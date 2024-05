El Palacio De Bellas Artes Recibió A La Compañía Nacional De Teatro Clásico De España Con La Vida Es Sueño

Get Access To Every Broadway Story



La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, dirigida y adaptada por Declan Donnellan y con diseño artístico de Nick Ormerod, se presentó en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en el marco de las celebraciones del 90 aniversario de este recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Un príncipe encadenado en una montaña, una joven disfrazada de hombre en busca de venganza, son algunos de los protagonistas de esta historia que gira en torno a la revolución, el amor y el asesinato; la oposición y la dualidad entre el libre albedrío y la predestinación. ¿Pero es lo verdaderamente real o todo es un sueño?

La Compañía Nacional de Teatro Clásico de España fue creada por Adolfo Marsillach en 1986 y es la institución de referencia en la recuperación, preservación, producción y difusión del patrimonio teatral anterior al siglo XX, con especial atención al Siglo de Oro y a la prosodia del verso clásico.

El vínculo de la compañía internacional de teatro Cheek by Jowl con la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España se ha consolidado a lo largo de los años a través de sucesivas representaciones de sus montajes y la creación de conexiones y colaboraciones con intérpretes y profesionales. Tras la producción de Fuenteovejuna en 1989 en el National Theatre de Londres, Cheek by Jowl vuelve al Siglo de Oro español con su primera producción en castellano, dirigida por Declan Donnellan e interpretada en español. “Shakespeare, Sófocles, Calderón… Los clásicos perduran porque siempre tratan del ahora, hace 400 años u hoy. Trabajamos sobre ellos porque siguen compartiendo vida a través del tiempo. Indagan en nuestros autoengaños y en nuestras victorias, en nuestras relaciones y en nuestros sistemas; y nos ayudan a descubrir qué es ser nosotros mismos”, afirma Declan Donnellan.

Donnellan y Nick Ormerod fundaron la compañía Cheek by Jowl en 1981 y desde entonces han creado más de 40 producciones que se han representado en más de 50 países. Algunas de las producciones galardonadas de Cheek by Jowl a lo largo de los años son: Boris Godunov, Three Sisters y Measure for Measure (en ruso); As You Like It, Macbeth y The Winter's Tale (en inglés); Andromaque y Ubu Roi (en francés); y más recientemente, The Revenger's Tragedy (en italiano).

La vida es sueño tendrá dos funciones más en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, el miércoles 8 y jueves 9 de mayo, a las 20:00 h. Posteriormente, la Compañía Nacional de Teatro de México presentará Los empeños de una casa, de sor Juana Inés de la Cruz, el jueves 16 de mayo a las 20:00, sábado 18 a las 19:00 y domingo 19 a las 17:00 h en este mismo recinto.

