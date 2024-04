Steven Isserlis Ofrece Clase Magistral De Violonchelo En La Escuela Superior De Música Y Danza De Monterrey Del Inbal

Get Access To Every Broadway Story



Como parte de su primera gira por México, el británico Steven Isserlis dictará una clase magistral de violonchelo en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), el 19 de abril a las 11:00 h, en la Sala Ponce, del recinto académico.

El maestro Steven Isserlis ha sido aclamado por su técnica y musicalidad como solista, músico de cámara y maestro, además de haber participado en giras internacionales con orquestas como la Filarmónica de Berlín, Gewandhaus de Leipzig, Filarmónica de Londres, Sinfónica de Londres, Filarmónica de Viena, Filarmónica de Los Ángeles, Tonhalle de Zurich, entre otras.

Es considerado un defensor de la música contemporánea y ha sido autor de libros infantiles sobre compositores. Actualmente es director artístico del Seminario Internacional de Músicos en Prussia Cove.

Previamente, Steven Isserlis ofrecerá un concierto, el 18 de abril en el Auditorio Luis Elizondo de la ciudad de Monterrey como inicio de su gira por México, convirtiéndose en uno de los eventos más importantes en el campo de la música clásica de la región.

La clase magistral estará dirigida a estudiantes y profesionales de violonchelo. La cita es a las 11:00 h en la Sala Ponce de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey. Entrada libre y abierta al público general como oyente.

