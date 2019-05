BWW Feature: SÃ†SONAFSLÃ˜RING at Republique & Revolver

AN EDUCATION Forestillingen AN EDUCATION er en forførende skildring af ungdommens håb, længsler og flagrende åbenhed, som stiller skarpt på tvetydigheden, der fylder, når man er på grænsen mellem barn og voksen: Hvem har magten og ansvaret for kærlighedsrelationen, hvad indebærer den, og hvornår er man gammel nok til at passe på sig selv? Spilletid- og sted: 10. jan - 9. feb 2020 / Revolver





Medvirkende: Marie Dalsgaard, Nanna Finding Koppel & Mathilde Arcel Fock (studerende DDSKS, Århus)

Instruktion: Anna Balslev (studerende DDSKS, København)

Manuskript: Efter roman af Lynn Barber, bearbejdet af Anna Balslev

Scenografi: Karin Gille