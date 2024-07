Previews: ANASTASIA al TEATRO ARCIMBOLDI

Get Access To Every Broadway Story



Dai produttori di “THE PHANTOM OF THE OPERA”

BROADWAY ITALIA

presenta

ANASTASIA Il musical

DAL CULT DI ANIMAZIONE

Libretto di Terrence McNally

Musiche di Stephen Flaherty

Testi di Lynn Ahrens

Testi italiani di Franco Travaglio

Regia di Federico Bellone

Prima nazionale

Milano - TAM Teatro Arcimboldi

dal 25 dicembre al 12 gennaio

Anteprime

Montecatini - Nuovo Teatro Verdi 28 e 29 settembre

Trieste - Teatro Politeama Rossetti dall’ 11 al 15 dicembre

Con una prima nazionale in esclusiva a Milano presso il TAM Teatro Arcimboldi, dal 25 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025, e due anteprime una a Montecatini, al Teatro Verdi il 28 e 29 settembre 2024, e una a Trieste al Teatro Politeama Rossetti dal 11 al 15 dicembre, arriva ANASTASIA Il Musical, lo spettacolo basato sull’omonimo film di animazione del 1997 che ha ispirato anche la versione teatrale di Broadway del 2017.

Anastasia, il film d’animazione che ha conquistato una generazione di adulti e bambini, avrà finalmente il suo debutto in un’opera teatrale voluta da Broadway Italia, già produttore di “The Phantom of the Opera”, e che porta la firma di un regista apprezzato a livello internazionale come Federico Bellone coadiuvato alla regia da Chiara Vecchi, che ne cura anche le coreografie.

Con la magia della musica dal vivo diretta dal Maestro Giovanni Maria Lori, che dirigerà brani indimenticabili come “Quando viene dicembre” o “Viaggio nel passato”, Anastasia, il musical trasporta gli spettatori in un'epoca di sfarzo, mistero e passione per seguire le vicende di Anya, una giovane donna che potrebbe essere la Granduchessa Anastasia, l'unica sopravvissuta alla tragica fine della famiglia Romanov. Un’avvincente avventura, tra intrighi politici e colpi di scena, che darà nuova vita ai personaggi di questa storia in un viaggio verso la verità e l’amore con un’emozionante colonna sonora composta da Stephen Flaherty e Lynn Ahrens.

Anastasia non è solo un musical, ma un'esperienza teatrale indimenticabile che lascerà il pubblico con il fiato sospeso fino all'ultima scena in un vortice di emozioni, tra amore, mistero e speranza.

“Ci fu un tempo, non molti anni or sono, in cui vivevamo in un mondo incantato fatto di eleganti palazzi e di feste grandiose. L'anno era il 1916 e mio figlio Nicola era lo zar di tutte le Russie. Stavamo festeggiando il trecentesimo anniversario dell'ascesa al trono della nostra famiglia, e quella sera nessuna stella era più brillante della nostra dolce Anastasia, la mia più giovane nipote”.

Con queste toccanti parole, la nonna di Anastasia ricorda la giovane nipote nel classico film di animazione del 1997 e proprio da tutto ciò nasce l’ispirazione alla realizzazione di ANASTASIA – Il Musical.

La storia della piccola principessa è stata oggetto di numerosi film, a partire dal classico con Ingrid Bergman nel ruolo di Anastasia e Yul Brynner in quello del generale Bunin, versione realistica del Dimitri animato. Il film del 1956 e diretto da Anatole Litvak , valse l’Oscar a Bergman come Miglior Attrice Protagonista.

Mentre è del 1997 il film d'animazione, diretto e prodotto da Don Bluth e Gary Goldman e distribuito dalla 20th Century Fox. La pellicola cinematografica è stata accolta con grande entusiasmo sia dal pubblico che dalla critica che ne ha peraltro elogiato le esibizioni vocali e la colonna sonora. Nella versione italiana, i brani Quando viene dicembre o Viaggio nel passato sono interpretati dalla cantante Tosca (quest’anno nominata testimonial della Festa della Musica presso il Ministero della Cultura) che doppia proprio la protagonista Anya. Il personaggio di Dimitri è invece doppiato da Fiorello che in alcuni brani duetta con Tosca.

La storia si ispira alla leggenda della Granduchessa Anastasia Nikolaevna di Russia. È il 1916 e da San Pietroburgo ha inizio l’incredibile avventura della principessa Anastasia, la giovane figlia di Nicola II, ultimo zar di Russia. Sono gli anni della Rivoluzione Russa che infuoca le piazze e gli animi del popolo e che segnerà presto la tragica fine delle atmosfere scintillanti delle feste di palazzo e dell’intera dinastia dei Romanov. Sopravvivono agli assalti l’imperatrice madre e la giovane nipote Anastasia.

Qualche anno più tardi, ritroviamo Anya, ormai giovane donna senza famiglia né ricordi, pronta ad intraprendere il suo personale viaggio lontano dall’orfanotrofio in cui è cresciuta, sulla strada che la

porterà a Parigi, verso il sogno di scoprire la propria identità e soprattutto verso l’amore. Lungo il suo viaggio, Anya incontra Dimitri ed il suo amico Vlad, due simpatici truffatori alla ricerca di una sosia della principessa da presentare all’imperatrice madre in cambio di 10.000 rubli; insieme si recano a Parigi per reclamare l’eredità che spetta di diritto alla principessa Anastasia.

ANASTASIA IL MUSICAL - IL TEAM CREATIVO

Federico Bellone - REGIA

CHIARA VECCHI - REGIA ASSOCIATA & COREOGRAFIE

FRANCO TRAVAGLIO – TRADUZIONI ed ADATTAMENTO PAROLE delle CANZONI

ERNESTO BRANCUCCI – PAROLE delle CANZONI del FILM d’ANIMAZIONE

GIOVANNI MARIA LORI - SUPERVISIONE MUSICALE

ELISA FAGA’ - CONSULENTE VOCALE

CLARA ABBRUZZESE e Federico Bellone - SCENOGRAFIE

CARLA RICOTTI - COSTUMI, ACCONCIATURE, TRUCCO

Valerio Tiberi - DISEGNO LUCI

Poti Martin - DISEGNO FONICO

PAOLO CARTA - ILLUSIONI E EFFETTI SPECIALI

ANASTASIA IL MUSICAL - IL CAST

SOFIA CASELLI - ANASTASIA

CRISTIAN CATTO – DIMITRI

BRIAN BOCCUNI – GLEB

NICO DI CRESCENZO – VLADIMIR

STEFANIA FRATEPIETRO – CONTESSA LILY

CARLA SCHNECK – IMPERATRICE MARIA

ANDREA SPATA - ENSEMBLE & CAPO BALLETTO

MARCO CARNEVALI- ENSEMBLE

LORENZO GIAMBATTISTA – ENSEMBLE

ELENA IDINI – ENSEMBLE

CLARA MASELLI – ENSEMBLE

MATILDE PELLEGRI – ENSEMBLE

ASIA RETICO – ENSEMBLE

VITTORIA SARDO – ENSEMBLE

www.anastasiaonstage.com

NOTE DI REGIA

“Il musical Anastasia è un sogno per me. Noi degli anni '80, cresciuti durante la rinascita della Disney, con cartoni animati come La bella e la bestia, La Sirenetta e Aladdin, collochiamo la granduchessa russa tra gli stessi magici e nostalgici ricordi di un tempo che fu, non troppo lontano, in cui la luce del sole al tramonto sembrava più bella, le melodie più sconvolgenti e la qualità molto più alta, almeno per quello che io possa pensare.

