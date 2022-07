After Great Success in Rio de Janeiro, PONTO A PONTO (Amy Herzog's 4000 Miles) Opens for a Short Season in Sao Paulo

After selling out all the sessions of the carioca season, the play Ponto a Ponto - 4000 Milhas arrives on July 15th in São Paulo, at the brand new theater B32. The production of the award-winning text by Amy Herzog brings Luiz Fernando Guimarães in a surprising way: he plays Vera, an elderly woman who receives an unexpected visit from her grandson Léo, the character of actor Bruno Gissoni. The dialogue between grandmother and grandson - a young adventurer who arrives at Vera's apartment after going through a traumatic situation - brings up different themes and points of view that transform that relationship, so close and so distant at the same time. The first Brazilian version of the play has an adapted script and direction by Gustavo Barchilon, who won over the São Paulo audience in 2021 with the musical Barnum - O Rei do Show.

Depois de esgotar todas as sessões da temporada carioca, a peça Ponto a Ponto - 4000 Milhas desembarca dia 15 de julho em São Paulo, no novíssimo Teatro B32. A montagem do premiado texto da americana Amy Herzog traz Luiz Fernando Guimarães de modo surpreendente: ele interpreta Vera, uma idosa que recebe a visita inesperada do neto Léo, personagem do ator Bruno Gissoni. O diálogo entre avó e neto - um jovem aventureiro que chega ao apartamento de Vera depois de passar por uma situação traumática - traz à tona diferentes temas e pontos de vista que transformam aquela relação, tão próxima e tão distante ao mesmo tempo. A primeira versão brasileira da peça tem roteiro adaptado e direção de Gustavo Barchilon, que conquistou o público paulista em 2021 com o musical Barnum - O Rei do Show.

A montagem, estruturada principalmente a partir do diálogo entre esses dois personagens, ganha novos contornos com a entrada em cena da atriz Renata Ricci, que interpreta dois papéis na história: Rebeca e Amanda. Com a ajuda dessas duas mulheres tão diferentes, avó e neto se reconhecem em vários aspectos da vida, mesmo tendo pontos de vista divergentes. O texto, diga-se, é premiado mundo afora desde sua estreia na Broadway em 2011, sendo finalista do Prêmio Pulitzer de 2013.

"Ponto a Ponto é sobre relacionamentos e aborda como um assunto é visto por duas pessoas de modo oposto", adianta Barchilon, que, ao adaptar o roteiro, foi fiel às marcações da autora. No entanto, ele deixa sua marca ao colocar pela primeira vez um ator no papel de Vera e convocando mulheres para a equipe criativa, tais quais o cenário de Natália Lana, o figurino de Graziela Bastos e a produção executiva de Graziele Saraiva, para citar algumas. "Distância, idade, família, morte e política são alguns tópicos que fazem qualquer plateia rir e refletir", explica o diretor, que promete repetir o êxito que alcançou em sua estreia na direção do premiadíssimo musical Barnum - O Rei do Show, que ultrapassou 100 mil espectadores nas curtas temporadas realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

A interpretação de Luiz Fernando Guimarães traz ainda outro aspecto à peça. Ele se despe de sua experiência masculina ao caracterizar-se de Vera e dar vida a uma mulher experiente que está no fim de sua jornada. Passando longe da masculinidade frágil, Guimarães se coloca no lugar daquela senhora, de suas dores, vivências e relações. O ator ainda traz o humor característico de sua trajetória para a personagem. "Eu já interpretei outras mulheres em minha carreira, mas fazer uma idosa está sendo muito interessante. Eu já tenho 72 anos, mas me sinto jovem, então é uma experiência única construir a Vera. Estou tentando ficar o mais próximo da realidade possível, e sempre com muito humor", revela Guimarães. "O drama da peça está centrado no personagem Léo, então, é possível brincar com o deboche que é típico na interpretação do Luiz", conta Barchilon.

Bruno Gissoni comemora estar no palco com Luiz Fernando Guimarães e reencontrar o amigo Gustavo Barchilon. "É um acontecimento voltar aos palcos em um momento de retomada pós-pandemia em uma peça que fala sobre luto e relações entre diferentes gerações", elogia Gissoni, que complementa: "Está sendo incrível dividir o palco com o Luiz Fernando Guimarães. Além disso, estou sendo dirigido pelo Gustavo, um amigo que eu conheço desde o início de nossas relações com o teatro".

Ponto a Ponto - 4000 Milhas fica em cartaz em São Paulo entre 15 de julho e 21 de agosto no Teatro B32.

A peça

O que distancia duas pessoas? E o que as aproxima? Por meio do diálogo entre Vera (Luiz Fernando Guimarães), uma idosa que vive sozinha na cidade grande, e Léo (Bruno Gissoni), um jovem que gosta de se aventurar de bicicleta pelas montanhas, o público percebe o que aproxima e o que distancia avó e neto, podendo transpor os debates para além da peça.

Tópicos como relações familiares, política, idade, morte, luto, distanciamento e solidão estão presentes na relação mais próxima que Léo passa a ter com sua avó depois de chegar de surpresa em sua casa. Na verdade, o jovem está vivendo um trauma e estar ali o ajuda a suportar esse momento difícil. Já Vera se incomoda com a idade que traz certas consequências à sua vida solitária. A chegada inesperada do neto a faz perceber que gosta de estar ao lado dele, apesar de ter seu cotidiano totalmente modificado com aquela presença.

Escrita por Amy Herzog, 4000 Miles (nome original) teve sua primeira montagem nos Estados Unidos, na Broadway, em 2011. Em 2013, foi finalista do Prêmio Pulitzer na categoria Drama. No ano anterior, foi vencedora do Obie Award. O espetáculo já foi montado em diversos países e chega ao Brasil com roteiro adaptado e direção de Gustavo Barchilon.

