TV: Hablamos con Pablo Puyol y María Casado en el casting final de LA GRAN AUDICIÓN en Sevilla

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El casting final de LA GRAN AUDICIÓN, el nuevo talent show de teatro musical producido por beon. Entertainment y Canal Sur, ha cerrado sus puertas en Sevilla tras seleccionar a los 24 artistas definitivos. BroadwayWorld Spain se ha desplazado hasta la capital andaluza para vivir desde dentro la tensión, los nervios y la emoción de estas dos decisivas jornadas, que han funcionado más como una formación intensiva de alto rendimiento que como una audición tradicional.

En medio de este ambiente cargado de talento y expectación, hemos tenido la oportunidad de sentarnos a charlar con los capitanes de este ambicioso proyecto televisivo: Pablo Puyol y María Casado. Los presentadores del formato han demostrado frente a nuestras cámaras una química innegable, formando un tándem perfecto que combina la experiencia de Pablo sobre las tablas con el inconfundible instinto periodístico y humano de María.

Durante nuestra entrevista, ambos nos han desvelado cómo están viviendo desde el backstage la tremenda presión a la que se someten los candidatos antes de salir al escenario. Además, hemos profundizado en el inmenso nivel técnico de los aspirantes, la vital importancia de enseñar a los artistas a canalizar los nervios para brillar, y la emocionante visión de Dario Regattieri —creador y productor del formato— de mostrar por fin al gran público el enorme esfuerzo y sacrificio que exige dedicarse a esta profesión.

No te pierdas nuestra entrevista completa en vídeo con Pablo y María, donde nos cuentan de primera mano por qué nadie debería perderse este formato innovador que llegará a las pantallas a mediados de octubre. Descubre con nosotros todos los secretos, la empatía hacia los aspirantes y las anécdotas detrás de las cámaras de un programa que promete revolucionar la forma en la que valoramos el teatro musical en España. ¡Dale al play y disfruta de la entrevista completa!

Pablo Puyol</a> y María Casado" width="356">

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 39 Days 14 Hrs 56 Min 49 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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