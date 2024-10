Review: WICKED at Fredericia Musicalteater

Enter Your Email to Unlock This Article



Plus, get the best of BroadwayWorld delivered to your inbox, and unlimited access to our editorial content across the globe.



Email:





Existing user? Just click login.



**** **

Grøn er håbets farve, og i Fredericia Musicalteaters opsætning af Wicked er det tydeligt, at håb spiller en central rolle. I fortællingen om "den onde heks" Elphaba – født med grøn hud og dermed fra barndommen afvist af samfundet i eventyrbyen Oz – skildres både kampen mellem det gode og det onde. Moralen er krystalklar: Vi lever i en verden, hvor forskelligheder ikke blot skal tolereres, men også fejres. Det er et budskab, der rammer direkte ind i samtidens diskussioner om racisme, diversitet og social accept. Wicked er en moderne klassiker, der bygger videre på L. Frank Baums gamle klassiker The Wonderful Wizard of Oz fra 1900, og Fredericia Musicalteater fejrer 20 års jubilæet med manér. Alligevel mangler forestillingen den helt store magiske gnist.

Aftenens Elphaba blev spillet af Katrine Skovbo, som i denne opsætning alternerer rollen for Nanna Rossen. Og lad dig endelig ikke skræmme af betegnelsen “alternerende”, for Katrine Skovbo leverer en formidabel præstation, både sang- og skuespilsmæssigt. Hun udstråler styrke og sårbarhed i både mimik, krop og sang. Hendes præstation fungerer godt som kontrast til Johanne Millands gode heks Glinda, der spiller på det komiske i rollen som den priviligerede og til tider overfladiske veninde. Milland formår at ramme balancen mellem humor og inderlighed med en fantastisk timing, og det er netop samspillet mellem de to kvinder, der driver forestillingen.

Dog kunne deres venskab have haft flere lag. Jeg efterlades med en følelse af, at der mangler noget i udviklingen af deres relation, dette på trods af forestillingens tempo, som i første akt kan føles en smule langtrukkent. Alligevel rammer de mig følelsesmæssigt, særligt i duetten ”Fordi vi mødtes”, der er så rørende, at jeg måtte tørre en tåre væk, og det er et af de øjeblikke, hvor forestillingen når sit fulde potentiale.

Blandt de øvrige roller skiller Cecilie Thiim sig ud som Rektor Morrible – hendes karikerede tilstedeværelse er Maleficent frygtindgydende. Christian Lund rører også som den talende ged Dr. Dillamond, der fratages sin stemme, en tydelig symbolik for dem, der mister retten til at være anderledes. Diluckshan Jeyaratnam spiller den charmerende helt, som står i midten af kampen mellem de to kvindelige hovedroller. Han synger som altid indlevende og smukt. Ensemblet som helhed leverer godt både i dans og sang, og castet er sammensat af en god, alsidig blanding.

Når det kommer til oversættelsen, stod Mads Æbeløe Nielsen over for en vanskelig opgave, og resultatet er blevet rigtig fint. Jeg frygtede, at de originale tekster ville miste pondus i oversættelsen, men overordnet fungerer det, og dialogen flyder naturligt. Dog må jeg indrømme, at nogle af de mest ikoniske sange, som “Popular” og især “Defying Gravity”, ikke rammer mig på dansk. Men kender man ikke det oprindelige materiale, vil oversættelsen være letforståelig og medrivende. Publikum får samtidig referencer til den originale fortælling, som får mig til at trække på smilebåndet flere steder.

Visuelt set er Wicked en fornøjelse at opleve. Scenografien er holdt i en smuk art deco-stil, hvor snørklede detaljer smelter sammen med LED-skærmenes levende billeder, der til tider fastholder illusionen. Selvom teknologien kan skabe imponerende effekter, bliver magien desværre brudt flere gange, når de tekniske løsninger bliver for åbenlyse. Elphabas magiske evner, som skal løfte fysiske genstande og få hende til at flyve, ser desværre for mekaniske og tydelige ud. Det bliver tydeligt, hvordan effekterne er opbygget, og det trækker mig ud af oplevelsen, når illusionen brister. Derudover ville jeg ønske, at man var gået yderligere ind på kostumerne. Kostumerne er smukke, men man kunne sagtens have vasket dem i en magiskbrønd med Swarowskivand, for at tage magien til et helt nyt niveau.

Desuden føles Fredericia Musicalteaters sal lidt for lille til denne store produktion. Jeg kunne ikke undgå at sammenligne med Klokkeren fra Notre Dame, der tidligere har spillet i samme sal og virkelig udnyttede det storslåede potentiale. Her havde jeg håbet på en lignende wow-faktor, men desværre mangler Wicked det sidste touch af pompøsitet, som ellers kunne have løftet oplevelsen til et endnu højere niveau.

Man kunne sidde med følelsen af en børneforestilling. Jeg er ikke helt enig – jeg synes, at Wicked rammer bredt og er meget familievenligt. Med sit klare budskab om venskab, accept og forskellighed kan forestillingen tale til både unge og voksne, men jeg vil give ham ret i, at netop de meget tydelige moraler måske gør den særligt velegnet for et yngre publikum. Skoleelever ville bestemt kunne tage noget værdifuldt med sig fra denne opsætning, især når det kommer til at reflektere over, hvordan vi behandler dem, der skiller sig ud.

Samlet set er Wicked en rigtig god forestilling. Historien er rørende, og karaktererne, især Elphaba og Glinda, drives flot frem af deres stærke, kvindelige hovedroller. Selvom første akt kan føles lidt langt, og de tekniske detaljer ikke helt sidder i skabet, bliver man alligevel grebet af universet, historien og humoren. Forestillingen efterlader en med en følelse af håb – men også med ønsket om lidt mere tryllestøv.

Foto: Emilia Therese

Rolleliste:

Glinda: Johanne Milland

Elphaba: Nanna Rossen

Fiyero: Diluckshan Jeyaratnam

The Wizard: Anders Gjellerup Koch

Madame Morrible: Cecilie Thiim

Elphaba alternerende: Katrine Skovbo Jespersen

Boq og ensemble: Jens Kau Wahlers Nielsen

Nessarose og ensemble: Marie Louise Hansen

Dr. Dillamond og ensemble: Christian Lund

Ensemble og Glinda cover: Maria Overgaard Vinther

Ensemble og Morrible cover: Maria Skuladottir

Ensemble og Wizard cover: Mads Æbeløe Nielsen

Ensemble og Fiyero cover: Morten Kristensen

Ensemble og Boq cover: Johannes Johansen

Ensemble og Nessarose cover: Sille Højberg Heilmann

Ensemble og Dr. Dillamond cover: Søren Bech-Madsen

Chistery og ensemble: Martin Gæbe

Ensemble: Linda Arunee Olofsson

Ensemble og Chistery cover: Kathrine Lemmeke Madsen

Swing and dance captain: Christine Sonnich

Swing: Christofer Lindström

Det kreative hold:

Instruktør: Thomas Agerholm

Scenograf: Benjamin la Cour

Kapelmester: Martin Konge

Lyddesign: Tim Høyer

Co-lyddesign: Peter Løvenhardt

Lysdesign: Tim Mitchel

Kostumer: Lotte Martine Blichfeldt & Anna Juul Holm

Paryk- og makeupdesign: Michael Skytte

Koreograf: Damian Czarnecki

Oversættelse: Mads Æbeløe Nielsen

Comments