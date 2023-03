Como Un Sueño Hecho Realidad, La Mezzosoprano Elīna Garanča Describió Su Próximo Concierto En Bellas Artes

Fue un sueño que nació después de su primera visita a México en 2017, al conocer el telón de los volcanes con cristales de Tiffany's que distingue al Teatro de Bellas Artes, reveló la mezzosoprano durante la conferencia que ofreció este martes para anunciar el único concierto que ofrecerá y que forma parte de las celebraciones por el 75 aniversario de la Compañía Nacional de Ópera (CNO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.

Con esta presentación, la cual se realizará el jueves 2 de marzo, a las 20:00 horas, en la Sala Principal del máximo recinto cultural del país, bajo la dirección de Constantine Orbelian, la CNO abre su primera temporada: "Es un privilegio enorme y una celebración en sí. Será la primera ocasión en que Elīna Garanča suba a este escenario, la cual se había pospuesto por la contingencia sanitaria por la COVID-19, recordó Alonso Escalante, titular de la Compañía.

Por su parte, la cantante originaria de Riga (Letonia) expresó: "Lo que busco es el contacto con el público, recibir sus emociones, así como conocer las culturas a donde viajo y su comida".

Al referirse al público mexicano, dijo: "Lo amo y quiero dar siempre lo mejor, porque me siento muy esperada. De las transmisiones que hemos hecho desde el Metropolitan -Opera House de Nueva York- no sabía que había un apego por la ópera tan grande, pero desde la primera vez que venimos, en 2017, y tuve la oportunidad de visitar el país y encontrarme en ciudades diferentes, siempre encontré un público super aficionado. Me da gusto volver".

Del repertorio que interpretará, explicó que "es una combinación de repertorio 'dorado' para mezzosoprano. Aún tengo un amplio repertorio, pero el mayor éxito son una serie de arias que la gente quiere escuchar, entre ellas la de Dalila (de la ópera Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns), de Carmen (de Georges Bizet) o Caballería Rusticana (de Pietro Mascagni), donde, junto al coro, solicita tonos altos.

"Soy una amante de zarzuela, que me ha regalado muchos éxitos durante mi carrera y siempre crea un buen humor en la sala, por ello será una mezcla entre repertorio operístico y zarzuela super famoso", agregó.

En la conferencia de prensa, detalló que ahora selecciona los lugares en que se presenta, ya que "he encontrado un punto justo después de interpretar Amneris (de la ópera Aida), porque después de este momento todo lo que ha pasado son bonos que no me había esperado. Este sueño se cumplió", dijo al detallar que durante su carrera se han cumplido varios sueños, como presentarse en las principales casas de ópera.

Aseveró que ya no busca hacer producciones grandes, a menos que realmente le interese, tanto por su voz como por su vida personal: "Hay que ser realista, la voz es como un coche, ya no es lo mismo de antes. Hay que saber reconocer el tiempo justo del retiro. He pensado en ello. Todavía no, pero quizá sea en los próximos 20 años. También, como mamá de dos niñas, intento combinar mis diversas facetas para que todas esas partes de mi vida se cumplan de forma equitativa".

Reconoció que ya no le interesan los papeles jóvenes, aunque "lo puedo cantar porque técnicamente sé lo que necesitan, pero la voz no tiene esa frescura. También hay repertorio que he cantado suficiente y no pienso repetir más de 50 veces. Por ello, dijo, busco las posibilidades de abrir mi repertorio, partiendo del barroco, el bel canto, el romanticismo. El repertorio más fuerte y dramático, el que cuesta y usa más la voz, lo estoy reduciendo para darle la fuerza y valoración ideales".

En la Sala Manuel M. Ponce, compartió que no hay un protagónico que le interese en particular. "Sería interesante quizá Lady Macbeth (de Verdi) o Venus (de Henri Desmarest), pero, soy sincera conmigo y con mi público: no me emociona tanto como hace 15 años. Y entrar al escenario con un papel que ya no me emociona, mejor no lo hago".

Sin embargo, advirtió que por ello busca abrir su repertorio: "Mi mamá también fue una cantante de música de cámara y me abrió un mundo maravilloso, sin límites, con este repertorio que ofrece las canciones con piano, donde se cubre todo: lo francés, italiano, alemán, sudamericano, y es una posibilidad de continuar cantando."

Por su parte, Constantine Orbelian, quien será el director concertador, expresó sentirse como "el director más suertudo del mundo al tener a esta genio y grandiosa cantante junto a mí y, especialmente, por tener la oportunidad de volver a estar en este increíble teatro, donde colaboré anteriormente con Renée Fleming.

Sobre el programa, detalló que el concierto abrirá con el "fantástico coro de Nabucco de Verdi, el Bacanal de Sansón y Dalila, la Danza española de La vida breve, de Manuel de Falla, el gran coro de Caballería Rusticana, de Mascagni y otras muchas arias maravillosas que el público va a reconocer".

Sobre su colaboración con el Coro y la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, indicó que son agrupaciones que conoce bien y con las que quiere pasar un buen momento. "Pienso que una orquesta de buen humor puede ofrecer una experiencia positiva".