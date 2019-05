MAMMA MIA! Erfolgreich in Essen Gestartet

Mamma Mia - das war schön... Das Gute-Laune-Musical MAMMA MIA! hat gestern mit einer grandiosen ersten Vorstellung die Spielzeit im Colosseum Theater Essen eröffnet. Die Zuschauer wurden vom berüchtigten MAMMA MIA!-Effekt gepackt: Zuerst summt man mit. Dann singt man mit und am Ende tanzen alle in den Gängen... Das weltweit erfolgreiche Musical mit den Hits von ABBA verbreitet ab sofortbis zum 2. Juni 2019 griechische Sommer-Atmosphäre in der Ruhrmetropole.

Ein heißer Sommer in der Ägäis. Die Hitze flirrt, das Wasser glitzert und die Hormone spielen verrückt. Donna hat gleich drei stürmische Verehrer: den Draufgänger Sam, den Abenteurer Bill und den schüchternen Harry. Der Sommer endet und Donna bleibt allein zurück. 20 Jahre später stehen die drei Liebhaber von damals unerwartet wieder vor ihrer Tür. Ihre Tochter Sophie will heiraten und hat die drei zu ihrer Hochzeit eingeladen. Das Tagebuch ihrer Mutter hat ihr verraten, dass einer der drei Männer ihr Vater sein muss. Das Rätselraten beginnt und Donnas Gefühle spielen erneut verrückt. Zusätzliche Dynamik kommt in die Geschichte, als Donnas beste Freundinnen aus alten Tagen anreisen und die Erinnerungen an ihre Zeiten als Gesangstrio „Donna and the Dynamos" wieder lebendig werden.

Das weltweit gefeierte Original MAMMA MIA! ist ein mitreißendes Musical, das seit seiner Uraufführung in London 1999 schon mehr als 60 Millionen Menschen in 440 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen begeistert hat. 22 Superhits von ABBA wie „Dancing Queen", „Take a chance on me" und natürlich „Mamma Mia" erzählen die Geschichte so raffiniert, als ob sie eigens für das Musical geschrieben worden wären. Dadurch entstand ein furioses Theater-Vergnügen voller Glücksgefühle, auf das selbst Hollywood aufmerksam wurde. Auch die Leinwandversion, mit Stars wie Meryl Streep und Pierce Brosnan, konnte ein Millionenpublikum überzeugen und wurde zum erfolgreichsten Musicalfilm aller Zeiten. Im Sommer 2018 feierte der zweite Teil Erfolge auf der Kinoleinwand.

Die Besetzung der aktuellen MAMMA MIA!-Produktion besteht aus jungen und erfahrenen MAMMA MIA!-Darstellern gleichermaßen. Die drei Dynamos werden gespielt von Sabine Mayer (Donna), Betty Vermeulen (Tanja) und Barbara Raunegger (Rosie) sowie Karim Khawatmi(Sam), Detlef Leistenschneider (Harry) und Jörg Zuch (Bill). Katharina Gorgi spielt die Rolle der Sophie, Marvin Schütt ist Sky. Weitere Infos zu Cast und Tickets finden Sie unter www.musicals.de.





