Fagoaga como diseñadora de vestuario; Antonio Fernández como compositor de música original y Maricela Estrada como diseñadora de maquillaje y peinados.

El diccionario se presentará del 26 de septiembre al 6 de octubre en el Foro de las Artes del Centro Nacional de las Artes, ubicado en Av. Río Churubusco núm. 79, colonia Country Club Churubusco, Ciudad de México. Las funciones se realizarán jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00 horas.





