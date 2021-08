Sofia Dinato Dá Vida A Guitarrista Zoe Em SCHOOL OF ROCK

Baseado no filme de 2003, escrito por Mike White, "School of Rock" conta a história de Dewey Finn, um roqueiro amador e fracassado. Cheio de dívidas para pagar ele finge ser seu melhor amigo Ned Schneebly, e trabalha como professor substituto em uma conservadora escola, lá o roqueiro descobre um talento musical incomum em seus alunos. Então Dewey forma um grupo escolar na tentativa de provar que todos estavam errados e vencer a "Batalha das Bandas".

Sofia dá vida a guitarrista Zoe, revezando o papel com outras amigas de elenco em algumas apresentações. Na trama original a personagem é vivida por um garoto, que leva o nome de Zack, na adaptação do Estúdio Broadway Morumbi a atriz conquistou o papel, transformando-o em Zoe.

Trazendo mais um blockbuster diretamente da Inglaterra, o Estúdio Broadway Morumbi apresenta "School of Rock - O Musical". Em parceria com a consolidada The Musical Company, o espetáculo tem direção geral de Fernanda Chamma, músicas do premiado Andrew Lloyd Webber e texto de Julian Fellowes. A versão brasileira é assinada por Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler. Na direção e coreografia da Next Generation respectivamente estão Arthur Berges e Fabrício Negri, ambos integrantes do elenco na versão oficial brasileira. O maestro Renan Achar, também integrante da montagem oficial no país, assina a direção musical da obra que promete surpreender amantes do clássico ao rock n'roll.

Sofia Dinato estuda canto na Yamaha Escola de Música desde 2016, participou da peça "Aubrick" em português "Eu Queria Mudar o Mundo" e estudou Teatro Musical no TeenBroadway. Estudou canto e piano na Voice Escola de Música e deu vida a Dorothy em "O Mágico de Oz" na peça em inglês "Aubrick", além de integrar o elenco de Aladdin como a personagem Gênio. Participa da Cia Atlética de Circo e do Pavilhão D de Jazz. Faz sapateado no Studio Ballet in Pulso e curso de Teatro Musical pela Five. Sofia faz aulas de canto com Livia Dabarian e técnicas de interpretação com Ivan Parente. Sofia também já realizou trabalhos de locução no filme WizKids da Agência Multisolution e participou do Programa Conectados da rádio Transamérica como convidada.

A temporada de "School of Rock", licenciada para o Brasil, terá todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS.

"School of Rock - O Musical"

Curta Temporada

Sábados e Domingos às 15h e 18h30

Espaço Cultural Cassio Gabus Mendes - S.P. Futebol Clube - Estádio do Morumbi, Av. Jules Rimet, Portão 07

Ingresso: R$ 50,00 (meia) e R$100,00 (inteira)

Vendas pelo site: https://www.eventbrite.com/o/estudio-broadway-33894954373