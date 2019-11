BWW Previews: Famous in Brazilian Musical Theater BETO SARGENTELLI Launches His First Work as a Singer in an One Night Show

The multitalented Beto Sargentelli, recently awarded Best Actor Award at the 7th Bibi Ferreira Awards, announces a new step in his career.

Further strengthening its relationship with the stage and known for his acting in great musicals, the artist released his first single 'In the 4 Estações', with clip of the song and unprecedented show, full of well-known to the general public successes.

Produced musically by Hélio Bernal, the show is named after his first song, on November 12, at Paris 6 Burlesque, in São Paulo, and sales are now open!

Dos palcos para novos palcos. A relação que já existe há mais de uma década em dedicação aos espetáculos teatrais ganha agora um novo capítulo na carreira do ator, cantor e músico Beto Sargentelli. O paulistano multifacetado, de 30 anos recém completados, se lança ao universo da música POP com seu novo trabalho e apresenta o primeiro single e clipe da canção 'Nas 4 Estações', a ser lançado pela distribuidora ONERPM em todas as plataformas digitais nesta sexta, 25. Para celebrar a novidade, o Paris 6 Burlesque, em São Paulo, será palco de um show inédito que acontece dia 12 de novembro, terça-feira, com ingressos já à venda e muitas surpresas previstas.

photo by Cíntia Carvalho/Divulgação

Antigo conhecido dos musicais, tendo estrelado diversas produções da Broadway e Off-Broadway no país, entre elas a mais recente, "Os Últimos 5 Anos", que lhe rendeu o reconhecimento de Melhor Ator no 7º Prêmio Bibi Ferreira, Beto tem história antiga com a música, paixão descoberta na infância e alimentada pela família de veia artística pulsante. Agora ele reúne um repertório eclético, dividido entre o romântico e o dançante, que vai de Tiago Iorc e Vitor Kley passando por Queen, Beatles e Marília Mendonça, imprimindo toda sua personalidade e versatilidade, e sem deixar de fora sucessos conhecidos de grandes musicais como "We Will Rock You", "Moulin Rouge" e muito mais.

Para costurar tudo de forma harmoniosa e interessante, Beto, que segue ativo em todas as áreas de sua carreira, conta com as diretrizes do renomado produtor Hélio Bernal, vencedor de um Grammy Latino ao lado de Zezé Di Camargo e Luciano, com quem trabalha há 28 anos. O cantor sobe ao palco do seu primeiro show acompanhado da banda completa da famosa dupla sertaneja, formada por músicos que já se apresentaram com outros importantes nomes como Raul Seixas, Roberto Carlos, Fábio Junior e Fafá de Belém.

photo by Cíntia Carvalho/Divulgação

Responsável também pela direção musical do show, Bernal conheceu Beto durante a temporada do musical "2 Filhos de Francisco", em 2017, estrelada pelo artista no papel de Zezé. A sintonia musical foi além da produção realizada pela Time For Fun, capaz de render um convite ao artista para essa nova empreitada. Os laços se estreitaram ao longo dos últimos dois anos, período este voltado para o amadurecimento da parceria e a criação da identidade do lançamento, que tem a realização da Lab Cultural no primeiro show de Beto, 'Nas 4 Estações', capaz de representar toda a sua pluralidade profissional.

Acompanhe o trabalho solo de Beto Sargentelli pelas redes sociais oficiais:

YOUTUBE:

https://www.youtube.com/watch?v=nHbQJcKc5nk



SPOTIFY

https://open.spotify.com/artist/2V6poto5pReGKK28RTUQF1?si=5kqxBg3OToiHZE5Yh-AleA

SERVIÇO:

Beto Sargentelli em 'Nas 4 Estações'

Local: Paris 6 Burlesque Music Hall & Bistrô

Rua Augusta 2809 - Cerqueira César - SP

Data: 12 de novembro | Terça-feira | 21h

Valor: R$60 (couvert artístico)

Vendas: Sympla





Related Articles Shows View More Brazil Stories