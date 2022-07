Divided Into 6 Parts VOZES NEGRAS – A FORÇA DO CANTO FEMININO is the First Musical in a Series Format

Never seen before, Vozes Negras - A Força do Canto Feminino, the first musical in series format, arrives in São Paulo on June 30th. Each week, an independent show will be presented, interspersed with debates with guests and audience participation.

Produced by Aventura Entretenimento, an innovative project raises guidelines on black feminism, the importance and role of black singers and songwriters in the history of Brazilian music. The season in São Paulo, which takes place at Teatro Sérgio Cardoso and on the #CulturaEmCasa platform, will bring together musical theater and a forum of ideas, with the participation of names such as Djamila Ribeiro, Erika Hilton, Adriana Barbosa, Ana Paula Xongani, Nina Silva and Patrícia Santos.

Produzido pela Aventura, projeto inovador levanta pautas sobre feminismo negro, a importância e o papel das cantoras e compositoras negras na história da música brasileira. A temporada paulistana, que acontece no Teatro Sérgio Cardoso e na plataforma #CulturaEmCasa, vai unir teatro musical e fórum de ideias, com participação de nomes como Djamila Ribeiro, Érika Hilton, Adriana Barbosa, Ana Paula Xongani, Nina Silva e Patrícia Santos.

photo by Bernardo Cartolano

Enaltecer grandes talentos negros femininos da nossa música para rever e reviver seu legado, propor diálogo para sucumbir preconceitos. Esses são alguns dos objetivos do "Vozes Negras - A Força do Canto Feminino", espetáculo inédito que marca o início da diversa programação de 2022 da Aventura, uma das maiores produtoras de musicais do país. A realização é da Coisas Nossas. Após uma temporada de sucesso no Rio de Janeiro, a estreia em São Paulo acontece no dia 30 de junho, no Teatro Sérgio Cardoso, equipamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e gerido pela Amigos da Arte, com uma nova proposta artística, unindo teatro musical e fórum de ideias, sobre pautas do feminismo negro que atravessam e interessam a toda a sociedade. Além das apresentações, que acontecem presencialmente, haverá também transmissão pelo Teatro Sérgio Cardoso Digital, todos os domingos, na #CulturaemCasa, pelo site ou aplicativo. Citando a escritora, professora, antirracista e feminista, bell hooks, o feminismo é para todo mundo!

O diretor e idealizador do projeto, Gustavo Gasparani, que assinou musicais que exaltam a cultura popular, como SamBRA, Otelo da Mangueira, Bem Sertanejo e Samba Futebol Clube, convidou o jornalista e realizador cultural Rodrigo França, um dos responsáveis por expressivas produções pensadas no público negro, como Oboró - Masculinidades Negras e Contos Negreiros do Brasil, para escrever a dramaturgia dos espetáculos ao seu lado. A supervisão e consultoria de representações raciais e de gênero é de Deborah Medeiros.

O espetáculo é dividido em seis diferentes temas, apresentados um a cada semana, focado em um período histórico-cultural como a Era do Rádio, por exemplo, que contava com a magnitude das vozes de Elizeth Cardoso e Carmen Costa. O "musical em formato de série" passará ainda pelo samba, Bossa Nova, Pop Soul brasileiro entre outros eixos temáticos. Verônica Bonfim, cantora, compositora, escritora, atriz e ativista será a apresentadora do espetáculo. No elenco, Analu Pimenta, Bárbara Sut, Ester Freitas, Roberta Ribeiro e Vanessa Brown, e participações especiais.

'Samba-canção e Bossa-nova': Analu Pimenta as Dolores Duran

and ​​​​​​Bárbara Sut as Alaíde Costa.

photo by Bernardo Cartolano

Durante cada espetáculo da série, enquanto a história se desenvolve, haverá a participação de uma debatedora, como Djamila Ribeiro, Érika Hilton, Adriana Barbosa, Ana Paula Xongani, Nina Silva, Patrícia Santos, entre outras, promovendo um diálogo entre gerações. "Mantendo a mesma estrutura dramatúrgica, teremos um espetáculo novo a cada semana. A partir das histórias das cantoras pretas brasileiras, e suas respectivas épocas, vamos debater junto com a plateia sobre o que foi superado e o que ainda precisa ser discutido e modificado em nossa sociedade. Me inspirei livremente no Teatro Fórum, de Augusto Boal, para propor essa nova linguagem para o teatro musical", conta o diretor Gasparani.

