Peter Quilter's DUETS: A COMEDY IN FOUR ACTS Opens in Sao Paulo

A very funny comedy by the author of Curtain Up! (Respecting Your Peers) and the West End hit Glorious! Four sets of characters, four crucial moments. Jonathan and Wanda are on a blind date and hoping to get it right this time even though they've never got it right before; Ary is not really interested in women but Jane sees that as no reason to stop trying; Shirley and Beto have decided to holiday in Spain to finalize their divorce whilst drowning in cocktails; Angela is marrying for the third time to the dismay of her brother Tobias and amidst a barrage of bad omens and a dress resembling a parachute.



A gloriously funny examination of the chaotic world of love, relationships and why the grass is never greener. Duets is an hilarious tribute to the strength and madness of the human heart.

The play comically portrays the encounters and disagreements of the contemporary love life of eight characters through four stories of a woman and a man - not necessarily couples - dealing with their own desires and traumas in search of love and facing loneliness.

The play opens in São Paulo, at Teatro Raul Cortes, after a successful season in Rio de Janeiro.

O texto do premiado dramaturgo britânico Peter Quilter examina o mundo caótico do amor e dos relacionamentos modernos, onde a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Encenada em mais de 20 países e traduzida para 10 idiomas, recebe agora sua primeira montagem no Brasil.

A temporada paulista acontece de 04 de novembro a 18 de dezembro no Teatro Raul Cortez.

Marcelo Faria and Patrycia Travassos

in Duets scene 1: Blind Date

photo by Andre Wanderley

O trio formado por diretor e atores não poderia ser melhor:

Patricya Travassos, atriz, apresentadora, roteirista, escritora, diretora e compositora. Começou na década de 1970, no lendário grupo de teatro Asdrúbal Trouxe o Trombone, ao lado de Regina Casé, Luís Fernando Guimarães, Perfeito Fortuna e Evandro Mesquita. Na TV Globo criou e escreveu Armação Ilimitada, foi roteirista de TV Pirata, Delegacia de Mulheres, Vida ao Vivo Show;

Marcelo Faria, ator com 30 anos de carreira, mais de 30 trabalhos na TV, além de filmes e peças de teatro, entre elas Dona Flor e Seus Dois Maridos, que ficou 5 anos em cartaz, e Razões para Ser Bonita, ao lado de Ingrid Guimarães, durante 3 anos;

Ernesto Piccolo, diretor, mais de 30 anos de carreira, acumula sucessos teatrais como Divã, com Lília Cabral; Doidas e Santas, com Cissa Guimarães; A História de Nós Dois, com Alexandra Richter, entre outros.

Patrycia Travassos (as Shirley) and Marcelo Faria (as Beto)

Duets scene 3: Friendly Divorce

photo by Felippe Costa

AS QUATRO HISTÓRIAS:

.ENCONTRO ÀS CEGAS: Jonathan e Wanda marcam um encontro através de um aplicativo de relacionamento. Ambos se esmeram para agradar mas, claro, nada sai como o esperado. Eles esperam desta vez acertar.

.QUASE CASADOS: Jane prepara uma festa de aniversário para seu chefe, Ary. Ele não se interessa por mulheres, mas ela não vê isso como empecilho para um possível casamento. A esperança é a última que morre.

.DIVÓRCIO AMIGÁVEL: Shirley e Beto decidiram passar férias na Espanha para finalizar seu divórcio. Enquanto se afogam nos drinques, vão entendendo que estão longe de ser o ex-casal bem resolvido que pensavam.

.MAIS UMA VEZ NOIVA: Angela está se casando pela terceira vez, para desgosto de seu irmão Tobias. Pouco antes da cerimônia, uma sucessão de incidentes a leva a crer em mau presságio. Confusa, não sabe mais se quer casar.

