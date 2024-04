El Inbal ofrecerá la conferencia Pedro Bermúdez y la imitatio como homenaje a compositores hispanos de la primera mitad del siglo XVI

Get Access To Every Broadway Story



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical “Carlos Chávez” (Cenidim), invitan a la conferencia Pedro Bermúdez y la imitatio como homenaje a compositores hispanos de la primera mitad del siglo XVI, a cargo de Omar Alí Morales Abril, investigador del Cenidim.

En esta conferencia, el ponente, a través de una aproximación analítica, reflexionará sobre la reutilización de material polifónico de dos compositores peninsulares, por parte de Bermúdez, para actualizar el repertorio de las catedrales de Guatemala y Puebla a inicios del siglo XVII.

Se revisará la trayectoria de este compositor desde la perspectiva de la circulación y se mostrará cómo sus recursos técnicos y expresivos fueron puestos al servicio de la funcionalidad y sentido de sus obras.

La Missa de bomba y la Primera lamentación del Jueves Santo, íncipit lamentatio, sobresalen entre la producción del compositor Pedro Bermúdez por su calidad y extensión.

Omar Alí Morales Abril es doctor en Musicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y premio de Musicología Casa de las Américas 2022. Actualmente se desempeña como investigador de tiempo completo en el Cenidim.

La conferencia se realizará el 26 de abril a las 13:00 h por el canal de YouTube del Cenidim. Moderará Gladys Andrea Zamora.

