BWW Review: With Direction by Theatre du Soleil's Ariane Mnouchkine AS COMADRES Opens at Teatro Anchieta for Short Season

The musical brings the first direction by Ariane Mnouchkine outside the Théâtre du Soleil and it reunites a list of twenty Brazilian actresses that take turns in diverse roles.

The short season runs from July 5 to 28 at Teatro Anchieta (Sesc Consolação).







As Comadres é um projeto que nasce marcado por encontros e reencontros. Após quase 30 anos no Théâtre du Soleil, Juliana Carneiro da Cunha desejava retornar aos palcos nacionais e trazer toda a bagagem e o processo de criação da renomada companhia francesa. Com o auxílio de Fabianna de Mello e Souza e Julia Carrera, ela convidou Ariane Mnouchkine - fundadora e líder do grupo desde 1964 - para assumir a empreitada brasileira.

A ideia inicial da encenadora foi montar a peça inspirada em 'Les belle-soeurs' obra do dramaturgo canadense Michel Tremblay escrita em 1965 e considerada o primeiro drama quebequense, pelo fato de o texto utilizar o joual, dialeto usado pela classe trabalhadora da cidade. Após virar um ícone e ser traduzido em mais de 25 idiomas, ele chega ao Brasil na versão musical do diretor francês René Richard Cyr. Desta maneira, o projeto marca a confluência de uma dramaturgia canadense com encenação francesa e equipe brasileira.

'A peça foi uma bomba política, no sentido positivo. Ela revolucionou o teatro e a situação das mulheres no Canadá. Tremblay escreveu um texto terrível e, no fundo, extremamente feminista', analisa Ariane, que escolheu o texto por acreditar em sua correspondência com a situação brasileira atual.

A ação acompanha um dia na vida de Germana, moradora de um bairro periférico que ganha um milhão de selos premiados e reúne amigas e familiares para colar os selos e conversar. Com o passar da tarde, diversas situações dramáticas se desenrolam e tem como pano de fundo questões contemporâneas, como opressão, repressão e desvalorização da mulher, além de falar sobre os desejos e frustrações da classe média.

Ariane ressalta ser fiel à concepção de Richard: 'Quando vi em Paris, chorei de rir e também chorei de verdade. Então, eu não tenho motivo para mexer nisso. Portanto, seguiremos uma espécie de livro-modelo, como Brecht fazia com suas peças. Remontei a peça tal como Tremblay e Richard a escreveram e encenaram', conta a diretora.

A versão nacional ganhou um revezamento das atrizes nos papéis, nos moldes do que é feito nos processos de criação do Théâtre du Soleil. Desta vez, a alternância seguirá pelas apresentações. 'Diferentes atrizes atuam em diferentes personagens, guardando suas particularidades, sem qualquer tipo de hierarquização ou julgamento de valor. Ganham as atrizes que se multiplicam em cena, ganha o público que assiste a diversas versões de um mesmo espetáculo, ganha o teatro brasileiro que vê suas possibilidades ampliadas com a passagem de Ariane Mnouchkine pelos palcos do país', ressalta Julia Carrera, atriz, tradutora e uma das produtoras da montagem. 'Ariane potencializa tudo isso porque o fazer teatral, para ela, é baseado na força do coletivo', completa Fabianna de Mello e Souza, que esteve no Soleil por mais de uma década e também atua e produz o espetáculo.

Sinopse:

Convidadas por Germana para lhe ajudar a colar um milhão de selos e assim ganhar tudo que é preciso para mobiliar sua casa, Linda, Mariângela, Branca, Romilda, Lisa, Rosa, Ivete, Lisete, Angelina, Teresa, Pietra, Gabriela, Olivina e Ginete são personagens que podem estar reunidas neste momento na periferia de São Paulo, no subúrbio do Rio ou à margem de qualquer grande cidade do mundo. Mulheres que trabalham, cuidam de seus filhos e marido, que traem e são traídas, que rezam. São amigas, cunhadas e vizinhas que, reunidas na cozinha, colando os selos, falam dos seus sonhos e dissabores, desejos e medos, anseios e frustrações.

O espetáculo estreou no 28º Festival de Curitiba dias 27 e 28 de março, em seguida realizou temporada no Teatro Sesc Ginástico, no Rio de Janeiro, onde teve temporada prorrogada devido ao grande sucesso. Chega em São Paulo para curtíssima temporada, de 05 a 28 de julho, no Sesc Consolação.

As Comadres' Cast & Creatives

Ficha Técnica:

Texto Original: Michel Tremblay

Versão Musical Original: René Richard Cyr

Músicas Originais: Daniel Bélanger

Tradução: Julia Carrera

Letras: Wladimir Pinheiro e Sonia Dumont

Supervisão Artística da versão brasileira: Ariane Mnouchkine

Direção Musical: Wladimir Pinheiro

Elenco: Ana Achcar, Anna Paula Secco, Ariane Hime, Beth Lammas, Fabianna de Mello e Souza, Flavia Santana, Gabriela Carneiro da Cunha, Gillian Villa, Janaína Azevedo, Julia Carrera, Julia Marini, Juliana Carneiro da Cunha, Leda Ribas, Leona Kalí, Letícia Medella, Maria Ceiça, Sirléa Aleixo, Sonia Dumont e Thallyssiane Aleixo

Piano e Pianista Ensaiadora: Catherine Henriques

Percussão: Karina Neves e Geórgia Câmara

Baixo: Marcello Sader e Fernanda Hovarth

Cenário: Mina Quental

Iluminação: Hugo Mercier Bosseny e João Gioia

Figurino: Tiago Ribeiro

Assistente de Direção: Hélène Cinque e Tomaz Nogueira da Gama

Preparação Vocal: Marcello Sader e Sonia Dumont

Anjos: Amanda Tedesco, Nina Rosa, Suelen Gom e Thayane Aleixo

Assessoria De Imprensa: Morente Forte

Projeto gráfico: Bady Cartier

Redes Sociais: Guilherme Fernandes

Coordenação de Produção: Ariane Mnouchkine, Fabianna De Mello e Souza, Julia Carrera e Juliana Carneiro Da Cunha

Direção de Produção: Bárbara Galvão, Carolina Bellardi e Fernanda Pascoal - Pagu Produções Culturais

Produtor executivo e Diretor de palco: Fernando Queiroz

Produtora local: Lindsay Castro Lima

Assistente de produção: Luciano Lima

Assistente de produção (equipe Pagu Produções Culturais): Gabrielly Vianna

Realização: FMS Produções e SESC

Serviço:

AS COMADRES

TEATRO ANCHIETA - SESC CONSOLAÇÃO (280 lugares)

Rua Doutor Vila Nova, 245 - Consolação

Informações: 3234.3000

Ingressos à venda pelo Portal sescsp.org.br e em toda rede Sesc SP

Online a partir de 25/06 e na bilheteria a partir de 26/06



Quarta a Sábado às 21h | Domingo às 18h

Ingressos: R$ 40

R$ 20 (meia-entrada: estudante, servidor de escola pública, +60 anos, aposentado e pessoa com deficiência)

R$ 12 (credencial plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes)

Duração: 110 minutos

Recomendação: 12 anos

Gênero: musical

Curta Temporada: de 05 a 28 de julho





