BroadwayWorld Celveland's Roy Berko Shares His 2023 Critic's Picks

Only plays that this reviewer saw, and were locally produced, are included in the citations.
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Broadwayworld Cleveland's Roy Berko recognizes each year local theaters, performances, writers, performers and technicians of plays staged by area professional theaters during the January 1-December 31 year.
Only plays that this reviewer saw, and were locally produced, are included in the citations.
Shows and individuals are listed in alphabetical order, with no intention of ranking.
Best Musical Productions
BLACK NATIVITY, KARMAU HOUSE THEATRE/CLEVELAND PLAY HOUSE
CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
FUN HOME, CAIN PARK
GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
RENT, CAIN PARK
Best Non-Musical Productions
DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
LITTLE WOMEN, DOBAMA THEATRE
LUNGS, ENSEMBLE THEATRE
SENSE AND SENSILITY, GREAT LAKES THEATER
STEW, DOBAMA THEATER
THE ISLAND, ENSEMBLE THEATRE
THE LIGHT, ENSEMBLE THEATRE
THE OTHER PLACE, DOBAMA THEATER
TROUBLE IN MIND, SEAT OF PANTS ENSEMBLE
Best Actors – Musical
Alex Syiek, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
Mark Doyle, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
Scott Esposito, FUN HOME, CAIN PARK THEATER
TIM CULVER, A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM, PORTHOUSE
Best Actors – Non-Musical
Ananias Dixon, THE LIGHT, ENSEMBLE THEATRE
Chris Richards, CAT’S PAWS, BECK CENTER
CHRISTOPHER BOHAN, DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
DOUG SUTHERLAND, THE OTHER PLACE, DOBAMA THEATRE
KOYDÉ SOYEMI, Mary Shelley’S FRANKENSTEIN, CLEVELAND PLAY HOUSE
NICHOLAS BRADLEY, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
NNAMDI OKPALA, THE ISLAND, ENSEMBLE THEATRE
Robert Williams, THE ISLAND, ENSEMBLE THEATRE
Tom Woodward, TROUBLE IN MIND, SEAT OF PANTS ENSEMBLE
Best Actresses – Musical
Colleen Longshaw, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
ISRAELJAH REIGN, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
LANE LA VONNE, THE PROM, PORTHOUSE
JESSIE KIRTLEY, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
MADISON SHANNON, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
Julia Martin, PIPPIN, BALDWIN WALLACE UNIVERSITY
Best Actresses – Non-Musical
Christina Johnson, STEW, DOBAMA THEATRE
Derdriu Ring, DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
GABRIELLLOA O’FALLON, DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
KATIE SIMÓN, LUNGS, ENSEMBLE THEATRE
MARGIE KETTERING, SENSE AND SENSILITY, GREAT LAKES THEATER
Natalie Green, LITTLE WOMEN, DOBAMA THEATRE
Nicole Sumlin, THE LIGHT, ENSEMBLE THEATRE
Nicole Sumlin, TROUBLE IN MIND, SEAT OF PANTS ENSEMBLE
Tracee Patterson, THE OTHER PLACE, DOBAMA THEATRE
Best Directors – Musical
Christopher Chase Carter, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
JOANNA MAY CULLINAN, FUN HOME, CAIN PARK
NATHAN HENRY, RENT, CAIN PARK
TERRI KENT, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
Victoria Bussert, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
Victoria Bussert, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
Best Directors – Non-Musical
BECKY MOSLEY, LUNGS, ENSEMBLE THEATRE
Donald Carrier, DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
JEANNINE GASKIN, THE LIGHT, ENSEMBLE THEATRE
JEANNINE GASKIN, TROUBLE IN MIND, SEAT OF PANTS ENSEMBLE
MELISSA CRUM, LITTLE WOMEN, DOBAMA THEATER
NATHAN MOTTA, THE OTHER PLACE, DOBAMA THEATRE
Sara Bruner & JACKLYN MILLER, SENSE AND SENSILITY, GREAT LAKES THEATER
SARAH MAY, THE ISLAND, ENSEMBLE THEATRE
Best Choreographers
Christopher Chase Carter, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
ERRIN WEAVER, BLACK NAIVITY, KARAMU/CLEVELAND PLAY HOUSE
GREG DANIELS, PIPPIN, BALDWIN WALLACE
Jaclyn Miller, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
KENYA WOODS, RENT, CAIN PARK
LAUREN TIDMORE, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
MARTIN CÉSPEDES, A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM, PORTHOUSE
MARTIN CÉSPEDES, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
Best Musical Directors
BRADLEY WYNER, RENT, CAIN PARK
DAVID M. THOMAS, BLACK NATIVITY, KARAMU HOUSE THEATRE/CLEVELAND PLAY HOUSE
EDWARD RIDLEY, JR., BUBBLY BROWN GIRL, KARAMU HOUSE THEATRE
Rachel Woods, FUN HOME, CAIN PARK
JENNIFER KORECKI, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
Larry Goodpaster, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
Matthew Webb, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
Matthew Webb, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
Best Scenic Designers
CHERI PROUGH-DEVOL, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
COURTNEY O’NEILL, SENSE AND SENSILITY, GREAT LAKES THEATER
GENNIE NEUMAN-LAMBERT, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
JEFF HERMANN, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
JILL DAVIS, DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
JORDAN JANOTA, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
LAURA CARLSON TARANTOWSKI, STEW, DOBAMA THEATER
TRAD A BURNS/SARA MAY, FUN HOME, CAIN PARK
Best Lighting Designers
Russ Borski, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
ADAM DITZEL, DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
COLLEEN ALBRECHT, RENT, CAIN PARK
EMMA HANSEN, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
TRAD A BURNS, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
JALYUNG C. SEO, Mary Shelley’S FRANKENSTEIN, CLEVELAND PLAY HOUSE
DAVID BRUNS, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
Best Projection Designers
KASUMO, GHOST, BALDWIN WALLACE/BECK CENTER
Jeremy Paul, THE OTHER PLACE, DOBAMA THEATER
Joe Burke, BUBBLY BROWN GIRL, KARAMU HOUSE THEATRE
T. Paul Lowry, BLACK NAIVITY, KARAMU HOUSE THEATRE/CLEVELAND PLAY HOUSE
Best Costume Designers
ABBIE HAGEN, THE MARVELOUS WONDERETTES, PORTHOUS
INDA BLATCH GEIB, BLACK NAIVITY, KARAMU HOUSE THEATRE/CLEVELAND PLAY HOUSE
INDA BLATCH-GEIB, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
Lex Liang, Mary Shelley’S FRANKENSTEIN, CLEVELAND PLAY HOUSE
MEIKA VAN PLOEG, SENSE AND SENSILITY, GREAT LAKES THEATER
MICHELLE HUNT SOUZA, CABARET, KENT STATE UNIVERSITY
TESIA DUGAN BENSON, NATASHA, PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812, GREAT LAKES THEATER
Best Sound Designers
ANGIE HAYES, DOUBT: A PARABLE, BECK CENTER
Carlton Guc, ONCE ON THIS ISLAND, BECK CENTER
MEGAN CULLEY, STEW, DOBAMA THEATER
Paul James PRENDERBAST, SENSE AND SENSILITY, GREAT LAKES THEATER
Sharath Patel, Mary Shelley’S FRANKENSTEIN, CLEVELAND PLAY HOUSE
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