Presentarán En El Conservatorio Nacional De Música Del Inbal El Libro Orquesta Sinfónica De Xalapa

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), mediante la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia) y el Conservatorio Nacional de Música (CNM), presentarán el libro Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX), editado por Alberto Tovalín y coordinado por Alfonso Colorado, el 25 de abril a las 13:00 horas en la Sala 4 Agustín Caballero del recinto del Inbal.

La obra integra una aproximación a la OSX, a través aspectos musicales, arquitectónicos, escénicos e institucionales, entre otros, a cargo de académicos de la Universidad Veracruzana y de miembros de la propia orquesta, pertenecientes a diversas generaciones de la misma; es una aproximación coral, realizada a partir de diversas voces y de una perspectiva que parte de 1929, año de fundación de la agrupación musical hasta la actualidad

Se trata también de una aproximación interdisciplinaria a la historia de la OSX, así como el primer intento de presentar un relato de la misma basada en documentos y hechos comprobables.

De acuerdo con Edgar Calderón Alcántar, docente del CNM y coordinador de la presentación del libro en la institución del Inbal, la iniciativa de mostrar la obra en este recinto es, además de ampliar el conocimiento sobre la publicación, exponer a las nuevas generaciones cómo la OSX logró consagrarse y conjuntar nuevas audiencias en momentos en que la comunicación y los espacios eran mínimos.

“El libro está compuesto desde diferentes miradas, pues cada capítulo está escrito por un especialista. Narra cómo han transitado figuras importantes, tanto en la dirección de orquesta como nuevos integrantes”, dijo.

Además de Edgar Calderón, acompañarán en la actividad, Gladys Andrea Zamora y como moderador Alfonso Colorado Hernández (Universidad Veracruzana). Entrada Libre.

Join Team BroadwayWorld

Are you an avid theatergoer? We're looking for people like you to share your thoughts and insights with our readers. Team BroadwayWorld members get access to shows to review, conduct interviews with artists, and the opportunity to meet and network with fellow theatre lovers and arts workers.

Interested? Learn more here.