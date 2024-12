Review: TINKAS JULEEVENTYR at Lion Musical & Live Nation

Get Access To Every Broadway Story



I denne søde juletid spiller adapterede tv-julekalendere på landets teatre. Alt fra voksenjulekalenderen med en tørstig nåsår til det magiske tivoliteater og ikke mindst nissen med den mest eftertragtede hue. Sidstnævnte, Tinkas Juleeventyr, spiller i Tivolis Glassal, hvor både børn og voksne flokkes i alt fra hjemmestrikkede julesweatre til nissehuer, der spærrer for udsynet for publikum bagved. Historien om det magiske møde mellem mennesker og nisser er hyggelig og stemningsfuld – perfekt placeret i den julepyntede og traditionsrige Tivolihave.

At koge 24 afsnit ned til to en halv time lyder som en krævende opgave, men det klarer Flemming Klem og Ina Bruhn med bravur. Deres skarpe, opdaterede manuskript sikrer, at historien fremstår både fuldendt og letforståelig. Den røde tråd bevares, mens unødvendige afstikkere, som ikke føres til ende, er skåret væk. Instruktør Frede Guldbrandsen har desuden truffet nogle kloge valg, der gør forestillingen enkel, men effektiv, blandt andet ved at minimere antallet af nisser på scenen sammenlignet med tv-udgaven.

Trine Marie Wisborg indtager rollen som Tinka, den kloge og elskelige nissepige, og hun stjæler mange af de små publikummers julehjerter, omend hun ikke helt stjal mit. Hun passer visuelt godt til rollen, men hendes spil virker til tider en smule overivrig og forceret. Dog synger hun smukt, og i soloen “Nisse indeni” får hun lov til at brilliere. Over for hende spiller Jacob Spang Olsen Lasse med både charme og overskud, og med en meget overbevisende naturlighed. Han fremstår som en overbevisende menneskelig modpol til Tinka.

En af forestillingens styrker er, at produktionen har sikret sig flere af de originale skuespillere fra tv-serien. Martin Bo Lindsten gentager rollen som far, og Paw Henriksen er endnu engang Bjergi. Denne genkendelse skaber en særlig glæde blandt publikum.

Generelt leverer hele castet gode og hyggelige præstationer. Birthe Kjær skaber en varm og humoristisk farmor, som man kun kan ønske sig i sin egen familie, mens Kasper Leisner giver den som den autoritære Storm. Aftenens klare højdepunkt er dog Johannes Nymark i rollen som Fileas. Han forener ondskab, komisk selvoptagethed og en snert af naivitet i en præstation, der gør Fileas til en helstøbt karakter med en fin udvikling – trods det lidt begrænsede materiale, han har at arbejde med. Også Marie Askhave som Ingi skiller sig ud med en fascinerende og nærmest ravneagtig karakter, selvom det stadig for mig forvirrer, hvordan det passer ind, når hun er halv trold?

Tinkas Juleeventyr er uden tvivl en underholdende og stemningsfuld forestilling, men den føles til tider for lang. Publikum skal igennem hele 15 musiknumre, og selvom flere af dem er vellykkede og værd at lytte til igen, bliver tempoet i historien ofte bremset af den konstante vekslen mellem sange og dialog. Især de mindste blandt publikum kan have svært ved at fastholde koncentrationen i første akt, hvor sangene dominerer. I andet akt bliver der heldigvis mere plads til dialog og dramatik, hvilket tydeligt engagerer børnene bedre.

Som familieforestilling er Tinkas Juleeventyr dog vellykket. Budskaberne serveres klokkeklart, så både store og små kan følge med, og forestillingen byder på både drama, varme og masser af julestemning. Selvom det kunne have gjort godt med færre sange og et mere stramt tempo, efterlader forestillingen alligevel publikum med juleglæde og følelsen af at have været en del af noget magisk.

Foto: Morten Rygaard

Holdet:

● Instruktør: Frede Gulbrandsen

● Manuskript: Flemming Klem og Ina Bruhn

● Koreograf: Peter Friis

● Lysdesign: Jeppe Lawaetz

● Musik: Burhan G og Sarah West

● Kreativ Executive Producent: Thomas Langkjær

● Produktionsselskab: Lion Musicals i samarbejde med Live Nation

Rolleliste:

● Tinka: Trine Marie Wisborg

● Lasse: Jacob Spang Olsen

● Farmor Maja: Birthe Kjær

● Gobbe/Storm: Kasper Leisner

● Fileas: Johannes Nymark

● Nille: Szhirley

● Mikkel: Martin Bo Lindsten

● Nissesoldaten Bjergi: Paw Henriksen

