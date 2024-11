Review: DET MAGISKE TIVOLITEATER at Aalborg Teater

Enter Your Email to Unlock This Article



Vil du opleve december med et drys af julemagi? Så tag til Aalborg, hvor "Det magiske Tivoliteater" glæder både børn og voksne med en hjertevarm fortælling om teater og venskab. Den norske julekalender, der sidste år begejstrede seerne på DR, spiller netop nu på Aalborg Teater. Og helt rigtigt er tv-julekalenderen flyttet ind på scenen. Historien om det magiske teater vandt seerernes hjerter, men vil bestemt også vinde publikums.

Vi kan alle bruge lidt julemagi, og i Aalborg er der masser at finde. Forestillingen byder både på fortryllende tryllekunster og den særlige, varme magi, der vækker den barnlige glæde i os alle. Her skorter det ikke på overdådige kostumer, skurke, uretfærdigheder og børn, der redder julen. At skulle korte 24 tv-afsnit ned kunne gå ud over historien, men Aalborg Teater formår at skabe en helstøbt forestilling, hvor det meste kommer med.

Forestillingen berører mange temaer som rigdom og fattigdom, forældreløshed og familier i forskellige former. Alt præsenteres klart og enkelt, så selv de mindste kan følge med. Og det fungerer bare bedst, når det er børn, der spilles for. Enkelte temaer og historier bliver der ikke gået i dybden med. Det er uden tvivl en fordel, når man kender handlingen i forvejen. For dem, der måske satsede på TV2s julekalender sidste år, er der dog ingen problemer med at følge med. Den primære historie står stærkt.

Forestillingen handler om, hvad man kan, når man er et hold. En forestillings fornemmeste opgave er at skabe noget sammen. Den energi føles det faktisk også som om, at castet har haft bag scenen. Alle er vigtige. Magnus Bruno brillerer som Luca, mens Ida Mia Appel giver en autentisk og barnlig charme som Ophelia. Kathrine Høj Andersen stjæler dog scenen som stykkets store skurk, Ellen Buttenschøn. Alle, fra hovedroller til de søde teaterbørn, leverer en fantastisk indsats.

Aalborg Teater virker som skabt til denne forestilling med deres fine sal. At adoptere en hel by til en mindre scene er et kæmpe projekt. Det formår scenograf Marianne Nilsson at gøre med ganske få virkemidler. Teateret er en stor bevægelig kasse, der kan trækkes frem og tilbage. Lejlighederne er lavet med lemme i gulvet og de riges hus visualiseres med store, lyserøde gardiner. Publikum er aldrig i tvivl. Sceneskift kører hurtigt og glat. Kombineret med lysdesignet af Egil Barclay Hansen kommer magien helt automatisk.

Det er dejligt at Aalborg Teater bruger børn i deres forestillinger. Ud over at være realistisk giver de medvirkende børn også de yngste blandt publikum mulighed for at spejle sig - og måske endda drømme om, at det er dem en dag.

Første akt er der fart på. Tempoet i anden akt sænkes en smule i starten, hvilket kombineret med en lang sang kan gøre de mindste i salen lidt utålmodige. Men spændingen vender hurtigt tilbage, da teaterbørnene tages til fange i rige familier og... Ja, slutningen vil jeg ikke afsløre, men nøjes med at sige, at der er kommet julestemning for alle pengene hos mig.

"Hjertevarm" er den bedste betegnelse for denne forestilling. På trods af galskab og ondsind viser den, hvordan venskab og sammenhold altid sejrer. Mit hjerte er blevet en smule større, og et par tårer måtte flygtigt tørres væk undervejs i andet akt. Julen handler i høj grad om kærlighed, varme og at være noget for hinanden, og det må man sige "Det magiske Tivoliteater" på alle måder omfavner og opfylder som budskab. Så tag børnene med i teateret og nyd denne fælles magiske oplevelse.

Foto: Rumle Skafte

Medvirkende

Magnus Bruno

Kathrine Høj Andersen

Ida Mia Appel

Kirstine Hedrup

Nanna Buhl Andresen

Steffen Berenthz Eriksen

Mogens Rex

Marcus Gad Johansen

Josephine Nørring

Jørgen W. Larsen

Lisbeth Gajhede

Holdet bag

Forfatter

Efter idé af Atle Knutsen.

TV-manus af Kjetil Indregaard

og Mads Løkke

Dramatisering

Hilde Brinchmann



Bearbejdelse for Aalborg Teater

Geir Sveaass



Komponist

Sindre Hotved

Sangtekster

Kjertil Indregard



Oversættelse

Niels Fonseca



Instruktør

Geir Sveaass



Scenograf

Marianne Nilsson



Koreograf

Rebekka Lund

Lysdesigner

Egil B. H. Hansen



Lyddesigner

Mads Stagis



Kapelmester

Lasse Sandkam



Musikalsk Ledelse

Niels Søren Hansen



Musikalsk Arrangement

Niels Søren Hansen /

Lasse Sandkam



Forlag

Monster Film