Il cartone animato del 1997 infatti, scritto da premi Tony, Olivier (gli Oscar del teatro), e Emmy, che veniva da un film omonimo che valse l'Oscar a Ingrid Bergman, è rimasto nei cuori di diverse generazioni.

Le sue canzoni "Cuor non dirmi no" e "Quando viene dicembre" sono ancora cantate a memoria oggi in seguito alla celebre edizione della cantante Tosca e, grazie alla nuova produzione live con musica dal vivo, puntiamo a travolgere e coinvolgere con orchestrazioni sinfoniche e anche tante nuove canzoni oltre alle iconiche, le famiglie d'Italia e del mondo, grazie al futuro tour internazionale.

In Italia la traduzione che sarà quella del film è di Franco Travaglio, il più accreditato adattatore nazionale. Broadway Italia è un nuovo team di lavoro Italiano che ha attuato standard di produzioni internazionale al pari del West End West di Londra, e in seguito all'enorme successo del nuovo The Phantom of the Opera, metterà ora in scena la leggenda della "principessa" in cerca di sé stessa attraverso i migliori interpreti italiani, una grande scenografia dalle prospettive ottocentesche, costumi imperiali, effetti luce drammatici e tanti effetti speciali, tra cui una tempesta di neve in teatro, fantasmi del passato che danzano nell'aria e un treno in corsa verso Parigi!”

Con queste parole Federico Bellone racconta il senso di ANASTASIA Il Musical nella sua narrazione in scena in anteprima assoluta in Italia ed in programma in tour mondiale.

IL TEAM CREATIVO

Federico Bellone, regista

Teatro come Regista: Andrew Lloyd Webber’s The Phantom of the Opera* (Trieste, Milano, Monte Carlo, Madrid), Bailo Bailo - El Musical* (Madrid), Dirty Dancing (Teatri Phoenix e Dominion nel West End, Londra), A Familia Addams* (San Paolo), Charlie and the Chocolate Factory* (Milano, Madrid), Ghost* (Madrid, Italia, Città del Messico), An American in Paris* (Genova), Disney and Cameron Mackintosh’s Mary Poppins** (Milano, Roma), The Bodyguard** (Milano, Roma, Spagna), West Side Story**(Milano, Genova, Firenze), Fame** (Milano. Anche Traduttore), Disney’s Newsies (Milano), Dirty Dancing (Italia, Messico, Spagna, Belgio, UK, Irlanda, Germania, Francia, Lussemburgo, Monte Carlo, Svizzera, Austria), Sunset Boulevard** e American Bar** (Todi), Sugar - Basato sulla sceneggiatura di ‘Some Like It Hot’ (Italia), Titanic - The Tale of A Dream (Italia. Anche Autore e Compositore), Flashdance (Italia), 8 Times Academy Award Winner Alan Menken Piano Concert (Milano), Disney’s High School Musical, Little Shop of Horrors** e Grease (Italia), Annie** (Italia. Anche Traduttore).

Workshops come Regista: Houdini** (New York), Sugar (Londra), Newsies**, Around the World in 80 Days** e Notte prima degli esami (Milano).

Teatro come Autore e/o Compositore: La Notte di San Valentino (Vincitore del Premio Ernesto Calindri. Anche Attore protagonista), Peter Pan, Dance Lessons.

Teatro come Performer: Cinderella (principe), Caffè Esperanto (attore protagonista), Hello, Dolly!.

TV: Musical Awards, Amici, Sister Act -The Casting.

È stato Direttore Artistico dei Teatri Nazionale e Brancaccio per Stage Entertainment.

Vincitore del premio Garinei e Giovannini come Miglior Regista per il Teatro Musicale nel 2019.

*Anche Scenografo. **Anche Co-Produttore Esecutivo

Chiara Vecchi, regia associata & coreografie

Teatro come Regista Associata e Coreografa: Ghost, Charlie e la Fabbrica di Cioccolato, West Side Story, An American in Paris, Disney and Cameron Mackintosh’s Mary Poppins, Dirty Dancing, Disney’s Newsies, Sugar - Basato sulla sceneggiatura di ‘Some Like It Hot’, Saturday Night Fever, Sister Act, Flashdance, Cats, Disney’s High School Musical, Titanic, Cabaret, Grease, The Sound of Music, Cinderella.

Teatro come Coreografa: Contes d'Hoffmann di Damiano Michieletto (Opera di Sydney, Royal Opera of London, Teatro La Fenice, Opéra di Lione), Cinderella (Opéra di Dresden, Teatro des Champs-Élysées), Gianni Schicchi - the film (Genome Productions), Kata Kabanova (Glyndebourne London), Beatrice et Benedict (Opera di Lione, Teatro Carlo Felice), Die lustige Witwe (Teatro Colón Buenos Aires, Teatro La Fenice e Opera di Rome), Macbeth, Aquagranda (Teatro La Fenice), La damnation de Faust (Opera di Rome e Palau de Les Arts Valencia), The Threepenny Opera (Piccolo Teatro di Milano), Rigoletto (Opera di Roma e Circo Massimo e Caracalla Circus Maximus and Caracalla).

Teatro come Assistente alla Regia: Une Légende de Beauté (Arena di Verona).

Casting Director: Mass (Opera di Roma).

Chiara è stata assistente di coreografi come Daniel Ezralow, Anthony Van Laast, Chris Baldock, Gail Davies, Gillian Bruce e registi come Saverio Marconi e Federico Bellone.

Chiara è docente di teatro musicale e co-direttrice della SDM - Scuola di Musical di Milano per la quale ha diretto Catch me If you Can, The Addams Family, The Wedding Singer, Sweet Charity, 9 to 5, Funny Girl, The Full Monty, The Life, Legally Blonde. È direttore artistico di agenzie, eventi pubblicitari e sfilate di moda.