A mediação dos debates será de Verônica Bonfim, que vai ouvir e levantar diálogos sobre racismo estrutural que impede mulheres, principalmente negras, de ascender individual, profissional e coletivamente do Brasil de 1500 aos dias de hoje. O que aquelas cantoras tiveram que passar para se consagrarem? O que o mercado e a sociedade impuseram como padrão para serem aceitas? Qual a importância de seus nomes no antirracismo? O que ainda é velado no século XXI que as limita de serem livres em suas escolhas? A proposta é unir cidadãos de diferentes classes sociais, raças, gêneros e orientações sexuais em torno de assuntos que deveriam ser do interesse e um compromisso de todos.

'Do Soul ao Afropop'

photo by Pedro Ivo de Oliveira

Visando fomentar a inclusão no mercado profissional, a Aventura também vai oferecer estágios nos espetáculos, em diversas funções do backstage: camarins, contrarregragem e monitoria exclusivos para mulheres negras. Serão 22 vagas para profissionais terem a oportunidade de trabalhar em produções futuras.

Todos os espetáculos da série funcionam de forma independente, não é necessário assistir em ordem cronológica. Cada sessão vai abrir espaço para uma conversa com a presença de uma debatedora convidada e a participação da plateia, refletindo sobre as situações vividas pelas homenageadas - O racismo e o feminismo negro nos dias de hoje.

ESPETÁCULO 1 - 'A Era de Ouro do Rádio'

Artistas homenageadas: Carmen Costa & Elizeth Cardoso

Cantora convidada para uma das sessões: Eliana Pittman

Debatedoras convidadas - uma em cada sessão: Preta Ferreira , Erica Malunguinho e Adriana Barbosa

Sinopse: O primeiro espetáculo da série musical Vozes Negras - A Força do Canto Feminino exaltará a Era do Rádio, homenageando duas de suas maiores estrelas: Carmen Costa e Elizeth Cardoso. As duas nasceram no mesmo ano 1920. Ambas eram de origem humilde, e com talento e determinação, superaram as barreiras do preconceito e escreveram seus nomes na história sem negarem suas raízes. O que não era fácil numa época tão cheia de convenções e referências hollywoodianas. Foram pioneiras ao levar a nossa canção pelo mundo afora, alcançando o mais alto degrau da glória. No repertório musical, grandes sucessos de Carmen e Elizeth.

ESPETÁCULO 2 - 'Samba, Terreiro e Ancestralidade'

Artistas homenageadas: Clementina de Jesus & D. Ivone Lara

Cantora convidada para uma das sessões: Áurea Martins

Debatedoras convidadas - uma em cada sessão: Érika Hilton, Preta Ferreira e Ana Paula Xongani.

Sinopse: O segundo espetáculo da série musical Vozes negras - A Força do Canto Feminino exaltará o samba - seus terreiros e sua ancestralidade - homenageando duas de suas maiores damas: Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara. Sem esquecer das "tias" baianas que se fixaram no centro do Rio de Janeiro no fim do século XIX, numa região chamada Pequena África; e o famoso quintal da Tia Ciata, por onde passaram grandes nomes do samba. No repertório musical, grandes sucessos de Clementina e Dona Ivone.

ESPETÁCULO 3 - 'Samba-canção e Bossa-nova'

Artistas homenageadas: Dolores Duran e Alaíde Costa

Cantora convidada para as quatro sessões: Alaíde Costa

Debatedoras convidadas - uma em cada sessão: Rosane Borges, Domênica Dias, Erica Malunguinho.

Sinopse: O terceiro espetáculo da série musical Vozes Negras - A Força do Canto Feminino exaltará o Samba-Canção e a Bossa Nova, homenageando duas de suas maiores estrelas Dolores Duran e Alaíde Costa.Duas mulheres negras, de origem pobre, fizeram história na música brasileira. Desde cedo aprenderam que para vencer na vida, precisam batalhar e lutar contra as adversidades do sistema. No meio de muito revés, Dolores Duran e Alaíde Costa nunca deixaram de sonhar e cantar. No repertório musical, grandes sucessos de Dolores e Alaíde.

ESPETÁCULO 4 - 'Do Samba ao Jazz, sem limites'

Artistas homenageadas: Alcione & Elza Soares

Cantora convidada para uma das sessões: Sandra de Sá

Debatedoras convidadas - uma em cada sessão: Nina Silva, Patrícia Santos e Domênica Dias

Sinopse: No quarto espetáculo da série musical Vozes Negras - A Força do Canto Feminino, exaltaremos duas divas da nossa canção: Alcione e Elza Soares. As gravadoras bem que tentaram enquadrá-las somente dentro do rótulo de sambistas. Mas sem negar o ritmo que as popularizou, deram a volta no mercado fonográfico e no preconceito, provando que poderiam ir muito além do papel 'escolhido' para elas. Criaram uma sonoridade própria, extrapolaram os limites de qualquer rótulo, alcançando uma enorme popularidade. Duas vozes personalíssimas, reconhecidas internacionalmente. No repertório musical, grandes sucessos de Alcione e Elza.

