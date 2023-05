Theatro Sao Pedro presents Weill and Brecht's THE YES SAYER and THE FLIGHT ACROSS THE OCEAN

Theatro São Pedro, opens in May another unprecedented production with two titles by Kurt Weill (1900-1950) and Bertolt Brecht (1898-1956).

Ira Levin (musical direction) and Alexandre Dal Farra (scenic direction), who also directed The Seven Deadly Sins, in 2021, and The Threepenny Opera, in 2022, return to Theatro São Pedro to present a double program: The Yes Sayer and The Flight Across the Ocean, by Weill and Brecht. The production has scenography by Camila Refinetti and Stéphanie Fretin, lighting by Wagner Antônio and costumes by Awa Guimarães.

The performances take place on the 11th, 12th, 13th and 14th of May. The recital on May 12, Friday, will be broadcast for free on the YouTube channel of Theatro São Pedro.

The Flight Across the Ocean

Com estreia no dia 11 de maio, o programa duplo tem direção musical de Ira Levin,

que comanda a Orquestra do Theatro São Pedro e direção cênica de Alexandre Dal Farra.

A récita de 12 de maio, sexta, será transmitida gratuitamente pelo canal de YouTube do Theatro São Pedro.

O Theatro São Pedro, instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, estreia no mês de maio mais uma montagem inédita com dois títulos de Kurt Weill (1900-1950) e Bertolt Brecht (1898- 1956).

Ira Levin (direção musical) e Alexandre Dal Farra (direção cênica), que também dirigiram Os Sete Pecados Capitais, em 2021, e A Ópera dos Três Vinténs, em 2022, voltam ao Theatro São Pedro para apresentar o programa duplo: Aquele Que Diz Sim e O Voo Através do Oceano, de Weill e Brecht. A montagem tem cenografia de Camila Refinetti e Stéphanie Fretin, iluminação de Wagner Antônio e figurino de Awa Guimarães. As récitas acontecem nos dias 11, 12, 13 e 14 de maio.

The Yes Sayer

No final da década de 20 e início da década de 30, Bertolt Brecht experimentava, ao lado de compositores, dentre os quais Kurt Weill, diferentes formatos de música e teatro, sendo os mais expressivos a ópera escolar, a peça radiofônica e a peça didática. Nesse momento, discutia-se, na Alemanha, uma reforma pedagógica, e o movimento da música escolar - do qual Kurt Weill participava - se ocupava dos parâmetros para a educação musical.

Aquele Que Diz Sim foi classificada, pelo próprio Brecht, como lehrstück (peça didática/peça de aprendizagem). O enredo versa sobre um menino que quer acompanhar o professor numa expedição para trazer da cidade um medicamento destinado à sua mãe doente. A viagem é tão perigosa que a mãe não quer deixá-lo partir. O professor também procura dissuadi-lo. Mas, o menino decide partir para ajudar sua mãe.

A montagem do Theatro São Pedro conta com o elenco composto por Manuela Freua (Menino), Luciana Bueno (A Mãe), Vitor Bispo (O Professor), Mar Oliveira (1º estudante), Vitorio Scarpi (2º estudante) e Rafael Siano (3º estudante).

Já o Voo Através do Oceano teve inspiração na primeira travessia aérea realizada por um único tripulante sobre o Oceano Atlântico. Entendida como uma ode ao avanço da ciência na conquista da natureza e ao esforço humano solitário, corporificado pelo aviador norte-americano Charles A.Lindbergh (1902-1974), que realizou este voo entre o estado de Nova York e Paris sem escalas.

A composição, que em sua primeira versão, intitulava-se O Voo de Lindbergh (Der Lindberghflug) foi escrita para ser apresentada como uma peça para rádio no Festival de Música de Câmara de Baden-Baden, na Alemanha. A primeira apresentação pública teve a regência de Hermann Scherchen e foi transmitida pela Rádio da Orquestra do Sudoeste Alemão. O elenco é composto por Flávio Leite, (O Aviador), Vitor Bispo (Barítono) e Anderson Barbosa (Baixo).

The Yes Sayer