Formazione: dopo il liceo, si diploma in Terpsichore Lyrics e Interpretazione Musicale all'Accademia SPID di Milano.

Franco Travaglio, testi italiani

Traduttore e adattatore: Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Jesus Christ Superstar, Tell Me On A Sunday, Cats, The Phantom Of The Opera, Sunset Boulevard, La Piccola Bottega degli Orrori, La Bella e la Bestia, Sister Act, Newsies.

Autore: Dracula*, Angeli con la pistola*, Il Fantasma di Canterville*, Notte Prima degli esami, Lezioni di Ballo, Energy Story.

Musical come traduttore: Disney and Cameron Mackintosh’s Mary Poppins, Charlie e la fabbrica di cioccolato, Singing in the rain, Footloose, West Side Story, Grease, Frankenstein Junior, Ghost, La Febbre del Sabato Sera, Flashdance, High School Musical, Pretty Woman.

Formazione: Laurea in Lettere Moderne. Si è specializzato in traduzione e adattamento dei più grandi successi del musical internazionale.

É docente di storia del musical in molte accademie italiane, ha scritto per la redazione torinese di Repubblica e ha fondato il portale Amici del musical e PrIMO, il Premio Italiano del Musical Originale. É stato assistente alla regia e aiuto regista di artisti del calibro di Dario Fo, Tato Russo, Saverio Marconi, ha curato la regia di XL – Giustizia su misura, 1000 e una… favola e Bye bye Marilyn, di cui è anche autore.

*anche compositore

Ernesto Brancucci – parole delle canzoni del film d’ animazione

Ernesto Brancucci, in arte ERMAVILO, diplomato presso il Conservatorio di Santa Cecilia in Roma, ha iniziato la sua carriera in giovanissima età. Ha fondato la ERMAVILO, prima ed unica scuola di doppiaggio cantato in Italia, insieme alle figlie Lorena e Virginia Brancucci. Ha collaborato alle registrazioni delle versioni italiane delle colonne sonore, sia come corista, che come solista e direttore e preparatore di coro, in film come “Cenerentola”, “Biancaneve e i sette nani”, “Il libro della giungla”, “Mary Poppins”, “Citty Citty Bang Bang”, “La carica dei 101”, “Il più felice dei miliardari”, “Gli Aristogatti”, “Robin Hood”, “Basil l’Investigatopo”, “Oliver and Company” e tanti altri. Ha scritto i testi italiani delle canzoni, realizzandoli per film del calibro di: “Oliver & Company”, “Il Re Leone”, “La Sirenetta”, “Anastasia”, “La Bella e la Bestia”, “Aladdin”, “Bianca e Bernie nella terra dei canguri” e tanti altri. Ha inoltre diretto i cantanti, il coro, i doppiatori e gli attori nell’esecuzione delle canzoni dei più importanti film e cartoni animati Disney e non solo. È il doppiatore ufficiale di Pumbaa, ne il Re Leone, di Tom Jones, di Dick Van Dyke e di Tommy Steele, ed è il cantante di sigle amatissime come “Ducktales”, “Cip & Ciop”, “Notti d’oriente” e molte altre. Ha suonato per l’Orchestra di Roma, per l’Orchestra della Rai, nell’orchestra di Garinei e Giovannini negli spettacoli teatrali “Alleluja brava gente” e “Ciao Rudy”, con il Direttore d’orchestra Giancarlo Gazzani e come libero professionista. Ha suonato alla Royal Albert Hall nell’orchestra del Maestro Mikis Theodorakis, nonché per i Maestri Nini Rosso, Tony Cucchiara, Renato Rascel, Pippo Caruso e per artisti italiani del calibro di Massimo Ranieri, Little Tony, Pippo Caruso e Le Gemelle Kessler. Ha realizzato musiche originali per trasmissioni radiofoniche e televisive della Rai. Ha partecipato a Sanremo, al Festival di Saint Vincent”, al “Festival delle Rose” al “Cantagiro” e all’edizione del “CantEuropa”. Gli sono state conferite le onorificenze di Cavaliere e Ufficiale.

Giovanni Maria Lori, supervisione musicale

Teatro come Supervisore Musicale, Direttore Musicale e Orchestratore: Andrew Lloyd Webber’s The Phantom of the Opera (Trieste, Milano, Monte Carlo, Madrid), Bailo Bailo - El Musical (Madrid), Charlie and the Chocolate Factory (Milano), We Will Rock You (Milano), Sunset Boulevard (Todi Festival), Sweet Charity (Milano), The Producers (Milano), The Sound of Music (Milano), Pinocchio (Milano), Singin’ in the Rain (Milano), Dance (Milano), Little Shop of Horror (Milano), Some Like It Hot (Milano), Seven Brides for Seven Brothers (Milano, Parigi), A Chorus Line (Milano), Grease (Milano), Hello Dolly! (Milano), Robin Hood* (Milano), Aladin* (Milano), Gran Varietà for Arturo Brachetti Show (Milano).

Opera come Supervisore e Consulente Musicale: La bohème, Madama Butterfly, Turandot, Tosca, Manon Lescaut, La Rondine, Le Villi, Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi, Salomè, Rigoletto, La Traviata (Stagioni lirico sinfoniche di Lucca e Torre del Lago).

TV: insegnante per il talent show televisivo Amici; direttore d’orchestra e arrangiatore per X-Factor Italy; assistente del direttore musicale per Kids Got Talent su Sky.

Film come Supervisore Musicale: Come Se Fosse Amore e Totò Sapore per la società di produzione Medusa Production. È anche autore della colonna sonora di diversi cortometraggi per la stessa casa di produzione.

È il fondatore e direttore artistico della Torino Musical Academy.

Formazione: Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino (pianoforte, direzione d’orchestra, musica corale e composizione).

Clara Abbruzzese, scenografie

Musical e Teatro come Scenografa: Andrew Lloyd Webber’s The Phantom of the Opera (Trieste, Milano, Monte Carlo, Madrid), Bailo Bailo, El Musical (Madrid), A Familia Addams (São Paulo), Dirty Dancing (West End & UK Tour), Charlie and the Chocolate Factory (Milan, Madrid), Ghost (Madrid, Italy, Mexico City), An American in Paris (Genoa), The Magic Flute (Mantua), Manon Lescaut (Naples).

TV, Cortometraggi e Moda come Scenografa: I Fatti Vostri (Rome), Il Principe di Venosa (cortometraggio di Silvio Giordano), Servizio Fotografico Io Donna (fotografo Bodha D’Erasmo).

Ha collaborato come Scenografa per il Padiglione Israele a EXPO Milano 2015.

