Continúa El Programa De Intervenciones En El Jardín Escultórico Del Museo De Arte Moderno Como Un Territorio Para La Experimentación Artística

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través del Museo de Arte Moderno (MAM), recinto parte de la Red de Museos, han desarrollado un programa de intervenciones en el Jardín Escultórico bajo tres ejes curatoriales -Jardín escenario, Materia latente y colaboraciones-, cuyo objetivo es potenciar este espacio abierto como territorio para la experimentación artística. El primero de ellos se relaciona con el programa público de las exposiciones que se presentan en sala; el segundo, con colaboraciones externas que lo habitan temporalmente como el actual programa InSURrecciones sobre reflexiones en torno a performatividades decoloniales y el tercero, con una serie de intervenciones artísticas realizadas exprofeso y de carácter efímero que ofrecen una experiencia estética en vinculación con la propia especificidad del Jardín.

Bajo esta última línea, el MAM ha contado con la participación de diferentes artistas, iniciando en el 2023 con Ariel Guzik con Laboratorio de investigación en resonancia y expresión de la naturaleza —con presentaciones sonoras en octubre, noviembre y diciembre— y continuando este 2024 con las intervenciones de Maribel Portela, Rodrigo Ímaz, Saúl Kaminer y María José de la Macorra. La selección de los artistas obedece a una visión del espacio atravesado de las siguientes cualidades: sonido, plasticidad y corporalidad.

Uno de los aspectos distintivos del MAM es el vínculo entre la arquitectura y el entorno natural del Bosque de Chapultepec. En ese sentido, el Jardín Escultórico, con sus 82 esculturas, se concibe como un espacio de exploración que amplía los límites del espacio expositivo. Actualmente se presenta Arboleda sonora, de Maribel Portela, con 40 lianas integradas por piezas de ónix, mármol, cobre y vidrio, cada una con su propia sonoridad, que cuelgan de los árboles del Jardín, conformando un entramado integrado a la naturaleza, que invita al público a establecer una conexión con su entorno, a la contemplación y a la interacción

A esta propuesta se suma la instalación Tiro libre de Rodrigo Ímaz, la cual parte de una serie que el artista modifica acorde con el sitio en el cual se emplaza, añadiendo así diferentes significados y lecturas. En esta instalación, Ímaz teje una metáfora de la vida y la muerte, a través de más de 100 balones ponchados que recupera y convierte en cuencos de vida, en tanto receptores de la naturaleza. Los balones, convertidos en macetas, pretenden concientizar sobre la crisis ecológica que sufre la Tierra y los billones de dólares que deberían ser invertidos para ayudarla. Elabora una crítica sobre el mercantilismo que envuelve el futbol como industria deportiva, al llamar la atención respecto a que es en dicha crisis en la que está en juego la vida. La pieza se despliega bajo la cúpula del edificio principal del MAM y en el Jardín Escultórico, a manera de eco de la relación entre arte, naturaleza y arquitectura.

Tiro libre se presenta el viernes 5 de abril a las 12:00 h en el Museo de Arte Moderno, ubicado en Paseo de la Reforma esquina Gandhi s/n, Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

Sobre el artista

Rodrigo Ímaz Alarcón (Ciudad de México, 1982) es licenciado en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Producción Artística por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Fue merecedor del Programa de Becas para Estudios en el Extranjero del Fonca; obtuvo el apoyo de Fundación Colección Jumex; el premio de la juventud de la Ciudad de México, por parte del Instituto de la Juventud (Injuve); y fue participante del programa de Intercambio de Residencias Artísticas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Su trayectoria artística oscila entre el grabado, el dibujo, la fotografía y la pintura. Sus obras han visto la luz en México, Nueva York, España, Argentina, Colombia, Italia, Holanda, Alemania, Bélgica y en Polonia de manera colectiva.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.