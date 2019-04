La Caritas di Roma e i SognAttori in scena al Brancaccio il 22 maggio con il musical “Figli di Giuda” dedicato agli invisibili

COMUNICATO STAMPA

Una serata di beneficenza e teatro: mercoledì 22 maggio al Teatro Brancaccio di Roma i giovani attori del Gruppo Teatrale I SognAttori, nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Come in cielo, così in strada" della Caritas di Roma, portano in scena il musical inedito "Figli di Giuda", vincitore di 6 BroadwayWorld Italy Awards 2018. Ambientato in una stazione tra barboni e angeli della notte, lo spettacolo - con musiche e testi originali - ha come protagonisti gli "invisibili", coloro che abitano i binari ma che spesso ci rifiutiamo di vedere. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle attività e ai servizi in strada della Caritas di Roma.

Mercoledì 22 maggio (ore 20.30) al Teatro Brancaccio di Roma i giovani attori del Gruppo Teatrale "I Sognattori" della parrocchia di San Giuda Taddeo portano in scena "Figli di Giuda", un musical originale e attualissimo scritto e diretto da Martina Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla. Una serata unica di beneficenza, nell'ambito della Campagna di sensibilizzazione "Come in cielo, così in strada", promossa dalla Caritas di Roma e incentrata sul tema dei senza dimora nella capitale.

A fare da sfondo a questa divertente commedia musicale è infatti l'immaginaria stazione di Montorso che la notte, quando parte l'ultimo treno, si anima di vita, molto più di quella che il nuovo metronotte, con una sfrenata passione per la musica, possa immaginare.

Protagonisti sono gli "invisibili": coloro che abitano tra i binari ma che spesso ci rifiutiamo di vedere. Insieme ad "angeli della notte", un prete molto "swag" e strambi personaggi, sarà evidente che a volte un bel vestito non fa una bella anima e che non sempre la strada che abbiamo immaginato per noi è quella giusta, o quanto meno quella che ci rende davvero felici.

Un'occasione per pensare, riflettere, ridere e cantare, con musiche e testi ineditidi Alessandro Maciocci, Tiziano Grigioni e Mariano Ferrazzano, e con irresistibili arrangiamenti rock (di Alessandro Maciocci e Lorenzo Bagnol), tutti eseguiti dal vivo dalla band "I Barbones", con le coreografie di Marianna Ferrazzano e Viola Centi e le scenografie di Marianna Ferrazzano e Raffaele Fracchiolla.

Il musical è vincitore di 6 BroadwayWorld Italy Awards 2018, tra cui Miglior Regia, Miglior Spettacolo con partitura originale, Miglior partitura (musiche e liriche).

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alle attività e ai servizi in strada della Caritas di Roma.

I partecipanti sono invitati a versare un'offerta preferibilmente non inferiore a 10 euro. È possibile donare in contanti (presso l'Ufficio Fondi e Donazioni, Via Casilina Vecchia 19 (angolo Piazza Lodi, dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 16.00), tramite bonifico bancario intestato a Caritas Roma - ONLUS (IBAN: IT 50 F 07601 03200 0010219 45793) con causale: "Musical Figli di Giuda" e inviando minuta dell'avvenuto bonifico a donazioni@caritasroma.it, indicando il numero dei relativi partecipanti; con carta di credito, indicando nominativo, recapito telefonico e relativo numero di partecipanti.

Per maggiori informazioni: http://www.caritasroma.it/2019/04/teatro-brancaccio/

I biglietti potranno poi essere ritirati presso il Teatro Brancaccio 45 minuti prima dell'inizio dello spettacolo il 22 maggio.

---

Il Gruppo Teatrale de' "I SognAttori", nato nel 2011 a Roma dalla volontà di Raffaele Fracchiolla e le sorelle Martina e Marianna Ferrazzano per avvicinare i ragazzi del proprio quartiere (Colli Albani) ai linguaggi del teatro, è formato oggi da 23 ragazzi, di età compresa dai 18 ai 29 anni. Dal 2011 ad oggi la compagnia ha portato in scena cinque musical: Grease, Hercules, Il mio Grosso Grasso Matrimonio Greco, Bar da Mù (inedito) e Il Ciclone.