Formazione: Accademia di Belle Arti di Roma e Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

ELISA FAGA’ consulente vocale

Elisa Fagà si diploma prima in pianoforte e poi in Canto Lirico. Durante gli studi comprende la sua esigenza artistica di esplorare stili e tecniche diverse: per questo è recording artist per Andrea Laszlo De Simone, cantautore pluripremiato, ma anche corista in molti enti lirici italiani e europei. Con lo stesso Laszlo ha inciso oltre all’album “Immensità”, le colonne sonore per i film “Promises” 2021 e “Le regne animal” presentato al festival di Cannes 2023 e ora in tutte le sale italiane.

Da solista e corista ha calcato palchi di tutto il mondo, dal Mariinsky di San Pietroburgo, alla Dubai Opera, dal Teatro Regio di Torino al

Théâtre national de Bretagne.

Insegnare è il suo impegno più grande e la sua vera vocazione. Il musical theatre è la somma di tutti gli stili e il suo campo prediletto. È direttrice vocale di moltissimi Musical, come “Papà Gambalunga” e “The Prom”, entrambe prime nazionali, in collaborazione con la Compagnia della Rancia e molti altri.

Carla Ricotti, costumi, acconciature, trucco

Scenografa e costumista: Il Piccolo Principe di Saint Exupery, regia di Stefano de Luca (Piccolo Teatro di Milano); Il segreto del talento (Teatro San Ferdinando di Napoli).

Ha collaborato ai costumi con il pittore J. McFarlane presso Il Maggio Musicale Fiorentino, l’Opéra de La Monnaie à Bruxelles e l’Opéra de Lyon.

Costumista e assistente del regista: Apollo e Dafne di J. Ivory, Pinocchio di J. Paul Gaultier in (entrambi Teatro alla Pergola di Firenze).

Assistente ai costumi: produzioni di danza di L. Spinatelli (Teatro alla Scala e il Ballet National de Marseille Roland Petit), Peter Grimes (Teatro alla Scala).

Costumista: Le Roi de Lahore (Teatro la Fenice di Venezia), La Traviata (The State Opera Prague), Falstaff (Teatro S.Carlo di Napoli e l’Opéra de Lausanne), Carmen (Finnish National Opera di Helsinki e ABAO Olbe di Bilbao), Pique Dame (Théâtre du Capitole de Toulouse), Thaïs (Megaron Concert Hall in Atene), La Traviata e Samson et Dalila (entrambi Korea National Opera di Seoul), I Capuleti e i Montecchi (Teatro Filarmonico di Verona e al Royal Opera House di Muscat, Oman e al Teatro La Fenice di Venezia), Manon (Opéra De Lausanne e l’Opéra di Monte Carlo, Principato di Monaco), La Bohéme (Teatro Municipal de São Paulo), Pique Dame (Norwegian Opera and Ballet di Oslo), Adriana Lecouvreur (Opéra Royal de Wallonie, Liege), Carmen (St. Margarethen Steinbruch Festival, Austria), Adelaide di Borgogna (Rossini Opera Festival di Pesaro), Faust e I Vespri Siciliani (Greek National Opera di Atene, Megaron Concert Hall), Romeo e Juliette (Opera di Bucarest), prima mondiale di Mata Hari (Korean National Ballet di Seoul), Der Rosenkavalier (Pechino), La Sonnanbula (National Center for the Performing Art - NCPA), The Count of Monte Cristo (National Center for the Performing Art - NCPA), La Fille du régiment (Teatro Lirico di Cagliari), Rigoletto (Teatro Comunale di Bologna), L’Orfeo (Teatro Regio di Torino), Il Re Pastore (Teatro La Fenice di Venezia), Le ferite del vento (Teatro Elfo Puccini di Milano), Die Lustigen Von Windsor (Kaunas State Musical Theatre, Lithuania), Il bugiardo* (Teatro Vittorio Emanuele di Messina), Bohéme (Teatro Vittorio Emanuele di Messina), Due dozzine di rose rosse scarlatte (Rakvere Theatre, Estonia), Don Pasquale* (Estonian National Opera di Tallinn), L’attimo fuggente (Teatro degli Arcimboldi Milano).

Musical come costumista: Happy Days* (Compagnia della Rancia), Next to Normal, American Idiot, Tic Tic Boom, regia di Marco Iacomelli.

Attualmente insegna Design dell’accessorio, Ambientazione per la Moda, Cultura dei materiali di Moda e Decorazione per il Fashion presso il dipartimento di Fashion design dell’Accademia di belle Arti di Bologna.

Insegna Storia del Costume e Progettazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. È stata docente di Scenografia, Scenotecnica, Costumistica e Trucco, presso la Scuola del Teatro Musicale (STM). Nel 2012 è stata nominata come miglior Costume Designer della stagione 2011/2012 per la creazione dei costumi de La Bohème per il Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo, regia A. Bernard.

*anche scenografa

Valerio Tiberi, disegno luci

Musical come Lighting Designer: Andrew Lloyd Webber’s The Phantom of the Opera (Trieste, Milano, Monte Carlo, Madrid), Bailo Bailo - El Musical (Madrid), Dirty Dancing (Teatro Dominion West End, Londra), Charlie y La Fábrica de Chocolate (Madrid), Kinky Boots (Madrid - Espacio Delicias), Disney and Cameron Mackintosh’s Mary Poppins (Milano), Kinky Boots (Spagna), Legally Blonde (Tour italiano), Once (Tour italiano), Ghost (Italia, Spagna), La Fabbrica di Cioccolato (Milano) Dirty Dancing (West End, tour internazionale), West Side Story (Genova, Maggio Musicale Fiorentino), The Bodyguard, La Divina Commedia, Disney’s Newsies, American Idiot, Rent, Next To Normal, Dirty Dancing, Frankenstein Jr, Priscilla, Gypsy, Cenerentola, Happy Days, Cats, The Producers, Grease, Cabaret, Il giorno della tartaruga, Stanno suonando la nostra canzone, Promises Promises, A Chorus Line, Disney’s High School Musical (Milano, Roma, tour italiano), Pinocchio (Seoul, NYC). The Mission (Seoul), Flashdance, Rugantino (tour italiano, Broadway).

Danza come Lighting Designer: Beethoven Immortal Love (Astana), Alice in Wonderland (Tallinn), La Valse, Immemoria (Teatro alla Scala), Serata Sacra, Il Lago dei Cigni (Maggio Musicale Fiorentino), Waves (Teatro alla Scala).

Dal 2014 è supervisore tecnico e Light Designer del Gala Roberto Bolle & Friends (Opera di Roma, Arena di Verona, tour italiano ed internazionale) e dal 2029 ad oggi di On Dance.

