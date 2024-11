Previews: RENT al TEATRO LO SPAZIO

Enter Your Email to Unlock This Article



A Roma debutta “RENT” della Romeway Company al Teatro Lo Spazio dal 19 al 22 Dicembre 2024.

Giovani artisti che lottano contro il rampante rincaro degli affitti, mentre una malattia invisibile minaccia la vita di tante, troppe persone. Se suona familiare è perchè RENT è uno spettacolo immortale. Jonathan Larson scrive questa opera rock toccante e dalle musiche indimenticabili ravvivando lo spirito de La Bohème.

I due coinquilini Roger e Mark vengono sfrattati la vigilia di Natale: non sanno che la serie di coincidenze che capiteranno quella notte, tra incontri fortuiti, attivismo politico e colpi di fulmine, li porterà a vivere un anno in cui capiranno che la vita va vissuta immediatamente e a pieno.

Una New York dell'inizio degli anni ‘90 ci mostra senza pudore l'intolleranza verso le persone che hanno contratto l’AIDS, la tossicodipendenza ed i senzatetto, ma anche la fratellanza, l'amore e la speranza che possono germogliare tra il cemento di questa città.

Per il centenario della morte di Puccini, che ha ispirato Larson nella creazione di RENT, vincitore del premio Pulitzer, Romeway Company riporta a Roma il musical di Broadway che ha rivoluzionato il modo di andare a teatro rendendosi accessibile a tutte le fasce popolari, portando un'ondata di rock in un intreccio di storie universali, con cui è impossibile non identificarsi.

La regia è di Eric Paterniani e le traduzioni di questa nuova versione Italiana sono a cura di Tiziana De Amicis. L’opera è composta da oltre 40 brani, tra cui alcuni che hanno fatto la storia del musical moderno come Seasons Of Love: la direzione musicale è affidata a Mirko Basile mentre la direzione corale e coreografica ad Irene Egidi.

In scena al Teatro Lo Spazio

(Via Locri 42/44, Roma)

Giovedí 19 Dicembre ore 21,00

Venerdí 20 Dicembre ore 21,00

Sabato 21 Dicembre ore 18,00

Domenica 22 Dicembre ore 17,00

Biglietti disponibili su:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/rent-il-musical-di-jonathan-larson/247733?culture=it-it

RENT

Con: Giovanni Alaimo, Mirko Basile, Jacopo Bargnesi Hassan, Tiziana De Amicis, Matteo Di Pinto, Harris Donninelli, Irene Egidi, Beatrice Melessim Esmel, Sara Ferretti, Edoardo Messina, Veronica Nolte, Eric Paterniani, Maria Vittoria Piconi, Valerio Saverino, Andrea Stocchino, Beatrice Zorzan

Libretto, Musica e Testi - Jonathan Larson

Regia - Eric Paterniani

Direzione Musicale - Mirko Basile

Direzione Corale e Coreografica - Irene Egidi

Traduzioni - Tiziana De Amicis, Mirko Basile, Irene Egidi e Eric Paterniani

Aiuto Regia - Veronica Nolte

Arrangiamenti Musicali - Steve Skinner

Supervisione Musicale e Arrangiamenti Aggiuntivi - Tim Weil

Idea Originale e Testi Aggiuntivi - Billy Aronson

Drammaturgia - Lynn Thomson

RENT è stato originariamente prodotto a New York da New York Theatre Workshop e a Broadway da Jeffrey Seller, Kevin McCollum, Allan S. Gordon e New York Theatre Workshop.

