GL'INNAMORATI â€“ IL MUSICARELLO dal 17 dicembre al Teatro Leonardo di Milano

Dal 17 al 30 dicembre al Teatro Leonardo di Milano, ritroveremo una commedia divertente di Carlo Goldoni e i musicarelli degli anni 60' - Gl'Innamorati - Il musicarello diretto da Pietro de Pascalis.

"È un testo di amore passionale e divertente, che sarà accompagnato sulle note di - Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, Dieci ragazze di Battisti, Non son degno di te di Morandi e Stasera mi butto di Rocky Roberts.. Il resto sorpresa".

"Gl'innamorati" è forse l'opera più divertente e folle di tutta l'attività teatrale scritta da Carlo Goldoni. Pur essendoci all'interno tutte le maschere ereditate dalla Commedia dell'Arte, ha in sé un senso di modernità, sia nella scrittura che nella qualità dei personaggi.

Uomini e donne che si alternano a mascherette, falsità e realtà che fanno lo stesso movimento.

Quello del gioco. Il tutto accompagnato da quell'amore di cui noi spesso abbiamo bisogno. Un amore folle, un amore matto che fa ammattire tutti quelli che stanno intorno.

Questa dinamica ci è sembrata fin da subito il fulcro intorno alla quale dovesse girare la nostra giostra; è talmente assurdo e imprevedibile quello che succede, il cambiamento d'umore dei personaggi che non si ha il tempo di rilassarsi e riappacificarsi, che immediatamente i due protagonisti ci portano da un'altra parte creando dei meccanismi comici e incredibili.

Ma questa è follia pura. Meravigliosa e spiazzante.

Gl'innamorati, la trama

Una piccola compagnia teatrale si trova, suo malgrado, nella condizione di dover provare il proprio spettacolo "Gli innamorati" di Goldoni, ogni settimana su un palcoscenico diverso:

la povertà della produzione e la mancanza di ingaggi, obbliga gli attori ad adattare ogni volta le proprie interpretazioni su palcoscenici occupati dalle ingombranti scenografie degli spettacoli ufficiali, nel giorno in cui gli stessi sono di riposo: il lunedì.

Sono ormai due anni che quest'avventura va avanti nelle platee vuote, mentre alle trame dell'opera si intrecciano, giocoforza, quelle della vita privata e quotidiana di ognuno:

c'è Gianni, il giovane attore e assistente alla regia che si trova a dover risolvere le situazioni più disparate, inventandosi ora come trovarobe, ora come macchinista, ora come attore dai mille ruoli.

Ci sono poi Eleonora e Beatrice, l'una attrice sempre relegata in ruoli minori e l'altra giovane promessa amata da tutti, ma soprattutto da Leonardo, attore di fiction e cavallo di punta della compagnia, dedito al corteggiamento sfrenato e agli eccessi in genere.

A completare il panorama si trovano Ambrogio, nominato amministratore di compagnia in omaggio alla sua veneranda età e alla sua carriera, di cui non manca mai di ricordare i fasti: strenuo difensore della filologia e della classicità, lo si trova spesso a combattere contro la minima spesa e la minima libertà sul testo e a scontrarsi con Carlo, regista che attraverso le canzoni vorrebbe portare innovazione e contemporaneità in un Teatro che altrimenti lui definisce "vecchio e paludato".

Musicarello, cos'è e perché?

Il Musicarello è un genere cinematografico di chiara matrice popolare nato negli anni 50 ma che si sviluppò soprattutto negli anni sessanta.

A differenza del musical, il Musicarello nasce proprio in Italia per supportare e incrementare le vendite dei dischi di cantanti allora molto in voga come Gianni Morandi o Caterina Caselli. Il Musicarello si potrebbe considerare un antesignano dell'attuale videoclip: la trama è molto semplice, di solito parla d'amore e il cuore del film è la canzone di successo del cantante protagonista del film stesso.

Abbiamo voluto quindi rinverdire questo genere tipicamente italiano e trasportarlo in Teatro, divertendoci a mescolare l'alto linguaggio goldoniano a quello più immediato, ma altrettanto potente, della canzone.

Orari e Prezzi

Teatro Leonardo

da lunedì a sabato ore 20.30 - domenica ore 16.30 - giorni di riposo: 20, 24, 25 e 26 dicembre

intero 25,00€ - convenzioni 20,00€, ridotto Arcobaleno (per chi porta in cassa un oggetto arcobaleno) 20,00€, Under 30 e Over 65 - 15,00€, scuole di teatro e Università 15,00€, ridotto DVA 12,00€, scuole MTM, Paolo Grassi, Piccolo Teatro 10,00€, tagliando Esselunga di colore ROSSO, prevendita 1,80€

obbligo di Green Pass e mascherina chirurgica o FFP2

MTM Manifatture Teatrali Milanesi - Teatro Litta e Leonardo, riserverà agli spettatori che lo richiederanno in fase di prenotazione, un posto a sedere in sala con distanziamento.

durata dello spettacolo: 120 minuti

Info e prenotazioni biglietteria@mtmteatro.it - 02.86.45.45.45

Acquistabile anche all'altro l'app MTM

Abbonamenti: MTM è città aperta, MTM è città aperta Over 65, MTM Carta Regalo x2, MTM Carta Regalo x4

Biglietti e abbonamenti sono acquistabili sul sito www.mtmteatro.it e sul sito e punti vendita

www.vivaticket.it.

I biglietti prenotati vanno ritirati nei giorni precedenti negli orari di prevendita e la domenica a partire da un'ora prima dell'inizio dello spettacolo.

Gl'innamorati, il cast artistico e creativo

da Carlo Goldoni

dramaturgia Valeria Cavalli e Debora Virello

collaborazione al testo e regia Pietro De Pascalis

assistente alla regia Chiara Pellegatta

con Gaetano Callegaro, Pietro De Pascalis, Loris Fabiani, Jacopo Fracasso, Valeria Girelli, Isabella Perego

consulenza musicale Alex Procacci

scenografia Claudio Intropido

costumi Giulia Giovanelli

disegno luci Fulvio Melli

direttore di produzione Elisa Mondadori

con il sostegno di Next 2019