Opera come Lighting Designer: Lucie de Lammermoor, Samson et Dalila (Napoli), Ariadne auf Naxos, I Due Foscari (Maggio Musicale Fiorentino), Barbiere di Siviglia (Napoli), Fidelio, Fledermaus (Firenze), Hamlet (Saint Etienne), La Fille du Regiment (Cagliari), Orphée et Euridice (Cagliari), Fanciulla del West (Seoul), La Cenerentola (Modena, Toulon), Don Carlo (St.Gallen), Andrea Chenier, (Italia, Francia) Lucia di Lammermoor (Tenerife) Nabucco (Palermo), Le Malentendu (Sferisterio Opera Festival), Il Viaggio a Reims (Reims, Tolosa, Avignone, Marsiglia), Il Farnace (Maggio Musicale Fiorentino) Norma (Sassari), Elisir D’Amore, Cenerentola, Flauto Magico, Barbiere di Siviglia (Teatro alla Scala).

Prosa come Lighting Designer: Molto Rumore per Nulla, Van Gogh, Don Giovanni, Amleto, XII Notte, Il Piacere dell' onestà, Allegre Comari di Windsor, Costellazioni, Cyrano de Bergerac (Teatri Stabili, Tour Italiani).

Fashion show: Valentino, Ermenegildo Zegna, Krizia, Dolce&Gabbana, Il Gufo, Pal Zileri, Spyder, Elisabetta Franchi, Ramzan, Capasa Milano.

Installazioni: illuminazione permanente chiesa San Gottardo di Milano per la Veneranda Fabbrica del Duomo e curatore dell’illuminazione di tutte le mostre d’arte temporanee all’interno della stessa.

Vincitore del premio Oscar Italiano per il Musical come Miglior disegno luci nel 2015 per Frankenstein Jr e nel 2016 per Cabaret.

Dal 2009 al 2018 collabora come Assistente al Realizzatore Luci per il Teatro alla Scala di Milano.

Dal 2006 è docente di illuminotecnica presso l’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

Poti Martin

Teatro come Sound Designer: 9 to 5, Kinky Boots, School of Rock, Evita, As You Like It, Privacidad, Jesus Christ Superstar, Bailo Bailo, Sunset Boulevard, North by Northwest, Street Scene, The Last Confession, The Railway Children, We Will Rock You, Malinche.

Teatro come Sound Designer associato: The Sound of Music, BackBeat, Legally Blonde, Saturday Night Fever, Street of Dreams, The Producers.

È diventato Sound Designer associato per Mamma Mia in Europa, avendo realizzato questa produzione a Mosca, Helsinki, Aarhus, Berlino, Oberhausen, San Pietroburgo, Guangzhou, Copenaghen, Oslo, Vienna, Milano, Madrid e Barcellona.

È stato supervisore del suono per Stage Entertainment Spain dal 2003 al 2011 lavorando a spettacoli quali Cats, Cabaret, The Producers, La bella e la bestia, Les Miserables, Chicago, La febbre del sabato sera, Mamma Mia, High School Musical, Victor Victoria, The Bodyguard, Anastasia, Tina e Aladdin. Nella sua esperienza di progettista di sistemi audio ha lavorato in un gran numero di club (ha una vasta conoscenza del suono immersivo) e teatri. Ora sta lavorando per rinnovare il sistema audio di uno dei luoghi più importanti del Teatro Nazionale spagnolo, il Teatro Maria Guerrero.

Ha anche un ampio background come ingegnere di studi di registrazione, avendo lavorato 3 anni presso Boundary Row Studios, Londra. Possedeva anche uno studio di registrazione a Madrid e una società di noleggio del suono, avendo progettato il suono per innumerevoli eventi con un’ampia selezione di artisti. Vanta inoltre una vasta esperienza come docente tenendo masterclass e conferenze di sound design e mixaggio teatrale.

Paolo Carta, illusioni e effetti speciali

Teatro come Consulente agli effetti magici, Performer Magico, Sand Art Performer, Consulente Artistico e Regista: Winx Club Musical Show, Flashdance, Brachetti and friends, Brachetti che sorpresa!, Solo, Gardaland, Madagascar Live!.

Teatro come Creatore di Effetti Speciali: Andrew Lloyd Webber’s The Phantom of the Opera (Trieste, Milano, Monte Carlo, Madrid), Disney and Cameron Mackintosh’s Mary Poppins (Milano, Roma), Ghost (Madrid, Italia) , Charlie and the Chocolate Factory (Milano, Madrid), Houdini.

TV come Consulente agli effetti magici, Performer Magico, Sand Art Performer, Direttore Artistico: Fenomenal, Zelig, Zelig Circus, Volo in Diretta, Masters of Magic, Striscia la notizia, Music Video, Radio magic, Tu Si Que Vales.

Produzioni come Direttore di Spettacoli e Intrattenimento, Direttore Artistico, Performer e Regista: Ibiza Twiins, Apocalypse Live Experience. È stato Sand e Shadow Performer per Costa Crociere e Direttore Spettacoli e Intrattenimenti, HR Manager, Scrittore di Spettacoli, Regista, Disegnatore Luci, Sand Art Performer, Performer Magico, Consulente di parchi a tema e regista di "Madagascar Live!" per Gardaland. È stato insignito dell'onorificenza di cavaliere per merito artistico.

IL CAST

Sofia Caselli – Anastasia

Dopo la laurea in musical theatre presso la University Centre of Colchester in Inghilterra, Sofia completa i suoi studi presso l’International College of Musical Theatre, dove si diploma ottenendo il premio ‘Musical Theatre Overall Award’, interpretando il ruolo di Charity nel musical Sweet Charity. Nel 2018 partecipa al Fringe Festival di Edimburgo con lo spettacolo TV Invasion, per poi girare il Regno Unito con lo spettacolo The Snow Queen. Nel 2019 ènel cast italiano di Sweeney Todd, con regia di Claudio Insegno. Dal 2021, prende parte alla tournée italiana di Broadway Celebration, prodotta da Palco5. Faràpoi parte dello spettacolo My Fair Lady con Serena Autieri (regia di AJ Weissbard). Nella stagione 2022-2023 Sofia interpreta la principessa Fiona in Shrek - il musical, a cura di MAT Entertainment e nel 2024 interpreta Pia de’ Tolomei nello spettacolo La Divina Commedia Opera Musical (regia Andrea Ortis), dove èanche cover del ruolo di Beatrice.

