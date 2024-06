Con Un Conversatorio-concierto, El Inbal Recordará A Carlos Jiménez Mabarak En Su 30 Aniversario Luctuoso

Enter Your Email to Unlock This Article



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, recordarán al compositor mexicano Carlos Jiménez Mabarak en el marco de su 30 aniversario luctuoso. El evento contará con un conversatorio en el que participarán los reconocidos expertos en la vida y obra de Jiménez Mabarak: Luis Jaime Cortez, Zulyamir Lopezríos y Arantxa Merlín.

Este diálogo ofrecerá una visión profunda sobre la vida y el legado del compositor, uno de los más influyentes del siglo XX en México y el programa musical incluirá una selección de sus obras emblemáticas, comenzando con piezas de Seis canciones para cantar a los niños, como Din Don y Ron Ron, con textos de Carlos Luis Sáenz. También se interpretarán Canción desesperada y Tango de Tres canciones con poemas de Jorge González Durán, así como Ven a mirar la Luna y Décimas mortales, con textos de Elías Nandino. La velada concluirá con Poema del río, otra composición con texto de Elías Nandino.

La interpretación estará a cargo de la soprano Zulyamir Lopezríos, quien ha combinado sus estudios musicales y pedagógicos por más de 30 años como concertista de Bellas Artes y docente en la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lopezríos ha interpretado un amplio repertorio y ha llevado la música mexicana a escenarios internacionales, incluyendo Europa, Japón y Egipto. La acompañará el pianista Santiago Piñeirúa, miembro de Concertistas de Bellas Artes desde 2010 y profesor de piano en la Universidad Panamericana. Ha sido becario del Fonca y obtuvo el Premio Nacional de la Juventud en 2011, así como galardones en diversos concursos nacionales e internacionales, que le han ayudado a forjar una destacada carrera que incluye presentaciones en Estados Unidos, Europa, América Latina y África.

Carlos Jiménez Mabarak, quien falleció el 21 de junio de 1994 en la Ciudad de México, es recordado como uno de los compositores más prolíficos de México. Su obra abarca desde el nacionalismo mexicano hasta las vanguardias musicales y su influencia ha perdurado en la música contemporánea de nuestro país. Educado en Guatemala, Chile y Bélgica, debido a la carrera diplomática de su madre, Mabarak estudió piano y música desde una temprana edad, obteniendo un primer premio en piano en el Instituto de Altos Estudios Musicales de Ixelles, Bruselas. Al volver a México en 1937, estudió bajo la tutela de Silvestre Revueltas en el Conservatorio Nacional de Música.

Mabarak fue un explorador incansable de nuevos horizontes musicales. En 1947, un viaje a Oaxaca para estudiar temas folclóricos influyó profundamente en sus composiciones para danza. En 1956, su estudio del dodecafonismo y la música concreta en París, bajo la dirección de René Leibowitz, llevó a un cambio significativo en su lenguaje musical. En entrevista, Mabarak comentó sobre la naturaleza experimental de la música, destacando la libertad creativa que caracteriza a los músicos mexicanos.

El evento se llevará a cabo en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el viernes 14 de junio a las 18:00 h, como una colaboración con el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez y la Sociedad de Autores y Compositores de México.