Sobre Gustavo Barchilon

Ator, produtor e diretor, Barchilon sempre soube que a arte faria parte de sua vida profissional. Aos cinco anos, o carioca insistiu para a mãe matriculá-lo em um curso de teatro. A atividade passou, então, a fazer parte do seu cotidiano e não só dos sonhos. Formou-se em Artes Cênicas e, ao trabalhar como assistente de direção de Domingos Oliveira, a vontade de dirigir superou o desejo de atuar. Depois dessa experiência, montou espetáculos infantis pelo Brasil.

Foi convidado para integrar, como diretor assistente, a equipe da empresa Möeller & Botelho, conhecida por musicais de sucesso. Barchilon também fez parte do Cirque du Soleil como produtor, viajando o Brasil com o espetáculo Amaluna. Em 2019, mudou-se para Londres para trabalhar como diretor de palco do musical Magic Mike, que esteve em cartaz no West End. De volta ao Brasil, dirigiu e produziu Barnum - O Rei do Show, que, atualizado e abraçando a diversidade, levou mais de 100 mil espectadores às curtas temporadas em São Paulo e no Rio de Janeiro.

ELENCO PRINCIPAL:

Luiz Fernando Guimarães - Ao longo de quase cinquenta anos de carreira, Luiz estrelou projetos marcantes, como a série Os Normais, que resultou em dois longas-metragens. São mais de 25 projetos na televisão, com destaque para TV Pirata, A Comédia da Vida Privada, Minha Nada Mole Vida, Dicas de um Sedutor e O Super Sincero. No cinema são mais de 15 filmes, entre eles Se Puder...Dirija, Os Normais e Os Normais 2, entre outros.

Bruno Gissoni - Bruno Gissoni tem em seu currículo trabalhos no teatro, TV e cinema e, recentemente, estreou como roteirista no curta-metragem Entre. Começou sua carreira no teatro, mas logo foi convidado para atuar na TV. Foi protagonista de Malhação, e, em 2012, fez parte do elenco de Avenida Brasil, também na TV Globo, onde trabalhou em outras diversas produções. Está no elenco das séries Impuros (Star+) e Rio Connection (Globoplay), produções que ainda serão lançadas.

Renata Ricci - Atriz, cantora e bailarina, estreou no teatro musical em Sweet Charity como Úrsula March (Möeller & Botelho). Foi premiada como Melhor Atriz Coadjuvante como June Havoc em GYPSY e como Lolita Rodrigues em Hebe - O Musical. Estrelou As Bruxas de Eastwick como Sukie Rougemont. Na TV integrou as novelas Amigas e Rivais, Revelação, Páginas da Vida e Boogie Oogie. Como comediante esteve no Porta dos Fundos e no ZORRA. Atualmente está na série Nômade 7 (Amazon Prime) como Liz.

Equipe Criativa:

Texto: Amy Herzog

Direção Geral: Gustavo Barchilon

Cenário: Natália Lana

Figurino: Graziela Bastos

Design de Som: Gabriel D'Angelo

Desenho de Luz: Maneco Quinderé

Visagismo: Feliciano San Roman e Dhiego Durso

Assistente de Direção: Guilherme Logullo

Diretora Residente: Lana Rhodes

Estagiária de Direção: Isabel Castelo Branco

Tradução: Andres Santos e José Paulo Fiks

Roteiro adaptado: Gustavo Barchilon

Equipe Produção:

Diretor de Produção: Thiago Hofman

Produção Executiva: Graziele Saraiva

Produção Local: Gerardo Franco

Assistente Produção: Leandro Leal e Renata Stilben

Estagiária Produção: Juliana Brigido

Coordenação Financeira: Thamilles França

Coordenação de Projeto/Jurídico: Natália Egler

Equipe Comunicação e MKT:

Assessoria de Imprensa: Trigo Casa de Comunicação

Assistente Comunicação: Renata Ramos

Gestão de Marketing: R+Marketing

Marketing Cultural: Thiago Hofman / Rodrigo Medeiros / Gheu Tibério

Fotógrafo: Caio Gallucci

Direção de Arte: Edu Juffer

Serviço:

Onde?

Teatro B32

Av. Brg. Faria Lima, 3732 - Itaim Bibi, São Paulo - SP

Quando?

De 15 de julho a 21 de agosto de 2022

Horários: sexta e sábado às 20h30 e domingo às 19h

Valores: Ingressos a partir de R$ 30,00 (meia entrada)

01) PLATEIA VIP (Fila A até D) = R$ 140,00 Inteira / R$ 70,00 Meia

02) PLATEIA Superior 1 (Fila E até J) = R$ 120,00 Inteira / R$ 60,00 Meia

03) PLATEIA Superior 2 (Fila K até O) = R$ 100,00 Inteira / R$ 50,00 Meia

04) BALCÃO 1 e 2 (FUNDOS) = R$ 80,00 Inteira / R$ 40,00 Meia

05) BALCÃO 1 e 2 (LATERAIS - Visão Parcial) = R$ 60,00 Inteira / R$ 30,00 Meia

Compras via internet:

teatrob32.byinti.com/#/event/ponto-a-ponto-4000-milhas

Vendas na bilheteria do Teatro:

Terça a Sexta - 13h às 20h

Sábados e Domingos - 17h às 20h (em dias de espetáculo)

Descontos clientes PORTO SEGURO: 20% (não é aplicado para MEIA entradas):

> Via Internet: O código de desconto deve ser resgatado no Porto Plus e utilizado no momento da compra para validação.

> Bilheteria do teatro: Mediante comprovação de carteira de identificação do seguro ou cartão de crédito Porto Seguro Bank.

Duração: 70 minutos