Cristian Catto – Dimitri

Performer piemontese classe '93, si dedica alla danza fino alla maggiore età per poi interrompere bruscamente l'attività artistica. La riprende all'età di 22 anni approcciandosi anche al canto e alla recitazione e diplomandosi nel 2018 alla Professione Musical Italia, scuola professionale di Musical con sede a Parma e con la direzione artistica di Francesco Frola. Debutta come professionista nel musical Mary Poppins con la regia di Federico Bellone e le coreografie di Gillian Bruce dove ricopre il ruolo di swing on stage, cover Park Keeper, Northbrook e Neleo. Dopo l'inevitabile stop dovuto al covid19, torna alle scene con West Side Story nella splendida cornice di Morbish, Vienna, con il ruolo di ensemble Jets. Ritorna in Italia e nel 2021 entra a far parte del cast di Aggiungi un posto a tavola con la regia di Gianluca Guidi e le coreografie di Gino Landi, ricoprendo il ruolo di ensemble e cover Toto. L'anno seguente subentra nel cast di Sette Spose per Sette Fratelli nel ruolo di Beniamino e cover Adamo Pontepee, con la regia e coreografia di Luciano Cannito e la direzione musicale di Peppe Vessicchio. Nel 2023 ottiene il suo primo ruolo da protagonista al fianco di Arturo Brachetti e Diana del Bufalo con il ruolo di Cliff Bradshaw nel musical Cabaret regia di Arturo Brachetti e Luciano Cannito e direzione musicale di Giovanni Maria Lori.

Brian Boccuni – Gleb

Brian Boccuni nasce a Taranto il 18 Giugno 1992 e all'età di 16 anni viene scritturato nell'Opera Popolare Ottocento di Franco Battiato. Studia alla "Bernstein School of Musical Theater" di Shawna Farrell e terminati gli studi con il massimo dei voti, prende parte a due musical di Andrea Palotto e Marco Spatuzzi, Non Abbiate Paura e Processo a Pinocchio. Viene poi scelto da Marco Iacomelli per interpretare il doppio ruolo del Dottor Fine/Dottor Madden nella versione Italiana di Next to Normal. Saverio Marconi lo sceglie poi per essere la cover di Curtis Jackson in Sister Act co-prodotto dalla Compagnia della Rancia e Viola Produzioni. Interpreta Bob Crewe nel pluripremiato spettacolo Jersey Boys diretto da Claudio Insegno, e dopo una tournée che lo vede protagonista anche a Parigi, torna in Italia per interpretare Mr.Andrews in Titanic-The Musical, prodotto dalla Bsmt Production in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna. Segue poi lo spettacolo Non si uccidono così anche i cavalli? con la regia di Giancarlo Fares. Per due anni è impegnato ne La Divina Commedia Opera Musical di Mons. Marco Frisina e la regia di Andrea Ortis, nel ruolo di Catone.

È poi il protagonista nel musical Kiss of the Spider Woman con la regia di Gianni Marras e la direzione musicale di Shawna Farrell. È poi nel cast di Balliamo sul Mondo di Chiara Noschese e Luciano Ligabue prodotto da Matteo Forte. Per due anni consecutivi è al fianco di Veronica Pivetti in Stanno sparando sulla nostra canzone, con la regia di Giovanna Gra e Walter Mramor, prodotto da Artisti Associati e Pigra Srl e contemporaneamente viene scelto da Caparezza per il suo Exuvia Tour come performer. Nel cinema e nella televisione lavora al fianco di Michele Riondino, Elio Germano, Alberto Angela, Stefano Reali. Torna come protagonista nel musical Carousel di Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, prodotto dal Teatro Comunale di Bologna. In ultimo, è l’avvocato "Billy Flynn", nel musical Chicago prodotto da Stage Entertainment con la regia di Chiara Noschese.

Nico Di Crescenzo – Vlad

Nato a Guardiagrele (CH), Nico inizia la sua carriera teatrale nel 2010 partecipando a diverse produzioni di musical come: Billy Elliot, The Full Monty, School of Rock, Rugantino, Aggiungi un posto a tavola, Sweeney Todd ed altri. Prende parte anche a spettacoli di prosa, tra cui: Taxi a due piazze con Barbara D’urso per la regia di Chiara Noschese, Il Borghese Gentiluomo con Emilio Solfrizzi per la regia di Armando Pugliese, Il Grande Dittatore con Tosca e Massimo Venturiello per la regia di Giuseppe Marini e Massimo Venturiello.

Dal 2019 é insegnante di Canto e Recitazione presso l’Accademia Sistina diretta da Massimo Romeo Piparo.

Stefania Fratepietro – Lily

Cantante, attrice, ballerina, produttrice e coach. Si forma in Italia e all'estero. Ha all'attivo più di 40 spettacoli. Protagonista dei più importanti musical e spettacoli teatrali. È Beatrice ne La Divina Commedia, Tosca in Tosca, Mercedes ne Il Conte di Montecristo, Mimi in Rent, Ermengarda in Hello Dolly, Penelope in Odysseus, Serena in Fame, Jennyanydots in Cats, Carlotta in The Mission, Svetlana in Chess, Lady Macduff in Macbeth, Francesca in Paolo e Francesca e poi The Phantom of the Opera, Grease, La piccola bottega degli orrori, Gastone, Promesse Promesse e tanti altri. Ha lavorato con registi, attori compositori e produzioni importanti come Ennio MorriconE, Riz Ortolani, Marco Frisina, Gino Landi, Dino Scuderi, Enrico Lamanna, Johnny Dorelli, Loretta Goggi, Marco Simeoli, Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Renato Greco, Saverio Marconi, Fabrizio Angelini, Stefano Genovese, Gianluca Guidi, Massimo Venturiello, Giovanni Maria Lori, Davide Garattini, Tosca etc. .Si è esibita in diversi teatri d'opera prestigiosi quali La Fenice di Venezia, il teatro Arcimboldi a Milano, il teatro dell'opera del Cairo, Alessandria d'Egitto, Seul, Harbin in Cina, Monte-Carlo etc.. Produttrice e interprete di tre spettacoli pluripremiati Ciao Amore Ciao, Tenco e Dalida tra musica e amore, Ti Amo Sei Perfetto Ora Cambia e Tomorrow Morning. Vincitrice di due premi Award come migliore attrice protagonista. È Vocal coach per il nuovo parco Marvel Cartoon Network a Dubai (IMG), per la Premium Projects a Doha in Qatar e in diverse accademie d’Italia.

Carla Schneck - Imperatrice Maria

Carla Schneck, classe 1956, è una cantante e attrice fiorentina. Si è diplomata in Musical Theatre presso MTA - Musical Times Academy, con la direzione artistica di Denny Lanza dove ha potuto potenziare le proprie abilità artistiche nel canto, nella recitazione, nel movimento scenico e nelle discipline ad esse complementari. Sono molte le Masterclass di perfezionamento alle quali ha partecipato dove ha avuto la possibilità di studiare con nomi di fama internazionale come: Federico Bellone, Marta Melchiorre, Janine Molinari, Anthony Patellis, Mary Setrakian, Lucio Leone, Simone De Rose, Floriana Monici, Claudia Campolongo e tanti altri. Ha interpretato ruoli come Mrs Bergman/Mrs Gabor in Spring Awakening - il Rock Musical, portato in scena in tournée nazionale nel 2022 e a New York a Marzo 2024. In seguito, ha interpretato la carceriera in Hairspray - The Broadway Musical e ha anche interpretato la signora Valsinha in Civico 7 - il Musical. Dal 2021 è campionessa italiana di arti performative nelle proprie discipline e classi di riferimento. È sposata da 42 anni, ha 2 figli e uno stupendo nipote di 2 anni.

Lorenzo Giambattista – Ensemble

Lorenzo nasce a Roma il 31 Luglio 2002, inizia parallelamente gli studi di canto e di musical all'età di 18 anni presso la CdS Academy di Roma. In seguito, all'età di 20 anni si trasferisce a Milano per frequentare la SDM, la scuola del musical di Milano dove si diploma con 100/100 come performer. Nei due anni di formazione presso la SDM Lorenzo prende parte alle produzioni di fine anno di Catch me if you can come ensemble/assistente alla direzione musicale e di Bonnie & Clyde nel ruolo protagonista di Clyde, entrambe sotto la regia di Chiara Vecchi e la direzione artistica di Alice Mistroni. Già durante il suo secondo anno partecipa come ensemble/swing alle repliche di Monte-Carlo della produzione di The Phantom of the Opera di Broadway Italia, sotto la regia di Federico Bellone e a seguire prende parte al Ballo del Doge di Venezia nel ruolo di figurante sotto la direzione artistica di Gianluca Sticotti.

Marco Carnevali – Ensemble

Marco Carnevali (Livorno, 9 settembre 2000) mostra da subito uno spiccato interesse per la musica e per il teatro: dal 2009 comincia a frequentare il Coro delle Voci Bianche del Teatro Goldoni di Livorno, partecipando poi al laboratorio di Teatro Giovani e al laboratorio di Musical Theatre negli anni successivi. Studia presso il Liceo Niccolini Palli di Livorno e consegue il diploma di maturità classica nel 2019. Nel 2022 consegue la laurea triennale presso la facoltà DAMS (Discipline delle Arti

visive, della Musica e dello Spettacolo) di Bologna, con una tesi dal titolo “Gr*sso: storia di un corpo invisibile nel musical theatre”. Nel frattempo, prosegue individualmente gli studi di recitazione, approfondendo in particolar modo il Teatro Danza e il Teatro Fisico. Sempre nel 2022 viene scelto dalla Todomodo Music-All per la messa in scena di Spring Awakening, con regia di Alessia Cespuglio ed Emanuele Gamba e direzione musicale di Stefano Brondi, nel ruolo di Moritz Stiefel. A ottobre dello stesso anno inizia il percorso di studi professionali presso la S.D.M. Scuola del Musical, e termina con lo spettacolo finale Bonnie & Clyde, con regia di Chiara Vecchi e direzione musicale di Antonio Torella, nel ruolo di Sceriffo Schmid. Contemporaneamente all’allestimento di Bonnie & Clyde, partecipa alla produzione di Mrs. Doubtfire di Fuori di Danza nel ruolo di Frank Hillard, con regia di Claudio Zanelli e Giuseppe Musmarra.

Andrea Spata - Ensemble & Capo Balletto

Ballerino e Performer. La sua carriera inizia a 10 anni. Studia Danze standard e stili Caraibici partecipando a Gare Nazionali ed internazionali. A 15 anni Scopre il Musical e inizia la sua formazione con professionisti del settore.

Prende parte a numerosi spettacoli nel Panorama del Musical italiano e internazionale.

Nel 2011 è Capitano Birolli in Rinaldo in Campo targato Sistina.

2012 Ensemble in My Fair Lady e Siddhartha.

Nel 2013 è Daniel in Sette Spose per Sette Fratelli, produzione Peep Arrow.

Nel 2014 Balla per Sistina Story, a fianco di Pippo Baudo e Enrico Montesano.

Nel 2015 è Ensemble nel celebre musical Grease e in Pinocchio Il Grande Musical, con la compagnia della Rancia.

Nel 2016 è Bickle in Footloose, targato Stage Entertainment.

Nel 2017 torna in Grease nella nuova versione “20 Anni”.

Nel 2018 è Swing on Stage in Mary Poppins, prodotto da WEC e Disney Theatrical.

Nel 2019 è Mike nel celebre Musical “A Chorus Line” targato Stage Entertainment.

Nel 2020, Dance Captain in “Charlie e La Fabbrica Di Cioccolato” prodotto da Wizard.

Nel 2021, Danzatore per l’Operetta “La Vedova Allegra”.

al teatro Carlo Felice di Genova.

Nel 2022 è Capitano delle Guardie in Rapunzel Il Musical, a fianco di Lorella Cuccarini.

Nel 2023, Ensemble in Tutti Parlano di Jamie, Viola produzioni.

Nel 2024 è Dance Captain in Chicago, targato Stage Italia.

Adesso è pronto per una nuova avventura con Anastasia.

Vittoria Sardo – Ensemble

Vittoria nasce a Catania nel 2000. Sin da bambina segue lezioni di danza contemporanea e classica diplomandosi come ballerina professionista all’ISTD di Londra nel 2019. All’età di 10 anni inizia a studiare musica e canto. Per diversi anni frequenta corsi di musical in tutta Italia. Nel 2019 inizia la Bernstein School of Musical Theatre laureandosi con lode nel 2022. Nelle produzioni accademiche riveste il ruolo di Dolly Levi in Hello Dolly e Bea Bottom in Something Rotten con la regia di Mauro Simone e di Danielle in Bring It On con la regia di Eugenio Contenti. Durante l’ultimo anno di università prende parte al musical Grease prodotto da Compagnia della Rancia, con il ruolo di Swing, con la regia di Saverio Marconi. Da agosto 2022 a marzo 2023 è stata impegnata come Singer/Dancer e Dance Captain nei Grand Voyage Africa/South America per le navi da crociera Holland America. Nella stagione teatrale 2023/2024 è stata impegnata nel tour italiano di Chicago - il Musical prodotto da Stage Entertainment, interpretando il ruolo di Annie/Cover Velma.

