Con Cerca De 20 Mil Visitantes Concluyó La Exposición Maderas Musicales En El Centro Cultural El Nigromante

Un total de 19,454 visitas —cifra inusitada para un recinto cultural en la actualidad— recibió la exposición Maderas musicales, que de noviembre de 2023 a febrero de 2024 albergó el Centro Cultural El Nigromante de San Miguel de Allende, Guanajuato, como parte de las celebraciones por el 36 aniversario de la Escuela de Laudería, recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) que se encuentra en la capital del estado de Querétaro.

Por el número de visitantes —expresó el director de la Escuela de Laudería, Josué Rodrigo Arboleyda Valdovinos—, la exposición Maderas musicales ha sido un éxito inusitado, sorprendente y notable, por lo que estamos sumamente complacidos con la recepción y el interés que despertó entre la propia comunidad de San Miguel de Allende y de los numerosos turistas que tuvieron la fortuna de coincidir aquí.

La muestra estuvo formada por la exhibición de 15 impresionantes y lujosos violines que fueron elaborados por estudiantes y maestros a través de varias generaciones, así como por una torre de cuatro metros, texturizada con otros 120 instrumentos musicales que forman parte del acervo de la escuela, así como objetos y documentos que mencionan la historia de esta escuela dedicada a la enseñanza de la construcción de violines, violas, violonchelos y contrabajos.

Emocionado, Arboleyda Valdovinos expresó: “Me complace anunciar que la exposición Maderas musicales continuará expuesta al público, ahora en un viaje de regreso al estado de Querétaro, donde se presentará de manera itinerante en diversos museos y salas de exposición”.

Detalló que el recorrido incluirá tanto la majestuosa Sierra Gorda como la vibrante ciudad capital del estado, lo que permitirá a un público más amplio disfrutar y apreciar el arte de la laudería.

“Estamos entusiasmados por la oportunidad de compartir nuestra pasión y conocimientos con las comunidades, tanto de las zonas rurales como urbanas, reforzando el valor cultural y educativo de nuestra artesanía”.

La muestra abrió el 29 de octubre de 2023 y concluyó el pasado domingo 3 de marzo y fue organizada a través de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas, con el fin de mostrar el alto nivel profesional, la pasión y la sensibilidad del artista y del artesano que concurren en el estudiante de laudería.

“El balance de esta actividad es decididamente positivo —aseguró Arboleyda Valdovinos—. No solo ha permitido destacar la importancia cultural y artística de la laudería, sino que también ha generado un interés creciente en nuestra escuela. Este evento ha proporcionado una plataforma invaluable para dialogar sobre la importancia de la preservación y la innovación en la construcción de instrumentos de cuerda, conectando así con un público más amplio y diverso”.

Afirmó que la exposición ha sido una magnífica oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la Agenda 2030, promoviendo la educación de calidad, la igualdad de género y el fomento de alianzas para alcanzar nuestros objetivos.

