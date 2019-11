BWW Review: Satirizing and Paying Tribute to the Genre, Award-winning Musical [TITLE OF SHOW] ([NOME DO ESPETACULO]) Arrives in Sao Paulo

Winner of the 2018 Humor Award, Broadway musical comedy [title of show] finally arrives in São Paulo in a short season, from Saturday to Monday, at Nucleo Experimental.

Jeff and Hunter, two struggling writers, hear about a new musical theatre festival. However, the deadline for submissions is a mere three weeks away. With nothing to lose, the pair decides to try to create something new with the help of their friends Susan, Heidi and Larry on the eighty-eights. With the cast in place, Jeff and Hunter begin a conversation about what to write about. Eventually, Jeff suggests they write about what to write about. They make a pact to write up until the festival's deadline and dream about the show changing their lives. [title of show]-taken from the space on the festival's application form which asks for the [title of show]-follows Hunter and Jeff and their friends on their journey through the gauntlet of creative self-expression. In the span of 90 minutes they write and perform their show at the festival and learn lessons about themselves as people, friends and artists. [title of show] is, above all, a love letter to the musical theatre-a uniquely American art form-and to the joy of collaboration. The musical received a Tony Award® nomination for Best Book of a Musical in 2009.

A versão brasileira do espetáculo da Broadway [title of show], aqui chamada [nome do espetáculo], fez três temporadas na cidade do Rio de Janeiro além de uma apresentação para 600 pessoas no Festival Palco Giratório do SESC. O texto do autor americano Hunter Bell foi indicado na Broadway ao Tony Award de Melhor Libreto de Musical. No Brasil, a comédia musical recebeu 10 indicações em diversas categorias de prêmios de teatro e foi vencedor no Prêmio do Humor, idealizado pelo ator Fábio Porchat, em duas categorias: Melhor Espetáculo e Prêmio Especial pela Versão Brasileira. [nome do espetáculo] faz sua primeira temporada em São Paulo, no ano seguinte em que a versão americana completou uma década desde que subiu aos palcos da Broadway, em 2008.

[title of show]'s cast



Através da metalinguagem, o musical conta a sua própria história com quatro atores e um músico no elenco. Satiriza e homenageia o gênero musical ao mesmo tempo em que aborda o próprio fazer artístico e todas as etapas de se produzir arte de maneira independente. [nome do espetáculo] é, acima de tudo, sobre sonhar e fazer acontecer. Além da diversão, o espetáculo suscita reflexões importantes para o atual momento brasileiro ao mostrar que há a possibilidade de criar e investir em projetos próprios, estimulando a autonomia empreendedora do público e contribuindo para o enriquecimento cultural.

Caio Scott, Ingrid Klug, Carol Berres and Junio Duarte



O elenco é composto por Ingrid Klug, foi indicada como Melhor Atriz pelo espetáculo no Prêmio do Humor e no Prêmio Botequim Cultural; Caio Scot, que recebeu indicação de Melhor Ator no Prêmio Cesgranrio de Teatro 2019 pela performance no espetáculo argentino Como Se Um Trem Passasse; Junio Duarte, que recebeu indicação de Melhor Ator no Prêmio Botequim Cultural por [nome do espetáculo], Carol Berres e Jorge de Godoy. A direção musical do espetáculo é assinado por Tibi, pianista e vocalista da Banda Jamz, indicada duas vezes ao Grammy Latino e finalista do programa SuperStar (da Rede Globo) e Rafael Villar, que também é responsável pela direção vocal do espetáculo.

A montagem é uma idealização e produção da CAJU, que tem a frente o ator e cineasta Caio Scot, além do ator e mestre em estudos contemporâneos das artes, Junio Duarte. Versão Brasileira do texto e das músicas é assinada por Caio Scot, Carol Berres, Junio Duarte, Luísa Vianna e Tauã Delmiro.

Carol Berres and Ingrid Klug



Sinopse: O espetáculo é a história real (ou quase real) de Jeff e Hunter, dois escritores que, para participar de um festival, precisam criar um musical em apenas três semanas e, para isso, contam com a ajuda de Susan, Heidi e Larry. Utilizando-se da metalinguagem na encenação, eles escrevem o texto ao mesmo tempo em que executam o próprio espetáculo. Com o elenco reunido, Jeff e Hunter fazem um pacto para escreverem o texto até o prazo final do festival e sonham com um espetáculo que mude suas vidas.

Junio Duarte and Caio Scott



Ficha Técnica:

TEXTO ORIGINAL: Hunter Bell

LETRAS E MÚSICAS ORIGINAIS: Jeff Bowen

VERSÃO BRASILEIRA (TEXTO E MÚSICAS): Caio Scot, Carol Berres, Junio Duarte, Luísa Vianna e Tauã Delmiro

DIREÇÃO ARTÍSTICA: Tauã Delmiro

ELENCO: Caio Scot, Carol Berres, Junio Duarte, Ingrid Klug e Jorge de Godoy

CENÁRIO: Cris de Lamare

FIGURINO: Tauã Delmiro

ILUMINAÇÃO: Paulo César Medeiros

DIREÇÃO MUSICAL: Tibi e Rafael Villar

DIREÇÃO VOCAL: Rafael Villar

DESIGNER DE SOM: Gabriel D'Angelo

DESIGNER GRÁFICO: Thiago Fontin

ASSESSORIA DE IMPRENSA: Morente Forte Comunicações

PRODUÇÃO: Maria Pia Calixto e Manu Hashimoto

IDEALIZAÇÃO: Caio Scot e Junio Duarte

REALIZAÇÃO: CAJU

Serviço:

[nome do espetáculo]

NÚCLEO EXPERIMENTAL (60 lugares)

Rua Barra Funda, 637

Informações: (11) 3259.0898

Bilheteria: Abre 1 hora antes do início do espetáculo. Aceita cartão e dinheiro. Acessibilidade. Estacionamento próximo ao local.

Venda antecipada: www.tudus.com.br

Sábado e segunda às 21h | Domingo às 19h

Ingressos: R$ 80

Duração: 90 minutos

Recomendação: 14 anos

Estreia dia 16 de novembro de 2019

Curta Temporada: até 09 de dezembro





