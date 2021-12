HAIR IL MUSICAL riparte in Tour da gennaio 2022

Riparte il tour di HAIR IL MUSICAL prodotto da MTS Entertainment e Compagnia dell'Alba con nuovi membri del cast.

Alla fine degli anni sessanta un musical, che da lì a pochi anni sarebbe diventato un film, scosse profondamente l'opinione americana. Tra sesso, scandalo, droghe e musica rock Hair raccontava la storia di una ribellione, contro la tradizione, il conservatorismo e le guerre, soprattutto contro la traumatica guerra del Vietnam.

E proprio i capelli rappresentano simbolicamente il rifiuto totale nei confronti della guerra, i protagonisti del musical portano i capelli lunghi come espressione del rifiuto di entrare a far parte dell'esercito americano.

Torna l'Era dell'Acquario

Scatenata, coloratissima, emozionante, coinvolgente, quella di HAIR, creato da James Rado e Gerome Ragni - autori rispettivamente del libretto e delle liriche - e da Galt MacDermot, autore delle musiche, è una storia senza tempo, una storia di amicizia, amore libero e pacifismo, ancora oggi simbolo della controcultura hippie, che porta messaggi di straordinaria attualità:

fratellanza, multiculturalità, libertà, come desiderio di spogliarsi di tutto per essere se stessi (come nella scena di nudo di fine primo atto), ambientalismo, lotta alle differenze sociali e sessuali e impegno civile, sono alcuni dei temi che ancora oggi risvegliano la coscienza dei "nostri" giovani.

Oggi come allora, ovunque ci sia guerra, discriminazione razziale e intolleranza, si può rispondere con un grido di pace, un messaggio universale che attraversa la storia e le generazioni.

Il tour di Hair il musical

L'Era dell'Acquario sta per tornare, e anche quest'anno si respirerà aria di amore e libertà su alcunj dei più prestigiosi palcoscenici italiani, dove una tribù dai capelli selvaggi si scatena, accompagnata dall'orchestra dal vivo, al ritmo di famosissime canzoni come "Aquarius", "Hair" e "I Got Life".

In alcune città, prima della rappresentazione, agli spettatori più giovani verrà offerto un incontro con il cast e con uno psicologo che introdurrà le tematiche dello spettacolo tra le quali la tossicodipendenza e l'educazione sessuale, perché lo show possa essere anche occasione di approfondimento e crescita.

DATE e BIGLIETTI della TOURNÉE di HAIR IL MUSICAL

8 gennaio SARONNO TEATRO GIUDITTA PASTA

Dall'11 al 13 gennaio TRIESTE TEATRO ROSSETTI

Dal 14 al 16 gennaio REGGIO EMILIA TEATRO VALLI

Per informazioni www.hairilmusical.it per acquisto biglietti http://hairilmusical.it/biglietti-tour/

Note di regia di Simone Nardini

Il regista Simone Nardini sottolinea come

"oggi, come allora, esistono ancora tanti Vietnam... e tanti giovani con la voglia di liberarsi dalla schiavitù commerciale della Società. Hair, spettacolo cult fine anni '60, è più che mai l'ideale manifesto delle nuove generazioni che cantano l'alba dell'era dell'Acquario.

Il mio tributo vuole rendere omaggio all'opera-rock simbolo del pensiero "hippie". In quegli anni si formavano gruppi di ragazzi e ragazze che trascorrevano il tempo senza inibizioni e accompagnavano la protesta contro le sofferenze della guerra con il grido di "Sesso, droga e Rock'n'Roll".

Hair il musical con il suo folto cast, le musiche eseguite dal vivo, le coinvolgenti coreografie, il libretto in italiano ma le canzoni in lingua originale e la trasgressione irriverente dei sui contenuti, coinvolgerà ancora le platee dopo oltre 50 anni dal suo debutto a Broadway".

CAST ARTISTICO

JACOPO SICCARDI Berger

STEFANO LIMERUTTI Claude

VITTORIA BRESCIA Sheila

MATTIA CAPUANO Woof

PIER LUIGI LIMA Hud

MATTEO MINERVA Margaret

ALICE TOMBOLA Ronnie

ELGA MARTINO Crissy

STEFANIA MENEGHINI Jeanie

VALERIA DELLA VALLE Dionne

MAURIZIO MISCEO Walter

FABIO LORENZATTI Hubert

FRANCESCO CONTI Steve

FRANCESCA GALEAZZI Mary

MONICA PATINO Leata

GIAMPAOLO PICUCCI Mark

MATTIA EPIFANI Paul

CRISTIANA PIGAZZI Linda

ILARIO CASTAGNOLA Hiram

TEAM CREATIVO

Regia, Scena e Costumi: Simone Nardini

Musical Supervisor: Stephen Alexander Lloyd

Direzione Musicale: Eleonora Beddini

Direzione Canora: Pasquale Girone Malafronte

Supervisione alla Direzione Canora: Eleonora Mosca

Coreografie: Valentina Bordi

Disegno Luci: Valerio Tiberi

Acting Coach: Michele Savoia

Assistente alle coreografie: Michela Brasca

Assistente alla regia: Marco Martini

Parrucche: Mario Audello

Traduzione del libretto di Sandro Avanzo e Simone Nardini

ORCHESTRA DIRETTA DA ELEONORA BEDDINI

Eleonora Beddini -Tastiera/ Ezio Allevi - Sax/ Marco Campagna - Batteria/Daniele Catalucci - Basso

Marcello Ronchi -Tromba/Marco Tersigni - Chitarra

HAIR

THE TRIBAL LOVE-ROCK MUSICAL

Libretto e liriche di James Rado e Gerome Ragni

Musiche di Galt MacDermot

Originally Produced by the New York Shakespeare Festival Theater

Produced for the Broadway Stage by Michael Butler

Presentato in accordo con TAMS-WITMARK www.tamswitmark.com