'Do Soul ao Afropop':

Roberta Ribeiro as Margareth Menezes

photo by Pedro Ivo de Oliveira

ESPETÁCULO 5 - 'Do Soul ao Afropop'

Artistas homenageadas: Margareth Menezes & Sandra de Sá

Cantora convidada para uma das sessões: Margareth Menezes

Debatedoras convidadas - uma em cada sessão: Djamila Ribeiro, Eliane Dias, Patrícia Santos e Aretha Sadick

Sinopse: O quinto espetáculo da série musical Vozes Negras - A Força do Canto Feminino, exaltará duas cantoras da pesada que botaram o país inteiro pra dançar: Sandra de Sá e Margareth Menezes. E nessa semana memorável, vai ter festa de clube e de rua! Sandra é considerada uma evolução natural do movimento Black Rio que, pela primeira vez, tinha uma representante feminina. Margareth, é a nossa rainha do afropop baiano. É pra dançar! No repertório musical, grandes sucessos de Sandra e Margareth.

ESPETÁCULO 6 - 'Novas Gerações'

Artistas homenageadas: Tati Quebra Barraco & Iza

Cantora convidada para 1 das sessões: Urias

Debatedoras convidadas - uma em cada sessão: Claudia Miranda, Jaqueline Jesus, Leilane Ribeiro e Valéria Monã.

Sinopse: O sexto espetáculo da série musical Vozes Negras - A Força do Canto Feminino, homenageia três estrelas: Tati Quebra Barraco, Ludmilla e Iza. Tati nasceu na Cidade de Deus, Ludmilla em Caxias e Iza em Olaria. Regiões do Rio de Janeiro potentes em negritude. Tati, é umas das precursoras do gênero funk carioca. Ludmilla começou a cantar aos oito anos de idade nos pagodes da família e hoje é um fenômeno. Iza domina o cenário pop brasileiro. Três mulheres tão diferentes, mas que se igualam na coragem de cantar exaltando e enaltecendo a liberdade da mulher. No repertório musical, grandes sucessos de Tati, Ludmilla e Iza.

photo by Bernardo Cartolano

Ficha Técnica

Produção: Aventura

Realização: Coisas Nossas

Idealização, Direção geral e Dramaturgia: Gustavo Gasparani

Dramaturgia: Rodrigo França

Consultora de representações raciais e de gênero: Deborah Medeiros

Pesquisa histórica e musical: Rodrigo Faour

Direção Musical: Claudia Elizeu e Wladimir Pinheiro

Coreografia: Junior Scapin

Figurino: Wanderley Gomes

Cenário: Mina Quental

Iluminação: Ana Luzia de Simoni

Diretores assistentes e residentes: Menelick Carvalho e Sueli Guerra

Assistente de direção: Marluce Medeiros

Assistentes de Direção Musical e Pianistas Ensaiadores: Leo Araújo e Paulo Maria

Assistente de Coreografia: Rodrigo Marcel

Assistente de Figurino: Viviane Santos

Apresentadora dos espetáculos e Mediadora dos debates: Verônica Bonfim

Elenco: Analu Pimenta, Bárbara Sut, Ester Freitas, Roberta Ribeiro e Vanessa Brown. Amanda Rocha, Iasmin Patacho, Jéssica Amendola, Júlia Rodrigues, Maria Antonia Ibraim, Nenega Barbosa e Carolina Carsi.

SERVIÇO

Temporada Vozes Negras - A força do canto feminino

Local: Teatro Sérgio Cardoso - Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista - São Paulo/SP

Temporada: 30 de Junho a 7 de Agosto. Quinta-feira, sexta-feira, sábado: 20h30 e domingo: 17h

Ingressos: A partir de R$25 a meia

Link de vendas: https://cloud.broadwayworld.com/rec/ticketclick.cfm?fromlink=2184275®id=150&articlelink=https%3A%2F%2Fbileto.sympla.com.br%2Fevent%2F74118%2Fd%2F143511?utm_source=BWW2022&utm_medium=referral&utm_campaign=article&utm_content=bottombuybutton1