BWW Review: After a Successful Season in Rio De Janeiro, ELIZETH A DIVINA – O MUSICAL Makes a One Night Only Presentation with Online Broadcast

Izabella Bicalho as Elizeth Cardoso

photo by Aline Macedo

Izabella Bicalho's play, directed by Sueli Guerra, supervised by João Fonseca and musical direction by Tony Lucchesi, tells remarkable moments in the history of singer Elizeth Cardoso, nicknamed A Divina (the Divine), her great meetings with friends, historical partners, her passions and her shows. A musical that oozes poetic strength through music, humor, elegance and charisma, trademarks of the artist's personality.

"I was always concerned about being labeled as a Class A singer. I prefer to be an entire alphabet." (Elizeth Cardoso)

"

Elizeth Cardoso herself

photo by Divulgação

"Sempre fui preocupada por ser rotulada como cantora de classe A. Prefiro ser um abecedário inteiro". Assim dizia Elizeth Cardoso, uma das maiores intérpretes da música brasileira, retratada neste musical que tem a missão de resgatar a sua memória.

Após ser sucesso de público e crítica na cidade do Rio de Janeiro e render à atriz Izabella Bicalho o Prêmio FITA de melhor atriz, além de indicações aos prêmios APTR e Cesgranrio de melhor espetáculo, "Elizeth A Divina - O Musical" chega a São Paulo para única apresentação no Teatro J.Safra em formato online, no dia 17 de abril.

A cantora Elizeth Cardoso ao longo de 4 décadas emocionou plateias por todo o Brasil e exterior, com sua voz emocionante e seu timbre único. Foi a primeira cantora negra a fazer sucesso, foi uma das musas da Bossa Nova, foi a primeira cantora popular a se apresentar no teatro municipal. Além de ter a grande sensibilidade de enxergar os novos talentos e lançar para o sucesso importantes compositores como Paulinho da Viola e Cartola. Uma grande artista bem à frente do seu tempo.

Além de ser a dramaturga do espetáculo, Izabella Bicalho interpreta Elizeth Cardoso, acompanhada pelos atores Cilene Guedes, Jefferson Almeida, Dennis Pinheiro e pelos músicos Tony Lucchesi (piano, direção musical e arranjos), Pedro Henning (violão e contrabaixo) e Thiago Faria (bateria e percussão).

O texto

Izabella Bicalho as Elizeth Cardoso

photo by Aline Macedo

Inspirado no livro biográfico da artista, "Elizeth Cardoso, uma Vida", de Sérgio Cabral, o texto de Izabella Bicalho é fruto também da profunda pesquisa ao acervo de Elizeth Cardoso, adquirido pelo Instituto Moreira Salles em 2003, de depoimentos de amigos próximos, como Hermínio Bello de Carvalho, e do neto Paulo César, que conviveu intensamente com a cantora - da infância até os 15 anos - quando em seus braços Elizeth deu o último suspiro.

"Elizeth foi uma grande mulher à frente do seu tempo. Uma guerreira do amor, uma mulher empoderada quando ainda nem sonhávamos em falar disso. Mergulhar no seu universo é penetrar no melhor da música brasileira. Ary Barroso, Vinicius de Moraes, Chico Buarque e muitos outros compositores dedicaram suas composições à cantora. Uma mulher que por mais de quatro décadas se manteve em sintonia com os movimentos artísticos se atualizando e se reinventando como artista!", comenta a atriz e autora do espetáculo, Izabella Bicalho.

Sinopse

Dennis Pinheiro and Izabella Bicalho

photo by Aline Macedo

A cena se passa no camarim do Teatro João Caetano, numa tarde de verão, quando uma chuva torrencial inundou o Rio de Janeiro. Dentro do teatro estão Elizeth com sua banda do Zimbo Trio, Jacob do Bandolim com seu conjunto, Época de Ouro, e seu amigo, diretor musical e idealizador do show, Hermínio Bello de Carvalho, amigo íntimo da cantora. Ainda está com ela sua amiga do peito, Eneida de Moraes - importante jornalista da época. Todos estão apreensivos com a possibilidade de cancelamento do show devido às inundações. Nas conversas de camarim, memórias vêm à tona, e momentos importantes da vida íntima da cantora vão sendo revelados ao público. No repertório, estão canções clássicas da MPB, sucessos da cantora que foram muitas vezes especialmente compostos para ela por Ary Barroso, Cartola e Vinicius de Moraes, entre outros.

Repertório musical (em ordem alfabética):

Apelo (Vinicius de Moraes e Baden Powell)

As Praias Desertas (Tom Jobim)

Barracão de Zinco (Luiz Antonio e Oldemar Magalhães)

Camarim (Cartola e Hermínio Bello de Carvalho)

Canção da Volta (Antônio Maria e Ismael Neto)

Canção de Amor (Elano de Paula e Chocolate)

Canção do Amor Demais (Vinicius de Moraes e Tom Jobim)

Carinhoso (Pixinguinha)

Chão de Estrelas (Orestes Barbosa e Sílvio Caldas)

Cidade Vazia (Baden Powell)

É Luxo Só (Ary Barroso)

Feitiço da Vila (Noel Rosa)

Ingênuo (Jacob do Bandolim e Hermínio Bello de Carvalho)

Isso Aqui É o Que É (Ary Barroso)

Jamais (Jacob do Bandolim)

Leva Meu Samba (Ataulfo Alves)

Manhã de Carnaval (Luiz Bonfá e Antônio Maria)

Meiga Presença (Otávio de Moraes e Paulo Valdez)

Mulata Assanhada (Ataulfo Alves)

Naquela Mesa (Sergio Bittencourt)

Nossos Momentos (Luiz Reis e Haroldo Barbosa)

Olhos Verdes (Vicente Paiva)

Serenata do Adeus (Vinicius de Moraes)

Todo Sentimento (Chico Buarque e Cristóvão Bastos)

"Elizeth A Divina - O Musical"

Serviço:

Teatro J. Safra

Genêro: Teatro Musical

Classificação etária: livre

Duração: 100 minutos

Dia: 17 de abril de 2021, sábado, às 20h

Valor do ingresso: R$40,00

Link para compra: https://www.eventim.com.br/artist/elizeth-adivina/

Ficha Técnica:

Idealização: Izabella Bicalho

Dramaturgia: Izabella Bicalho

Direção: Sueli Guerra

Direção Musical: Tony Lucchesi

Elenco: Izabella Bicalho, Cilene Guedes, Jefferson Almeida e Dennis Pinheiro

Músicos: Tony Lucchesi (piano), Thiago Faria (violão e contrabaixo) e Pedro Henning (bateria e percussão)

Cenário: Nello Marrese

Figurino: Reinaldo Elias

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Visagismo: Lucio Matias

Produção executiva: Flávia Primo

Direção de produção: Daniela Santos

Assistente de produção: Fernanda Barichello

Patrocínio: SKY

Realização: Baile Soluções Culturais

Co-Produção: Ibproduções e Primo 88 Produções

Identidade Visual: Julliana Della Costa

Marketing: Criação Cultura

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio