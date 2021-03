MTS - MUSICAL! THE SCHOOL - Audizioni Online per l'AA 2021/2022

Per garantire ai candidati totale sicurezza, proseguono fino al

7 aprile 2021

i casting in modalità online.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I candidati dovranno inviare la propria richiesta compilando l'apposito format online sul sito https://musicalmts.it/ nella pagina AUDIZIONI/ISCRIZIONI entro lunedì 07 aprile alle ore 12.00.

l ricevimento delle candidature sarà indicato via e-mail in quale modalità e quale

materiale far pervenire alla commissione.



ACCADEMIA PROFESSIONALE BIENNALE MTS - MUSICAL! THE SCHOOL



MTS - MUSICAL! THE SCHOOL centro di formazione per le arti e i mestieri dello spettacolo, si rinnova e invita tutti a scoprire il nuovo piano didattico MTS - NEXT

GENERATION sul proprio sito alla pagina https://musicalmts.it/programma-

pedagogico



MTS - MUSICAL! THE SCHOOL è la prima ed unica accademia in Italia dal 2015

sede ufficiale degli esami di DIPLOMA EUROPEO WEST LONDON UNIVERSITY -LCM, incluso nel proprio programma didattico, diploma in canto riconosciuto in Italia, Europa, USA e valido quale laurea breve in Gran Bretagna.

Il percorso didattico si sviluppa in due anni accademici più un terzo anno gratuito di

tirocinio.

La Commissione d'esame sarà presieduta dal direttore artistico SIMONE NARDINI,

e dal corpo docenti MTS - MUSICAL! THE SCHOOL.