PALAVRA DE ATOR, PALAVRA DE DIRETOR

"Eu amo comédia. Adoro assistir e adoro fazer comédia. E ter quatro histórias na mão é muito divertido. Quatro personagens, quatro pensamentos, quatro carências, quatro caracterizações. Está sendo muito rico pra mim. Estamos chegando a lugares muito divertidos e ao mesmo tempo muito profundos - apesar de engraçados, os personagens falam de emoções muito humanas. Está sendo um presente nesse momento difícil, saindo da pandemia. Precisamos rir, mais do que nunca. Precisamos ir ao teatro. A nossa classe foi muito prejudicada nesses últimos anos, então eu espero que seja um sucesso.", afirma

Patricya Travassos.

"Este projeto por si só já é um desafio para qualquer ator. Interpretar num mesmo espetáculo quatro personagens já é estimulante, mas não para por aí. São quatro histórias distintas com um mesmo enredo - encontros e desencontros, solidão e a busca pelo amor e por um/a companheiro/a ideal. Nos diverte tanto que com certeza divertirá quem estiver na plateia. Eu sempre adorei desafios, e o palco me desafia sempre. Quatro personagens. Quatro trocas de roupa em cena, camarim aberto, e uma companheira que é uma mestra da comédia.", completa Marcelo Faria.

"A peça, na sua essência, fala de solidão mesmo, e de uma forma muito divertida. Das relações mais diversas que o ser humano experimenta para tornar a solidão menos dolorosa. São os encontros às escuras; a secretária e o patrão que têm uma relação de amor em que só não casam, não transam; o casal que vai separar, vai experimentar a solidão, mas não consegue; e por fim a noiva que está casando pela 3ª vez, e dá tudo errado. É uma lente de aumento, uma sátira dessas situações", conta Ernesto Piccolo, diretor.

Patrycia Travassos (as Angela) and Marcelo Faria (as Tobias)

Duets scene 4: Bride Once Again

photo by Felippe Costa

A MONTAGEM

O cenário de J.C. Serroni apresenta, em cada lateral do palco, um camarim onde atriz e ator farão, às vistas do público, suas trocas de roupa para cada cena. As próprias trocas são pequenas cenas individuais. De acordo com a luz, estes camarins estarão ora visíveis, ora invisíveis. Os demais elementos serão mudados a cada cena. Os figurinos são de Claudio Tovar, a iluminação de Aurelio de Simoni e a trilha sonora de Rodrigo Penna.









FICHA TÉCNICA

Texto: Peter Quilter

Direção: Ernesto Piccolo

Tradução: João Polessa Dantas

Adaptação do Texto: Patricya Travassos e Ernesto Piccolo

Elenco: Patricya Travassos e Marcelo Faria

Cenário: J.C. Serroni

Figurino: Claudio Tovar

Iluminação: Aurélio de Simoni

Trilha Sonora: Rodrigo Penna

Preparação Corporal: Daniella Visco

Visagismo: Rafael Senna

Direção de Arte Gráfica, Foto e Vídeo: Mauricio Tavares

Registro Fotográfico: André Wanderley

Assessoria de Imprensa: JSPontes Comunicação - João Pontes e Stella Stephany

Casting: Kananda Raia

Direção de Produção: Claudio Tizo

Produção Administrativa: Filomena Mancuzo

Produção Executiva Geral e Administração: Sérgio Lopes - INOVA BRAND

Produção Geral e Marketing: Mauricio Tavares - INOVA BRAND

Realização: INOVA BRAND, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo

SERVIÇO

ESTREIA: dia 04 de novembro (6ªf), às 21h

ONDE: Teatro Raul Cortez - Fecomercio Rua Doutor Plínio Barreto, 285 - Bela Vista / SP Tel: (11) 3254-1731

HORÁRIOS: sextas e sábados às 21h, domingo às 18h

INGRESSOS: R$120 E R$60 (meia); ingresso popular (10% capacidade) R$50 e R$25 (meia)

VENDAS: bilheteria e Sympla (https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2206872®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F76645?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1)

HORÁRIO BILHETERIA: 3ª a 5ª, das 14h às 20h; 6ª a dom, das 14h até o início do espetáculo

DURAÇÃO: 80 min / CLASSIFICAÇÃO: livre

TEMPORADA: até 18 de dezembro

SITE OFICIAL DO ESPETÁCULO: www.duetosacomedia.com.br