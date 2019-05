BWW Review: COM TODAS AS LETRAS, Musical Comedy LGBTQ + Opens in Sao Paulo

Com Todos as Letras, a romantic musical comedy , with songs by LGBTQ + Brazilian artists, approaches the LGBTQ + universe in his libretto. Showing the diversity, difficulty and struggle of each one of its characters, the play opens in São Paulo, Tuesdays and Wednesdays, at Espaço Cia da Revista.





No pôr do sol, do que parece ser um dia qualquer, um homem se debruça no parapeito de uma ponte, pronto para se jogar no abismo e acabar com o sofrimento que o sufoca. Quando um jovem, sem jeito, interrompe pedindo ajuda para também se jogar do mesmo lugar. Os dois se reconhecem um no outro e contam seus motivos e histórias para chegar naquele ponto.

photo by Divulgação

São várias histórias dentro do universo que engloba as siglas LGBTQICAPF2K+. São muitas letras, que tentam representar pessoas, que são a mistura de várias letras, que formam novas palavras e significados. A intenção do espetáculo é, acima de tudo, mostrar que não devemos julgar o livro pela capa, pois uma pessoa dificilmente é apenas o que sua imagem parece ser. É sobre descobrir quem você é, qual é o seu lugar no mundo e qual caminho seguir para ser quem você é de verdade, seja lá quem você for.

Em meio ao atual cenário em que vivemos, onde o Brasil é o país que mais mata pessoas LGBTQ+, tendo 3 vezes mais crimes desse tipo do que o México, que está em segundo lugar nessa triste lista, Com Todas as Letras busca trazer para o público conhecimento sobre a causa e contar histórias dessas minorias. Para mostrar que essas pessoas são seres humanos como qualquer outro, com sonhos, desejos, planos, talentos, amores, e que só querem uma coisa: RESPEITO!

photo by Divulgação

O projeto, que está em produção desde 2016, foi sendo criado e passou por dezenas de versões do mesmo texto, com pesquisas, leituras e workshops em Natal, Rio de Janeiro e São Paulo. Até chegar na formação atual. A equipe é formada por: nordestinos, negros, pansexuais, gordos, transexuais, mulheres, e muitas outras diversidades.

O musical está em cartaz em São Paulo, no Espaço Cia da Revista, as terças e quartas-feiras, às 20h. Os ingressos custam de R$30,00 a R$60,00 e estão a venda pelo site Sympla.com. O espetáculo faz curta temporada.



Personagens e Elenco:

Antônio / Antônia: Alicia dos Anjos - Aracaju - SE

Bernardo: Tomaz Quaresma - Natal - RN

Elisa: Maria Gerjoy Flores - Recife - PE

Manu: Elaine Marinho - Recife - P

Mainha (Mãe U/S): Bruna Grasselli - São Miguel do Oeste - SC

Painho (Pai U/S): Wilson Granja - Vitória da Conquista - BA

Mãe (Mainha U/S): Ananda Ismail Areka - Manaus - AM

Pai (Painho e Drags U/S): Dalton Caldas - Vitória - ES

Pedro e Drag Queen Loira: Raphael Mota - Recife - PE

Drag Queen Ruiva: Lucas de Souza - Belo Horizonte - MG

Drag Queen Black (Namorado Net U/S): Deivid Alves - Santo André - SP

Psiquiatra: Rany Hilston - Recife - PE

Giselle (Manu U/S): Aline Serra - Belém - PA

Namorado Internet (Murilo U/S): Vinicius de Mello - Piracicaba - SP

Murilo: Junior Castanha - Recife - PE

Garçonete (Giselle U/S): Dara Galvão - São Miguel dos Campos - AL

Aeromoça (Psiquiatra U/S): Gabriela Natalie - Santos - SP

Bêbado (Antônio U/S): Everton Salzano - São Paulo - SP

Bêbado (Pedro U/S): Caio Junquilho - Salvador - BA



Números Musicais - Interpretes - Compositores

Ato 1

01 - ENCANTADO - Ney Matogrosso - Caetano Veloso e Eden Ahbez

02 - SEM NOME, MAS COM ENDEREÇO - Liniker

03 - PALCO - Preta Gil - Gilberto Gil

04 - LEITE/ ALMA SEBOSA - São Yantó / Johnny Hooker

05 - ONDE ESTARÁ O MEU AMOR - Maria Bethânia - Chico Cesar

06 - SEI LÁ - Eline Porto - Eline Porto e Tacy de Campos

07 - METADES - Adriana Calcanhotto

08 - DA MENOR IMPORTÂNCIA - São Yantó - Maria Beraldo

09 - INDESTRUTIVEL - Pabllo Vittar - Rodrigo Gorky, Maffalda e Pablo Bispo



Ato 2

00 - SENHAS - Adriana Calcanhotto

10 - TODXS PUTXS - Ekena

11 - O CANTO DA CIDADE/ BORN THIS WAY/ GLORIOSA - Daniela Mercury/ Lady Gaga/ Gloria Groove - Daniela Mercury e Tote Gira/ Lady Gaga/ Gloria Groove

12 - FLUTUA - Johnny Hooker e Liniker - Johnny Hooker

13 - LINDA ROSA - Maria Gadú - Gugu Peixoto e Luis Kiari

14 - ONDE ESTARÁ O MEU AMOR (Reprise) - Maria Bethânia - Chico Cesar

15 - NÃO RECOMENDADO - Caio Prado

photo by Divulgação

Ficha Técnica

Texto, direção e coreografia: Tomaz Quaresma

Direção musical: Guilherme Leal

Arranjos: Leonardo Córdoba

Preparação de elenco: Erika Altimeyer

Iluminador: Gregory Guimarães

Designer de som: Gabriel Hernandes

Assessoria de imprensa: Unicórnio

Designer: Lucas de Brito

Marca: Elisa Sampaio

Assessoria de imprensa: May Calixto por Unicórnio Assessoria e Mídia

Elenco: Alicia dos Anjos, Tomaz Quaresma, Wilson Granja, Bruna Grasselli, Raphael Mota, Dalton Caldas, Aline Serra, Maria Gerjoy, Ananda Ismail, Everton Salzano, Caio Junquilho, Vinicius de Mello, Deivid Alves, Gabriela Natalie, Dara Galvão, Junior Castanha, Lucas de Souza e Rany Hilston.



Instagram: https://www.instagram.com/comtodasasletrasmusical/



Serviço:

COM TODAS AS LETRAS

Temporada até 05 de junho

Local: Espaço Cia da Revista (Alameda Nothmann, 1135 - Campos Elíseos. São Paulo - SP)

Dias e horários: Terças e Quartas, às 20h

Ingressos: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia)

Vendas: https://www.sympla.com.br/com-todas-as-letras__499310

Gênero: Comédia romântica musical

Classificação: 16 anos





