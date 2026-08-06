 Skip to main content
My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park

SCHMIGADOON!, LITTLE SHOP OF HORRORS & more take the stage in Bryant Park.

By:
Featured Topic BROADWAY IN BRYANT PARK More Coverage

Week three of Broadway in Bryant Park featured performances from six Broadway and Off-Broadway productions, with stars including Betsy Wolfe, Ethan Slater, McKenzie Kurtz, Emma Pittman, and Sara Chase taking the stage for the annual free lunchtime concert series. Check out photos of the show.

Check out video of this week's performances here!

The event also showcased performances from the casts of MJ, The Outsiders, Operation Mincemeat, Little Shop of Horrors, Schmigadoon!, and Two Strangers (Carry a Cake Across New York). 

The program opened with a pre-show performance by AMDA featuring Brennyn Lark before cast members from MJ performed selections from the hit musical. Performers included Melvin Gray Jr., Rebecca Faulkenberry, Blu Allen, Carole Denise Jones, Jayden White, Kellie Drobnick, Brion Watson, Chelsea Mitchell-Bonsu, Sarah Sigman, Brandon Lee Harris, Jackson Vann, Blake Taylor, Michael Harmon, Zion Mikhail Pradier, and Apollo Levine.

The cast of The Outsiders followed, featuring Noah Pacht, Emma Pittman, Caleb Mathura, SeQuoiia, Dan Berry, Sutton James Kaylor, Runako Campbell, Alejandro Mullerdahlberg, and Joah Ditto.

Representing Operation Mincemeat were Brandon Contreras, Allison Gunn, Julia Knitel, Lexi Rabadi, and Jeff Kready.

Audience favorites Betsy Wolfe and Ethan Slater appeared with the cast of Little Shop of Horrors, joined by Christine Wanda, Savannah Lee Birdsong, Morgan Ashley Bryant, Teddy Yudain, Weston Chandler Long, Aveena Sawyer, Johnny Newcomb, Chani Maisonet, and Alloria Frayser.

The cast of Two Strangers (Carry a Cake Across New York) featured Sam Tutty and Jana Larell Glover, while Schmigadoon! closed out the afternoon with performances by Sara Chase, Keven Quillon, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Kimberly Immanuel, Brandon Block, Kaitlyn Davidson, Nathan Lucrezio, Becca Petersen, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff, and Jess LeProtto.

Broadway in Bryant Park continues throughout the summer on the Bryant Park stage, located on Sixth Avenue between 40th and 42nd Streets. Seating is available free of charge on a first-come, first-served basis, and guests are encouraged to bring blankets to enjoy performances from the lawn.

Photo Credit: Genevieve Rafter- Keddy

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Brennyn Lark

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Brennyn Lark

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Brennyn Lark and the AMDA Dancers that includes-a Rodrigo Calderon, Emma Davila, Angelina DiDea, Samantha Lagania, Kyra Klein, Rache Mollenkopf, Joshua Pitts and Nathan Stevenson

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Brennyn Lark

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


AMDA Dancers that includes-a Rodrigo Calderon, Emma Davila, Angelina DiDea, Samantha Lagania, Kyra Klein, Rache Mollenkopf, Joshua Pitts and Nathan Stevenson

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Brennyn Lark and the AMDA Dancers that includes-a Rodrigo Calderon, Emma Davila, Angelina DiDea, Samantha Lagania, Kyra Klein, Rache Mollenkopf, Joshua Pitts and Nathan Stevenson

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


106.7 Lite FM's host Rich Kaminski

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Suzanne Stone from Livestrong

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jane Fujita

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Guest Host Ayana Cymone

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Guest Host Jennie Harney-Fleming

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Apollo Levine

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Carole Denise Jones

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Brion Marquis Watson and Zion Mikhail Pradier

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Melvin Gray, Jr.

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Melvin Gray, Jr. and Kellie Drobnick

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Melvin Grey, Jr.

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jackson Robert Vann

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


The Csst of MJ The Musical that includes Apollo Levine, Brion Marquis Watson, Antoine L. Smith, Chelsea Mitchell-Bonsu, Zion Mikhail Pradier, Blake Channing Taylor, Jackson Robert Vann, Jayden K. White, Carole Denise Jones, Michael Harmon, Blu Allen, Brandon Lee Harris, Rebecca Faulkenberry, Kellie Drobnick, Sarah Sigman, Melvin Gray, Jr.

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Emma Pittman and Noah Pacht

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


SeQuolia

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Joah Ditto

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


The Cast of The Outsiders that includes Sutton James Kaylor, Joah Ditto, Noah Pacht, Caleb Mathura, Runako Campbell, SeQuoiia, Dan Berry, Alejandro Mullerdahlberg

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Noah Pacht

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Emma Pittman

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sutton James Kaylor, Joah Ditto, Noah Pacht, Caleb Mathura, Runako Campbell, SeQuoiia, Emma Pittman, Dan Berry, Alejandro Mullerdahlberg

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jeff Kready, Allison Guinn. Gerianne Perez, Brandon Contreras and Lexi Rabadi

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Allison Guinn

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Gerianne Perez

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Brandon Contreras

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jeff Kready

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Lexi Rabadi

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jeff Kready, Allison Guinn. Gerianne Perez, Brandon Contreras and Lexi Rabadi

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Gerianne Perez, Allison Guinn, Lexi Rabadi, Brandon Contreras and Jeff Kready

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sam Tutty and Jana Larell Glover

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sam Tutty

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sam Tutty

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jana Larell Glover

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jana Larell Glover

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Jana Larell Glover

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sam Tutty and Jana Larell Glover

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Savannah Lee Birdsong

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Betsy Wolfe

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Betsy Wolfe and Ethan Slater

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Ethan Slater

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Betsy Wolfe

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Alloria Frayser, Chani Maisonet, Weston Chandler Long, Teddy Yudain and Ethan Slater

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Betsy Wolfe, Savannah Lee Birdsong, Morgan Ashley Bryant, Christine Wanda, Aveena Sawyer and Johnny Newcomb

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Betsy Wolfe and Ethan Slater

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Betsy Wolfe and Ethan Slater

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


McKenzie Kurtz

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sara Chase, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Keven Quillon and cast members from Schmigadoon that includes-Kimberly Immanuel, Brandon Block, Lauralyn Mcclelland, Nathan Lucrezio, Becca Petersen, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff and Jess LeProtto

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sara Chase, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Keven Quillon

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Keven Quillon and McKenzie Kurtz

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Keven Quillon and McKenzie Kurtz

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Max Clayton and Sara Chase

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Max Clayton and Sara Chase

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Max Clayton and Sara Chase

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Max Clayton and Sara Chase

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Max Clayton

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


Sara Chase, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Keven Quillon and cast members from Schmigadoon that includes-Kimberly Immanuel, Brandon Block, Lauralyn Mcclelland, Nathan Lucrezio, Becca Peterson, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff and Jess LeProtto

Photos: MJ, THE OUTSIDERS & More Perform at Broadway in Bryant Park Image


The Cast of Schmigadoon- Nathan Lucrezio, Sara Chase, Max Clayton, Keven Quillon, McKenzie Kurtz, Brad Oscar, Brandon Block, Jess LeProtto, Kimberly Immanuel, Joshua Burrage, Lyrica Woodruff and Lauralyn Mcclelland

Don't Miss a Broadway News Story
Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...


BroadwayWorld TV

View all Videos

Ticket Central
Ticket Central
Ticket Central
Hot Show
Tickets From $70
Hot Show
Tickets From $77
Hot Show
Tickets From $106
Hot Show
Tickets From $75
More Hot Shows Discounts