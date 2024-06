El Catálogo De La Muestra Rebozo. Propuesta Gráfica Femenina Reúne La Mirada De 26 Artistas

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo Nacional de la Estampa (Munae), dieron a conocer el catálogo de la exposición Rebozo.

Propuesta gráfica femenina, realizada por la colectiva oaxaqueña Mujeres Artistas Creando Movimiento (MaCMo) en el Museo de las Culturas de la ciudad de Oaxaca en 2023, y que el Munae, desde el 30 de agosto de ese mismo año, exhibe de forma permanente a través del sitio web Flickr, cuyo hilo conductual explora las diversas técnicas, estéticas e interpretaciones en torno al rebozo.

La publicación, editada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo), contienen 33 grabados de 26 artistas oaxaqueñas o radicadas en el estado, cuya obra contribuye a la consolidación de un proyecto que busca visibilizar y respaldar el trabajo creativo de las mujeres. Este catálogo cuenta con textos del director del Munae, Emilio Payán, el escritor Jorge Pech Casanova, la museóloga y curadora de arte Teresa Díaz Diez.

En su texto, MaCMo: Un lustro de siembra y cosecha, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, señala que “hace cinco años, cuando reinaba el silencio sobre la obra de las artistas oaxaqueñas, nace Mujeres Artistas Creando Movimiento (MaCMo) para visibilizar el quehacer de seis creadoras, quienes —respetando sus trayectorias y experiencias individuales— asumen el colectivismo como una forma de impulsar la igualdad en la expresión, exhibición y difusión de las artes visuales, un campo muy masculinizado”.

Al considerar que cinco años es un ciclo que permite sembrar raíces y al mismo tiempo florecer, la titular del Inbal expresa que en este lustro MaCMo ha fortalecido su presencia en Oaxaca, en México y en ámbitos internacionales, como parte del enriquecimiento, la búsqueda, la innovación y el diálogo artístico abierto y solidario que cada una de ellas —y en colectivo— impulsan, tejiendo redes con espacios artísticos públicos y privados, y con iniciativas civiles y universitarias. “Adriana Audiffred, Claudia Daowz, Gilda Genis, Liliant Alanis, Nely Cruz y Rocío Figueroa son grandes protagonistas de este tiempo, a quienes deseo un largo camino, lleno de nuevos escenarios y experiencias artísticas”.

Durante la presentación del catálogo en el Munae que fue moderada por Lilia Torrentera Gómez, directora de Difusión y Relaciones Públicas del Inbal; Rocío Figueroa Barraza, integrante de MaCMo, dijo que esta iniciativa es un ejercicio cotidiano en comunidad en el que se trazan proyectos entre quienes se aglutina en esta colectiva, pero con sus propias miradas y procesos creativos, para continuar abriendo brecha ante el persistente patriarcado que continúa permeando el arte en Oaxaca y el país.

La grabadora Liliant Alanis Martínez, fundadora de MaCMO, señaló que en la sororidad es parte fundamental el quehacer tanto artístico y social como ha sido la exposición el Rebozo. Propuesta gráfica femenina que se presentó en el Museo de las Culturas de Oaxaca en 2023, que ha creado una iconografía diversa, desde obras abstractas hasta figurativas con el uso de diferentes técnicas.

La artista añadió que MaCMo siempre ha buscado visibilizar el quehacer artístico de las mujeres con proyectos que incluyan cada vez a más integrantes, porque hay un universo vasto de creadoras que están generando obra en Oaxaca y en otros estados.

Asimismo, la carpeta gráfica está ampliándose con nuevas artistas y obras (actualmente suman 46 piezas), la cual se presentará en Washington DC, Estados Unidos, en septiembre.

En el recinto localizado en la plaza de la Santa Veracruz participaron también las creadoras Nely Cruz Espinoza, Gilda Genis, quienes coincidieron que solo en comunidad, entrelazando saberes, talentos y visiones diversas se puede erradicar desde el arte, las conductas patriarcales y de discriminación hacia las artistas de origen indígena. Sin embargo, juntas pudimos hacer una exposición gracias al apoyo colectivo”.

El volumen también cuenta con un texto introductorio del rector de la Uabjo, Cristian Eder Carreño, así como los textos críticos: Rebozo, del disimulo a la liberación, del escritor Jorge Pech Casanova; Rebozo, de la curadora y museóloga Teresa Díaz Diez; Lienzo de mil colores, de la crítica Tamara León; El rebozo. Propuesta gráfica femenina, de José Luis Noria, director del MCO, y Nueva gráfica femenina, del director del Munae, Emilio Payán, así como un apéndice de las técnicas gráficas utilizadas por las artistas, como aguatinta, aguafuerte, litografía, colografía, punta seca, relieve, serigrafía, técnicas mixtas y xilografía.

Artistas que participan en esta exposición:

• Vianey Acevedo, Oaxaca de Juárez.

• Liliant Alanis, Salina Cruz, Oaxaca.

• Alondra Alonso Álvarez, Aguascalientes.

• Dulce Aquino Monterrey, Oaxaca de Juárez.

• Yamilet Asilem, Oaxaca de Juárez.

• Adriana Audiffred, Oaxaca de Juárez.

• Viridiana Carmona, Oaxaca de Juárez.

• Gabriel Carrera Llave, Oaxaca de Juárez.

• Mayra Cruz Díaz, Oaxaca de Juárez.

• Nely Cruz Espinoza, Magdalena Apasco, Etla, Oaxaca.

• Cinabrio Figueroa, Oaxaca de Juárez.

• Rocío Figueroa Barraza, Ciudad de México.

• Gilda Genis García, Ciudad de México.

• Alma Verónica Gómez, Morelos.

• Salime Guró, Oaxaca de Juárez.

• Edith B. Hernández, Ciudad de México.

• Yolanda Hernández Ortiz, El Mirador Santa Cecilia, San José del Progreso Ocotlán, Oaxaca.

• Miriam Ladrón de Guevara, Ciudad de México.

• Mercedes López, Oaxaca de Juárez.

• Nuria Montiel, Ciudad de México.

• Ale Pai Muñoz, Oaxaca de Juárez.

• Ana Rojas, Cuernavaca, Morelos.

• Judith Ruiz, Oaxaca de Juárez.

• Ireri Topete, Puerto Vallarta, Jalisco.

• Lucero Valdez, Guadalajara, Jalisco.

• Soledad Vázquez, Oaxaca de Juárez.

