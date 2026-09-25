PHOTOS: Primeras imágenes de DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA en Madrid
La nueva producción española calienta motores para su inminente estreno en el Teatro Rooftop Lírico del Calderón
El Conde ya ha despertado y se instala en Madrid. A menos de un mes del comienzo de las funciones, DRÁCULA, UNA COMEDIA TERRORÍFICA ha presentado sus primeras imágenes oficiales (fotografiadas por Alejandro Palacios), permitiendo descubrir por primera vez el disparatado universo de esta esperada producción española. El montaje iniciará su camino en Bilbao el próximo 3 de octubre antes de recalar en el Teatro Rooftop Lírico del Calderón, donde dará comienzo a sus funciones el 24 de octubre y celebrará su estreno oficial el 30 de octubre.
Las instantáneas muestran a un elenco entregado a una propuesta que rompe por completo con los esquemas del clásico vampírico. Sobre el escenario, los actores Alexandre Ars, José Cobertera, Paula García Lara, Mercedes Salvadores y Víctor Nacarino se enfrentan al reto de interpretar a más de 15 personajes distintos, jugando con los códigos del terror, la identidad y un humor muy gamberro que multiplica las situaciones cómicas y disparatadas.
Esta obra no es una revisión solemne del mito, sino una comedia que lleva a sus protagonistas al límite. El espectáculo cuenta con la adaptación española firmada conjuntamente por Sara Pérez y Javier Ruescas, con Pérez también al frente de la dirección. El texto toma como base DRACULA: A COMEDY OF TERRORS, escrito originalmente por Gordon Greenberg y Steve Rosen, y se rodea de un sólido equipo creativo que incluye a Carlos Brayda en la escenografía, Antonio Velasco en el vestuario, Himar Santana en la iluminación y Carlos Otero en el sonido.
Con la cuenta atrás ya en marcha y un equipo técnico y de producción volcado en que este conde no deje "ni gotita", la cartelera madrileña se prepara para recibir una de las propuestas escénicas más divertidas de la temporada.
Mercedes Salvadores
Alexandre Ars
Víctor Nacarino, Paula García, José Cobertera, Mercedes Salvadores
José Cobertera
Alexandre Ars
Víctor Nacarino, Paula García
Víctor Nacarino, Paula García
Mercedes Salvadores, Alexandre Ars
Alexandre Ars
Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more...
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
The Last Five Years
Espacio Alma (8/20-9/28)
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
90 MINUTOS
Teatro Maravillas (5/26-9/29)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)