Realizan En El Citru Intercambio Académico Con Small Size Network Sobre Investigación Artística Enfocada A Las Infancias

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



El Centro Nacional de Investigación Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli (Citru), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), será sede y anfitrión del intercambio académico con Small Size Network y Building Collective Resilience Project; foro que tiene como objetivo visibilizar la investigación artística enfocada a las infancias.

Como parte de las actividades se realizarán dos charlas: la primera el 11 de junio a las 11:00 h, dedicada a la presentación del proyecto de investigación Children as agents in Early Years Theatre practice ­–se puede consultar desde la página de Assitej International assitej-international.org/es/ –, y la segunda será el 12 de junio a las 11:00 h, titulada: ¿Por qué investigar teatro para primeras infancias?, ambas se realizarán en inglés.

Para este encuentro se contará con la participación de Paweł Gałkowski, doctor en filosofía, investigador y miembro del Consejo Directivo de la Red Small Size; Michał Wendland, profesor de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań y miembro de la Asociación Polaca de Comunicación Social y de la Asociación de Comunicación Internacional.

De igual forma participará Michelle Guerra Adame, directora, productora y docente, maestra en artes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) con enfoque en la metodología del proceso de dirección teatral para niños de 0 a 3 años, miembro fundador de Vincular, la Red Latinoamericana de Creación Escénica para la Primera Infancia, y parte de la junta directiva de Small Size Network.

La sede de las charlas será el Salón de Usos Múltiples del Citru. Entrada libre con registro previo en el siguiente formulario: https://bit.ly/3WD59C0.

Comments

To post a comment, you must register and login

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.