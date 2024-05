Unen Talentos El Coro Del Conservatorio Nacional De Música, El Coro De Cámara De La Universidad De San Diego Y El Ensamble Voce In Tempore

Enter Your Email to Unlock This Article



El Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio Nacional de Música (CNM), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (Sgeia), será testigo del concierto que realizarán el Coro del CNM, el Coro de Cámara de la Universidad de San Diego y el Ensamble Voce In Tempore.

En esta actividad de colaboración internacional l evento, que reunirá a estas agrupaciones, se realizará el 18 de mayo, a las 18:00 h, en el Auditorio Silvestre Revueltas del recinto del Inbal. Entrada libre.

“Se escucharán piezas interpretadas por estudiantes y adultos, resultado de un trabajo conjunto para abordar un repertorio estadounidense y mexicano”, señaló Ana Patricia Carbajal, maestra de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinadora del encuentro.

Dijo que el Coro de la Universidad de San Diego está conformado por estudiantes de la institución y realizan regularmente giras de conciertos por Estados Unidos y otros países. En tanto, apuntó que el Coro del Conservatorio Nacional de Música también se integra por la comunidad estudiantil y participa en diversas puestas en escena coral, sinfónico y operístico. “Se podría decir que ha sido una de las primeras agrupaciones que se formaron para cantar con las orquestas sinfónicas de México”.

“El Ensamble Coral Voce in Tempore realiza una fuerte actividad desde hace 35 años fomentando el intercambio entre directores, agrupaciones corales e instituciones del país y de Latinoamérica”, apuntó la también fundadora de este ensamble.

Enfatizó que cada coro desarrolla su color y su sonido de acuerdo a lo elegido por el director. Así, en el programa se interpretará a: Gabriel Fauré, Ola Glelio, Alfredo Zitarrosa, Ken Burton y Alice Parker, entre otros compositores y compositoras.

