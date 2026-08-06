Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park
SCHMIGADOON!, LITTLE SHOP OF HORRORS & more take the stage in Bryant Park.
Week three of Broadway in Bryant Park featured performances from six Broadway and Off-Broadway productions, with stars including Betsy Wolfe, Ethan Slater, McKenzie Kurtz, Emma Pittman, and Sara Chase taking the stage for the annual free lunchtime concert series. Check out photos of the show.
Check out video of this week's performances here!
The event also showcased performances from the casts of MJ, The Outsiders, Operation Mincemeat, Little Shop of Horrors, Schmigadoon!, and Two Strangers (Carry a Cake Across New York).
The program opened with a pre-show performance by AMDA featuring Brennyn Lark before cast members from MJ performed selections from the hit musical. Performers included Melvin Gray Jr., Rebecca Faulkenberry, Blu Allen, Carole Denise Jones, Jayden White, Kellie Drobnick, Brion Watson, Chelsea Mitchell-Bonsu, Sarah Sigman, Brandon Lee Harris, Jackson Vann, Blake Taylor, Michael Harmon, Zion Mikhail Pradier, and Apollo Levine.
The cast of The Outsiders followed, featuring Noah Pacht, Emma Pittman, Caleb Mathura, SeQuoiia, Dan Berry, Sutton James Kaylor, Runako Campbell, Alejandro Mullerdahlberg, and Joah Ditto.
Representing Operation Mincemeat were Brandon Contreras, Allison Gunn, Julia Knitel, Lexi Rabadi, and Jeff Kready.
Audience favorites Betsy Wolfe and Ethan Slater appeared with the cast of Little Shop of Horrors, joined by Christine Wanda, Savannah Lee Birdsong, Morgan Ashley Bryant, Teddy Yudain, Weston Chandler Long, Aveena Sawyer, Johnny Newcomb, Chani Maisonet, and Alloria Frayser.
The cast of Two Strangers (Carry a Cake Across New York) featured Sam Tutty and Jana Larell Glover, while Schmigadoon! closed out the afternoon with performances by Sara Chase, Keven Quillon, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Kimberly Immanuel, Brandon Block, Kaitlyn Davidson, Nathan Lucrezio, Becca Petersen, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff, and Jess LeProtto.
Broadway in Bryant Park continues throughout the summer on the Bryant Park stage, located on Sixth Avenue between 40th and 42nd Streets. Seating is available free of charge on a first-come, first-served basis, and guests are encouraged to bring blankets to enjoy performances from the lawn.
Photo Credit: Genevieve Rafter- Keddy
Brennyn Lark and the AMDA Dancers that includes-a Rodrigo Calderon, Emma Davila, Angelina DiDea, Samantha Lagania, Kyra Klein, Rache Mollenkopf, Joshua Pitts and Nathan Stevenson
AMDA Dancers that includes-a Rodrigo Calderon, Emma Davila, Angelina DiDea, Samantha Lagania, Kyra Klein, Rache Mollenkopf, Joshua Pitts and Nathan Stevenson
Brennyn Lark and the AMDA Dancers that includes-a Rodrigo Calderon, Emma Davila, Angelina DiDea, Samantha Lagania, Kyra Klein, Rache Mollenkopf, Joshua Pitts and Nathan Stevenson
106.7 Lite FM's host Rich Kaminski
Suzanne Stone from Livestrong
Jane Fujita
Guest Host Ayana Cymone
Guest Host Jennie Harney-Fleming
Brion Marquis Watson and Zion Mikhail Pradier
Melvin Gray, Jr.
Melvin Gray, Jr. and Kellie Drobnick
Melvin Grey, Jr.
The Csst of MJ The Musical that includes Apollo Levine, Brion Marquis Watson, Antoine L. Smith, Chelsea Mitchell-Bonsu, Zion Mikhail Pradier, Blake Channing Taylor, Jackson Robert Vann, Jayden K. White, Carole Denise Jones, Michael Harmon, Blu Allen, Brandon Lee Harris, Rebecca Faulkenberry, Kellie Drobnick, Sarah Sigman, Melvin Gray, Jr.
SeQuolia
Joah Ditto
The Cast of The Outsiders that includes Sutton James Kaylor, Joah Ditto, Noah Pacht, Caleb Mathura, Runako Campbell, SeQuoiia, Dan Berry, Alejandro Mullerdahlberg
Sutton James Kaylor, Joah Ditto, Noah Pacht, Caleb Mathura, Runako Campbell, SeQuoiia, Emma Pittman, Dan Berry, Alejandro Mullerdahlberg
Jeff Kready, Allison Guinn. Gerianne Perez, Brandon Contreras and Lexi Rabadi
Jeff Kready, Allison Guinn. Gerianne Perez, Brandon Contreras and Lexi Rabadi
Gerianne Perez, Allison Guinn, Lexi Rabadi, Brandon Contreras and Jeff Kready
Sam Tutty and Jana Larell Glover
Sam Tutty and Jana Larell Glover
Betsy Wolfe and Ethan Slater
Alloria Frayser, Chani Maisonet, Weston Chandler Long, Teddy Yudain and Ethan Slater
Betsy Wolfe, Savannah Lee Birdsong, Morgan Ashley Bryant, Christine Wanda, Aveena Sawyer and Johnny Newcomb
Sara Chase, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Keven Quillon and cast members from Schmigadoon that includes-Kimberly Immanuel, Brandon Block, Lauralyn Mcclelland, Nathan Lucrezio, Becca Petersen, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff and Jess LeProtto
Sara Chase, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Keven Quillon
Keven Quillon and McKenzie Kurtz
Keven Quillon and McKenzie Kurtz
Sara Chase, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Keven Quillon and cast members from Schmigadoon that includes-Kimberly Immanuel, Brandon Block, Lauralyn Mcclelland, Nathan Lucrezio, Becca Peterson, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff and Jess LeProtto
The Cast of Schmigadoon- Nathan Lucrezio, Sara Chase, Max Clayton, Keven Quillon, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Brandon Block, Jess LeProtto, Kimberly Immanuel, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff and Lauralyn Mcclelland