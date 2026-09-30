TV: MAMMA MIA! llega al Teatre Tívoli tras su gira por España

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MAMMA MIA! ha estrenado este martes su nueva temporada en el Teatre Tívoli de Barcelona, donde permanecerá hasta abril. El musical, basado en las canciones de ABBA, llega a la ciudad después de tres temporadas de éxito en Madrid y de una gira nacional que ha recorrido 20 ciudades.

La producción ha superado las 1.000 funciones y los 800.000 espectadores durante sus tres temporadas en Madrid. Posteriormente, la gira por España ha reunido más de 350.000 espectadores en 400 funciones. En Barcelona, el espectáculo inicia ahora una nueva etapa con un elenco renovado.

El reparto está encabezado por Anna Lagares, que interpreta a Donna, y Lucía Pemán, en el papel de Sophie. Junto a ellas participan Mireia Portas como Tanya y Noemí Gallego como Rosie.

El reparto de MAMMA MIA!

Los tres posibles padres de Sophie están interpretados por Marc Parejo (Sam), Víctor González (Harry) y Joan Olivé (Bill). Marc Ribalta interpreta a Sky, mientras que Laura Miguel da vida a Lisa, Natalia Serra a Ali, Pol Roselló a Pepper y Luis Visiedo a Eddie.

El reparto se completa con Isabel Pera, Ingrid Machuca, Marta Borrás, María Pinilla, Carla Hernández, Sergi Espina, Adrián García, Benjamín Brousse, Sergi Corominas y Alex Abad. La compañía cuenta también con Paula Pérez, Laia Lladó, Carlos Jota, Juan Cano, Patricia Paisal y Lluis Canet en calidad de swings, además de Ángel Saavedra, director residente y cover de varios personajes.

La producción está dirigida por Juan Carlos Fisher, con dirección musical de Joan Miquel Pérez, adaptación de David Serrano y coreografía de Iker Karrera. El equipo artístico se completa con Ricardo Sánchez-Cuerda, responsable de la escenografía; Gabriela Salaverri, del vestuario; Felipe Ramos, de la iluminación; Gastón Briski, del sonido; y Chema Noci, de la caracterización.

El espectáculo está producido por ATG Entertainment, responsable también de producciones como WICKED y Los Miserables, entre otras.

MAMMA MIA! cuenta la historia de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una isla griega y ha criado allí a su hija Sophie. Cuando la joven se prepara para casarse, decide invitar a tres hombres que formaron parte del pasado de su madre con la intención de descubrir cuál de ellos es su verdadero padre y pedirle que la acompañe al altar. La llegada de los tres hombres provoca el reencuentro de Donna con su pasado y altera los preparativos de la boda. A ellos se suman dos antiguas amigas de Donna, dando lugar a una historia sobre las relaciones familiares, la amistad y el amor.

El musical está construido a partir de 23 canciones de ABBA, entre ellas «Dancing Queen», «Chiquitita» y «The Winner Takes It All». Desde su estreno, la producción ha sido vista por más de 70 millones de espectadores en todo el mundo y ha recibido diversos reconocimientos.

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