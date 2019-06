Cada vez más cerca el espectáculo concierto de JESUCRISTO SUPERESTRELLA

The Really Useful Group y su gran maestro, Andrew Lloyd Webber, volverán a hacer eco en el mundo del espectáculo de nuestro país, cuando temas de Lloyd Webber con letras de Tim Rice, y la adaptación original al español de Julissa, de Obertura, Un Cielo en sus Mentes, Todo está bien, Simón Zealotes, No sé cómo Amarlo, Getsemaní, La Canción del Rey Herodes, Volver a empezar, Juicio ante Pilatos, Superestrella, y Juan 19:41, entre muchos otros, cobren vida de nuevo en el Centro Cultural Teatro 1 de la ciudad de México, en una serie de sólo 20 presentaciones en ciudad de México (y algunas más de gira nacional), de la producción de Gou Producciones de JESUCRISTO SUPERESTRELLA.

Resulta atractivo el concepto de esta nueva versión. Sin duda, se perciben matices que retoman el reciente concepto de presentación de este musical en su versión Live in Concert para televisión, o como la presentación realizada en el Auditorio O2 de Londres hace algunos años, y más aún, reuniendo no precisamente a un elenco 100% teatral, sino 100% vocal (aunque no hay que descartar que una buena parte de sus integrantes de elenco principal también han tenido incursión teatral, lo cual brinda tintes muy atractivos para la puesta).

Sin embargo, es claro que no se busca cumplir una gran temporada, sino una serie de fechas (al más puro estilo de conciertos), creando amplia expectativa y tratando de garantizar funciones agotadas considerando que el público fan, no sólo del teatro, del musical o de sus compositores, sino de los artistas se vean atraídos a no perderse esta reunión de estrellas en un sólo espectáculo.

El Elenco central son 7 personajes: Jesús interpretado por Beto Cuevas, Judas por Erik Rubín, María Magdalena por María José, Poncio Pilatos en voz de Leonardo de Lozanne, Simón Zealotes lo interpreta Kalimba, Pedro en voz de Yahir, y el Rey Herodes interpretado por Enrique Guzmán.

Los grupos representados: La Ley con Beto Cuevas, Timbiriche con Erik, Kabah en voz de María José, Fobia con De Lozanne, OV7 con Kalimba, y los únicos 2 independientes: Yahir y Don Enrique Guzmán (bueno, éste último podría representar a Teen Tops o bien a todos los Rockeros de México si fuésemos muy exigentes).

Con experiencia teatral: sin duda Don Enrique Guzmán encabeza la lista por su indudable trayectoria que incluye algunos musicales como Sugar y Lili entre otros; Erik con Vaselina, The Full Monty y JCS también como Judas, María José participó en Qué Plantón, De Lozanne ha tenido funciones del espectáculo Miembros al Aire en teatro.

Y con ellos un Ensamble muy completo y experimentado entre los cuales podemos mencionar a Jair Campos, José Roberto Pizano, Luis Carlos Villarreal, Iker Madrid, Juan Pablo Martínez, Diego Medel, Crisanta Gómez, Dagmariz Serafín, María Elisa Gallegos, entre otros.

Adicionalmente a las funciones de la ciudad de México, se estiman algunas presentaciones en ciudades del país como Guadalajara, Torreón, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, León, Puebla y Mérida (estén atentos de la cartelera para reconfirmar sedes y fechas).

Más información sobre el espectáculo visiten: Jesucristo SuperEstrella en FB.

Imagen. Cortesía de Jesucristo Superestrella en FB Gou Producciones.

Clemente Sánchez Uribe, es comentarista y promotor de cultural teatral desde hace más de 20 años, actualmente es académico de la Universidad Anáhuac México Norte en el área de Comunicación, así como productor y locutor del Programa radiofónico Tras Bambalinas...Donde el Teatro, Cobra Vida, en Radio Anáhuac 1670 de AM y por internet, todos los lunes de 5 a 7 pm. Desde 2011 es Editor en Jefe para la sección México de BroadwayWorld.com