Matilde Pellegri – Ensemble

Matilde Pellegri nasce a Barga (LU) il 15 agosto del 1997.Il suo percorso professionale inizia nel 2007 quando prende parte al musical Tutti Insieme Appassionatamente della Compagnia della Rancia, per la regia di Saverio Marconi, nel ruolo di Brigitta. Dopo diversi anni di studi, nel 2015 prende parte al corso del primo anno di Musical Theatre della Laine theatre arts di Londra, con la direzione di Betty Laine. Nel 2016 arriva alla Bernstein School of musical theatre di Shawna Farrell e si diploma nel corso triennale nel 2018.Subito dopo il diploma fa parte di Big Fish-il Musical con la regia di Saverio Marconi, per la compagnia della Rancia e pochi mesi dopo prende parte come Ensemble in Mary Poppins, con la regia di Federico Bellone e coreografie di Gillian Bruce presso il Teatro Nazionale di Milano. Successivamente, a Marzo 2018 entra nel cast di Fame, Saranno Famosi di Federico Bellone e coreografie di Gail Richardson come ensemble e cover.Nel 2019/2020 prosegue la stagione invernale di Mary Poppins a Roma al teatro Sistina.A Febbraio 2021 debutta come Becca in Tutti Parlano di Jamie al teatro Brancaccio di Roma con Viola produzioni e pochi mesi dopo èSpina in Rapunzel, con Lorella Cuccarini, sempre per Viola Produzioni; spettacolo che proseguiràterminando la tournée italiana nel 2023.

Clara Maselli – Ensemble

Clara nasce a Bordighera e si forma professionalmente presso la BSMT di Bologna, dove si diploma con lode nel 2006. Dopo aver proseguito con lo studio del canto con il tenore Alessandro Rinella, successivamente diventa anche insegnante di tecnica vocale certificata VOICE TO TEACH a Ravenna con Eleonora Bruni ed Erika Biavati. Attualmente èinsegnate di tecnica vocale presso la Tma, Torino musical Academy con la direzione artistica di Giovanni Maria Lori. Le sue esperienze teatrali includono Jekyll & Hyde (Teatro Stabile D’abruzzo), Jesus Christ Superstar (Compagnia Rockopera), Grease (Compagnia della Rancia) , Sister Act (Stage Entertainment Italia), Replay The Musical (Compagnia della Rancia), La Famiglia Addams (Family Show), Evita (BSMT production), Oblivion The Human JukeBox (Oblivion), Into The Woods (BSMT production), L’Ascensore (I Performers produzioni), Ghost ( Show Bees), Mass, Opera Teatrale (Teatro dell’Opera di Roma), Disincantate il musical (I performers produzioni). Inoltre ha lavorato come cantante presso Costa Crociere, Nu’Art Event, Ideal show Milano, Bungee Fly company, Maison Milano, All crazy Art & Show e come cantante/ballerina presso i parchi divertimenti Mirabilandia, Warner Bros e presso il Parque de Atracciones di Madrid. Attualmente, parallelamente all’attivitàteatrale, fa parte del gruppo vocale Quartet come cantante interporto per la flotta navale di Costa Crociere.

Asia Retico – Ensemble

Asia Retico ha 22 anni e viene da Rocca di Papa (RM), vive a Milano da tre anni. Dopo aver studiato per gran parte dell’infanzia sia canto che recitazione, si diploma nel 2021 presso il Liceo Classico Ugo Foscolo nell’indirizzo di potenziamento delle arti sceniche e teatrali. Durante il percorso scolastico, lavora in teatri e villaggi turistici; avvia un progetto discografico che la porta due volte alla partecipazione al concorso di Area Sanremo. Dopo il liceo si trasferisce a Milano dove nel 2023 si diploma presso la SDM Scuola del Musical, portando in scena il personaggio di Brenda Strong in Catch me if you can per la regia di Chiara Vecchi. Nello stesso anno viene scelta dalla SONI produzioni per interpretare Giulietta e Anna Frank nel cast di Caino e Abele - il musical di Tony Cucchiara, per la regia di Ariele Vincenti.

Elena Idini – Ensemble

Elena Idini nasce a Sassari nel 1998. Inizia la sua formazione artistica all’età di sei anni come ballerina, per poi approfondire lo studio del canto e della recitazione. Dal 2010 al 2012 debutta nel mondo professionale con la tournée del musical Alice nel paese delle meraviglie, regia di Christian Ginepro e musiche di Giovanni Maria Lori, nel ruolo di Alice Piccola. Prosegue il suo percorso formativo tra Milano e Roma con stage intensivi di musical theatre con i maggiori esponenti del settore. Tra le varie borse di studio vince il premio “Specchio degli Specchi” (Roma Musical 2014). Viene ammessa all’accademia SDM - La Scuola del Musical di Milano, dove si diploma nel 2021 con lo spettacolo La Famiglia Addams con la regia di Claudio Insegno, nel ruolo di Mercoledì Addams. Subito dopo prende parte al cortometraggio teatrale Meglio non dire diretto da Gabriele Colferai. Nel 2022 è Ginevra giovane in Re Artù Opera Musical con le musiche di Simone Martino. In seguito, collabora come ballerina e performer con la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) per il cortometraggio cinematografico Golden, con la regia di Angelica Alinei. Nel 2024 è nel videoclip Mi Piace dei famosi youtuber Me contro Te. Nello stesso anno prende parte alla tournée del musical La leggenda di Belle e la Bestia con la regia di Luca Cattaneo. ANASTASIA Il musical

INFO PREVENDITE

TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

Viale dell’Innovazione 20 – Milano

INFOLINE:

MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TAM TICKETS: https://ticket.teatroarcimboldi.it

TICKETONE: www.ticketone.it

VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it

Anteprima esclusiva

NUOVO TEATRO VERDI – MONTECATINI

Viale Verdi, 45 – 51016 – Montecatini Terme (PT) INFOLINE: +39 0572 78903 Email info@teatroverdimontecatini.it

WEBSITE: www.teatroverdimontecatini.it

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TICKETONE: www.ticketone.it

VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it

Anteprima Nazionale

TEATRO POLITEAMA ROSSETTI – TRIESTE

Largo Giorgio Gaber, 1 – 34126 Trieste

INFOLINE: +39 0403593511

E-mail: info@ilrossetti.it

WEBSITE: https://www.ilrossetti.it

PREVENDITE

Biglietti disponibili su

TICKETONE: www.ticketone.it

VIVATICKET: https://www.vivaticket.com/it

UFFICIO STAMPA ANASTASIA IL MUSICAL

Rosanna Minafò – rminafo@yahoo.it +39 3484009298

UFFICIO STAMPA – SHOW BEES E TAM TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

Cristina Atzori – cristina.atzori@showbees.it - + 39 349.8205112

UFFICIO STAMPA – POLITEAMA ROSSETTI – TRIESTE

Ilaria Lucari - ilaria.lucari@ilrossetti.it - +39 335 7825160

UFFICIO STAMPA - NUOVO TEATRO VERDI – MONTECATINI

SARA BEROLOZZI - SARABERTOLOZZI@GMAIL.COM - +39 328 3788702

Comments