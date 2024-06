La Escuela De Iniciación Artística 1 Invita A Sus Prácticas Escénicas En El Centro Cultural De Las Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz

Get Access To Every Broadway Story



Con la presentación de la obra Hacia el cosmos, la Escuela de Iniciación Artística (EIA) núm. 1, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), realizará sus Prácticas Escénicas del área infantil de Danza Clásica y Contemporánea, el 11 y 12 de junio, a las 17:00 h, en el Centro Cultural de las Artes Escénicas Ernesto Gómez Cruz, ubicado en Tlatelolco.

De acuerdo con la maestra Nayeli García del Castillo, docente del área de Danza Contemporánea, de la asignatura de Juegos Creativos y prácticas escénicas en el nivel infantil en la EIA 1, participan todas las y los estudiantes, ya que propusieron los temas, la ambientación, la música, y fueron partícipes de la creación coreográfica, puntos que se abordaron a lo largo del ciclo escolar.

Comentó que la asignatura que imparte tiene como finalidad una puesta en escena, y en esta ocasión las maestras propusieron un proyecto conjunto entre Danza Clásica y Contemporánea de todos los grados del área infantil, en donde participarán más de 30 personas, entre estudiantes y docentes.

“En esta oportunidad las y los estudiantes escogieron temas sobre el universo, como: constelaciones, cuna de estrellas, Sol y Luna, Saturno, Urano, Júpiter, supernova y cometas; temas que investigaron, logrando con esto un compromiso total en el proyecto; el vestuario fue diseñado por todas las docentes y se utilizan algunos elementos, como listones, telas, esferas y luces”, apuntó.

Indicó que es una escenificación en la cual hay una narradora que lleva a las y los espectadores por el universo a conocer diferentes puntos del cosmos. Se trata de una puesta en escena recomendada para todo público. Entrada libre.

