Cristina Pacheco Obtiene El Premio Bellas Artes De Literatura Inés Arredondo 2022

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), el Gobierno del estado de Sinaloa, mediante el Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC) y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), anuncian que la ganadora del Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2022 (por trayectoria) es la narradora, ensayista, periodista y conductora mexicana Cristina Pacheco.



El jurado, integrado por Pura López Colomé, Paula Abramo y Flor Cecilia Reyes, otorgó el reconocimiento a la escritora mexicana gracias a su amplia e incuestionable trayectoria dentro de las letras mexicanas, misma que, de acuerdo con el acta deliberativa, es una autora éticamente comprometida con dar voz a personas emblemáticas de todos los estratos sociales, ofreciendo un mosaico objetivo y sensible de la sociedad mexicana en su conjunto.



Asimismo, señalaron que la autora "ha desarrollado un estilo inconfundible por vía de crónicas, entrevistas, distintas plataformas narrativas, libros para niños, así como de contribuciones en medios televisivos y radiofónicos. Todo lo anterior ha ido acompañado de una gran labor en el mundo del trabajo comunitario, el periodismo, la difusión cultural y el fomento a la lectura".



Una vida dedicada a contar historias



En entrevista, Cristina Pacheco mencionó que, tras más de seis décadas en el mundo de las letras, como narradora, periodista, cronista y entrevistadora, la parte medular de su existencia es describir y compartir memorias, anhelos, fantasías o sucesos, por lo cual, para ella la literatura representa "otra maravillosa vida.



"Pienso que el centro de mi vida es contar historias. Mi vida gira en torno a la literatura, aunque no lo diga o lo manifieste. Todo lo que hago tiene que ver con la escritura", comenta la autora de Sopita de fideo (1984), Zona de desastre (1986) y de la sección dominical Mar de historias, que publica desde 1986 en las páginas del periódico La Jornada.



La también ganadora del Premio Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer (2012) y de los premios nacionales de Periodismo por entrevista (1985), por mejor programa de servicio a la comunidad (1986) y por crónica (1987), afirmó que, sin duda, la literatura le ha brindado todo: "como lectora, me ha dado muchísimo; como escritora, me ha salvado", subrayó.



"La literatura es otra posibilidad de acercarse a la realidad, o crear una realidad distinta. Al escribir cosas, uno descubre cosas también de uno mismo que no conocía. Uno aprende a descubrirse a partir del otro", agregó la también autora de libros infantiles como La chistera maravillosa (2013) y El pájaro de madera (2008), quien destacó que el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2022 es un galardón que representa un apoyo enorme, cálido, que porta el nombre de una mujer admirable y una cuentista notable.



"El momento en que llega este premio es como si encontrara usted un amigo que le da la mano y le desea muy buena suerte. Inés Arredondo es una mujer admirable que está en primera línea, que fue muy valiente. Se adelantó en muchos asuntos, en el tratamiento de los temas y los temas mismos. Pongo en un sitio muy especial a una persona que, de alguna manera, más que darme la mano, viene a decirme 'adelante'", remarcó.



Cristina Pacheco (Cristina Romo Hernández) nació en San Felipe, Guanajuato, el 13 de septiembre de 1941. Migró junto con su familia a la Ciudad de México en 1946, donde años más tarde realizó estudios en Lengua y Literaturas Hispánicas, en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Entre su amplia obra publicada destacan La última noche del tigre (1987), Amores y desamores (1996), Los trabajos perdidos (1998), Humo en tus ojos (2010), El eterno viajero (2016) y Largo viaje al país de la memoria (2009), así como las crónicas La luz de México (1988) y Los dueños de la noche (1990).



Como periodista, en 1959 realizó sus primeras colaboraciones en los periódicos El Popular y Novedades. Bajo el pseudónimo Juan Ángel Real publicó la serie Ayer y hoy en la revista Sucesos (1963-1964). Desde entonces, ha colaborado en publicaciones como la Revista de la Universidad de México, Sábado, suplemento cultural de Unomásuno, El Sol de México, Siempre!, El Día, El Universal y La Jornada.



En 1977 incursionó en el periodismo televisivo, colaborando para Canal 13 junto al escritor Renato Leduc, y para Canal 11, con el escritor Juan de la Cabada, en el programa De todos modos Juan te llamas. De 1979 a la fecha, conduce ininterrumpida y semanalmente la serie Aquí nos tocó vivir, catalogada por la Unesco como Memoria de la Humanidad. Del mismo modo, desde 1997 hasta hoy conduce el programa semanal Conversando con Cristina Pacheco.



Ha recibido los premios Manuel Buendía (1992), Rosario Castellanos (1996), de Periodismo Fernando Benítez (2000), la Medalla al Mérito Ciudadano, entregada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2000) y el Rosario Castellanos a la Trayectoria Cultural de la Mujer (2012).



El Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo surgió en 2018 con el objetivo de reconocer el papel de las mujeres en las letras mexicanas y honrar la trayectoria de escritoras con más de medio siglo de vida. A manera de homenaje, el certamen porta el nombre de una de las más grandes cuentistas de México, originaria de Culiacán, Sinaloa, y ganadora del Premio Xavier Villaurrutia 1979 por su obra Río subterráneo (1979).



El galardón convoca a autoras en español o en cualquier lengua incluida en el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (CLIN), del Inali, que hayan desarrollado una obra destacada en cualquier género literario y cuya trayectoria engrandezca la literatura mexicana. En sus tres ediciones, las escritoras Beatriz Espejo (2018), Pura López Colomé (2019) y Tedi López Mills (2021) han recibido este premio.