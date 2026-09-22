TV: Hablamos con Pablo Puyol y María Casado en el casting final de LA GRAN AUDICIÓN en Sevilla
Los presentadores nos desvelan los nervios del backstage en la última criba de Sevilla, donde 24 aspirantes han conseguido su ansiada plaza para entrar al programa
El casting final de LA GRAN AUDICIÓN, el nuevo talent show de teatro musical producido por beon. Entertainment y Canal Sur, ha cerrado sus puertas en Sevilla tras seleccionar a los 24 artistas definitivos. BroadwayWorld Spain se ha desplazado hasta la capital andaluza para vivir desde dentro la tensión, los nervios y la emoción de estas dos decisivas jornadas, que han funcionado más como una formación intensiva de alto rendimiento que como una audición tradicional.
En medio de este ambiente cargado de talento y expectación, hemos tenido la oportunidad de sentarnos a charlar con los capitanes de este ambicioso proyecto televisivo: Pablo Puyol y María Casado. Los presentadores del formato han demostrado frente a nuestras cámaras una química innegable, formando un tándem perfecto que combina la experiencia de Pablo sobre las tablas con el inconfundible instinto periodístico y humano de María.
Durante nuestra entrevista, ambos nos han desvelado cómo están viviendo desde el backstage la tremenda presión a la que se someten los candidatos antes de salir al escenario. Además, hemos profundizado en el inmenso nivel técnico de los aspirantes, la vital importancia de enseñar a los artistas a canalizar los nervios para brillar, y la emocionante visión de Dario Regattieri —creador y productor del formato— de mostrar por fin al gran público el enorme esfuerzo y sacrificio que exige dedicarse a esta profesión.
No te pierdas nuestra entrevista completa en vídeo con Pablo y María, donde nos cuentan de primera mano por qué nadie debería perderse este formato innovador que llegará a las pantallas a mediados de octubre. Descubre con nosotros todos los secretos, la empatía hacia los aspirantes y las anécdotas detrás de las cámaras de un programa que promete revolucionar la forma en la que valoramos el teatro musical en España. ¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!
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