Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park

Week three of Broadway in Bryant Park featured performances from six Broadway and Off-Broadway productions, with stars including Betsy Wolfe, Ethan Slater, McKenzie Kurtz, Emma Pittman, and Sara Chase taking the stage for the annual free lunchtime concert series. Check out photos of the show.

Check out video of this week's performances here!

The event also showcased performances from the casts of MJ, The Outsiders, Operation Mincemeat, Little Shop of Horrors, Schmigadoon!, and Two Strangers (Carry a Cake Across New York).

The program opened with a pre-show performance by AMDA featuring Brennyn Lark before cast members from MJ performed selections from the hit musical. Performers included Melvin Gray Jr., Rebecca Faulkenberry, Blu Allen, Carole Denise Jones, Jayden White, Kellie Drobnick, Brion Watson, Chelsea Mitchell-Bonsu, Sarah Sigman, Brandon Lee Harris, Jackson Vann, Blake Taylor, Michael Harmon, Zion Mikhail Pradier, and Apollo Levine.

The cast of The Outsiders followed, featuring Noah Pacht, Emma Pittman, Caleb Mathura, SeQuoiia, Dan Berry, Sutton James Kaylor, Runako Campbell, Alejandro Mullerdahlberg, and Joah Ditto.

Representing Operation Mincemeat were Brandon Contreras, Allison Gunn, Julia Knitel, Lexi Rabadi, and Jeff Kready.

Audience favorites Betsy Wolfe and Ethan Slater appeared with the cast of Little Shop of Horrors, joined by Christine Wanda, Savannah Lee Birdsong, Morgan Ashley Bryant, Teddy Yudain, Weston Chandler Long, Aveena Sawyer, Johnny Newcomb, Chani Maisonet, and Alloria Frayser.

The cast of Two Strangers (Carry a Cake Across New York) featured Sam Tutty and Jana Larell Glover, while Schmigadoon! closed out the afternoon with performances by Sara Chase, Keven Quillon, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Kimberly Immanuel, Brandon Block, Kaitlyn Davidson, Nathan Lucrezio, Becca Petersen, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff, and Jess LeProtto.

Broadway in Bryant Park continues throughout the summer on the Bryant Park stage, located on Sixth Avenue between 40th and 42nd Streets. Seating is available free of charge on a first-come, first-served basis, and guests are encouraged to bring blankets to enjoy performances from the lawn.

Photo Credit: Genevieve Rafter- Keddy

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