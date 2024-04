Maya Ramos Smith, Actriz, Bailarina, Docente E Investigadora De Danza Y De Teatro

Get Access To Every Broadway Story



El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), a través del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón (Cenidi Danza) y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Arte Teatral Rodolfo Usigli (Citru), lamentan el sensible deceso de Maya Ramos Smith, bailarina, actriz, docente e investigadora de danza y de teatro, acaecido el 11 de abril en la Ciudad de México.

Su carrera de ejecutante y maestra de danza clásica la realizó en la Academia de la Danza Mexicana (ADM) del Inbal y en el École Supérieure d'Études Chorégraphiques de París; se formó en actuación en el Stella Adler Conservatory of Acting de Nueva York.

Fue bailarina en el Ballet de Cámara, Ballet Independiente y en la Compañía Nacional de Danza (CND). Se desempeño como actriz y trabajó en el Teatro del Seguro Social, Teatro de la Nación y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros.

Fue una ávida lectora de investigaciones en hemerotecas de México y del extranjero desenterrando memorias, escritos y testimonios que le permitieron reconstruir la memoria de la danza y del teatro en Meìxico.

Sus investigaciones en torno a las artes escénicas abarcaron principalmente la época virreinal (siglos XVI-XVIII), así como el siglo XIX (1821-1910). Entre sus obras más destacas están: La danza en México durante la época colonial (Premio Casa de las Américas), El actor en México en el siglo XVIII, Censura y teatro novohispano y dirigió La danza en México. Visiones de cinco siglos (dos volúmenes) en colaboración con Patricia Cardona.

De 1998 a 2002 fue directora del Cenidi Danza José Limón, impulsando seminarios con maestros nacionales y extranjeros, tiempo en el que se firmaron intercambios interinstitucionales y se realizaron importantes exposiciones fotográficas.

Entre los premios y reconocimientos que le otorgaron están el Premio Casa de las Américas, en Cuba; Medalla “Una vida en la danza” del Inbal; Premio Arnaldo Orfila Reynal (en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales) y el Premio de la Unión de Cronistas y Críticos de Teatro, en la categoría de “Artes escénicas, trayectoria en la investigación”.

Referente nacional e internacional, el fallecimiento de Maya Ramos representa una pérdida significativa para el Inbal. Una figura irremplazable de la investigación de la danza y teatro en México.

